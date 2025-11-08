Papara kullanıcıları için beklenen süreç resmen başladı. Peki Papara neden kapatılmıştı ve şimdi neler oluyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025’te aldığı kararın ardından faaliyet izni iptal edilen şirket, 9 gün sonra kullanıcı ve işyeri bakiyelerinin iade sürecini duyurdu. Gözler şimdi bu iade sürecinin nasıl işleyeceğinde.

Papara bakiye iadeleri başladı! Şirket duyurdu

Papara, TCMB’nin 6 Kasım tarihli yönlendirmesiyle, kullanıcı bakiyelerinin iadesine ve hesap kapatma işlemlerine 7 Kasım itibarıyla resmen başladığını açıkladı. Şirket, sürecin Merkez Bankası koordinasyonunda güvenli biçimde yürütüldüğünü belirterek, “İadeler kademeli olarak tamamlanacak ve her gelişme şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar şu anda uygulama ve web sitesi üzerinden hesaplarına giriş yaparak iade durumlarını kontrol edebiliyor. Bilindiği üzere, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izni 31 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile iptal edilmişti. Bu kararın arkasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması bulunuyor. Şirket ise, iade sürecini hızla devreye alarak kullanıcı mağduriyetini önlemeye odaklanmış durumda.

Merkez Bankası denetimi altında yürütülen bu süreç, dijital finans sistemine olan güvenin korunması açısından da kritik öneme sahip. Özellikle genç kullanıcı kitlesine hitap eden platform, bu dönemde şeffaf iletişim stratejisiyle dikkat çekiyor. Elektronik para sektöründe yaşanan bu gelişme, benzer platformların da regülasyonlara uyum konusunda daha dikkatli adımlar atmasına neden olabilir. Tüm gözler, iade sürecinin ne kadar sürede tamamlanacağına çevrilmiş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin iade sürecini yeterince hızlı buluyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!