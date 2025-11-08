Epic Games oyun severleri bu hafta da sevindirmeye devam ediyor. Peki bu kez hangi yapım ücretsiz oldu? Her hafta düzenli olarak hediye oyunlar dağıtan Epic Games, bu geleneğini sürdürüyor ve kullanıcılarına yepyeni fırsatlar sunuyor. Oyuncular, platformun sağladığı bu kampanyalar sayesinde hem yeni oyunlar keşfediyor hem de kütüphanelerini bedava genişletiyor.

Epic Games yeni ücretsiz oyunu açıklandı! Epic haftanın ücretsiz oyunu ne? (6-13 Kasım)

Epic Games bu hafta 239 TL değerindeki Felix The Reaper isimli yapımı tamamen ücretsiz olarak oyunculara sundu. 6–13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyada, kullanıcılar oyunu hiçbir ücret ödemeden kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Şirketin her hafta gerçekleştirdiği ücretsiz oyun kampanyaları, Steam gibi dev platformlara karşı rekabet gücünü ciddi şekilde artırıyor.

Felix The Reaper, sıra dışı temasıyla dikkat çeken bir 3D bulmaca oyunu. Oyuncular, dans etmeyi seven bir ölüm meleği olan Felix’in hikâyesini yönetiyor. Oyunun amacı, insanların ölümle burun buruna geldiği sahneleri kurgulamak ve bu süreçte hem zekâyı hem de ritim duygusunu aynı anda kullanmak. Eğlenceli oynanışı kadar karanlık mizahı da öne çıkan oyun, bulmaca türünü seven oyuncular için ideal bir deneyim sunuyor.

Oyunun Epic Games normal satış fiyatı 239 TL olarak belirtilmişti. Ancak kampanya dönemi boyunca kullanıcılar bu bedeli ödemeden, tek bir tıklamayla oyunu hesaplarına ekleyebiliyor. Üstelik bir kez eklendiğinde kalıcı olarak kütüphanede kalıyor. Bu da, oyunseverler açısından oldukça cazip bir fırsat anlamına geliyor.

Platformun bu kampanya politikası, oyuncuların platforma bağlılığını artırmak açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Türkiye’de oyun fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde, bu tür ücretsiz kampanyalar büyük ilgi görüyor. Şirket, her hafta farklı türlerde oyunları ücretsiz sunarak, hem bağımsız yapımları tanıtıyor hem de kullanıcı topluluğunu canlı tutmayı başarıyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games ücretsiz oyun kampanyasına katılmak ve Felix The Reaper kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Epic Games Store’un web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Mağaza sekmesinden veya bu bağlantıdan Felix The Reaper oyununu bulun. Oyunun sayfasındaki “Yükle” butonuna tıklayın. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra, fiyat 0 TL olarak görünecektir. Onaylayarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Artık oyun sonsuza kadar sizin. Dilediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

