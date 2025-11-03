Redmi, akıllı telefon dünyasında güç tanımını yeniden yapmaya hazırlanıyor. Çinli kaynaklara göre markanın üzerinde çalıştığı yeni model, 9.000 mAh’lik dev bir batarya ile gelecek. Üstelik bu dev kapasite, 100W hızlı şarj desteği ile birleşince, pil ömrü ve şarj hızı konusunda yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Redmi 9.000 mAh bataryalı telefon üretecek!

Weibo’daki güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi’nin alt markası Redmi şu anda 9.000 mAh’lik bir bataryaya sahip yeni bir Redmi cihazı üzerinde çalışıyor. Bu kapasite, bugüne kadar seri üretimde görülen en büyük telefon bataryalarından biri olacak. Genellikle 5.000–6.000 mAh aralığında değişen modern akıllı telefon bataryaları düşünüldüğünde, 9.000 mAh seviyesi neredeyse tablet ölçeğinde bir enerji kapasitesine işaret ediyor.

Bu yeni pilin yalnızca büyüklüğü değil, şarj teknolojisi de dikkat çekici. Sızan bilgilere göre Xiaomi, bu bataryayı 100W hızlı şarj desteğiyle eşleştirmeyi planlıyor. Yani, neredeyse bir powerbank kapasitesine sahip bir telefon, dakikalar içinde tam doluluğa ulaşabilecek. Bu da özellikle uzun yol kullanıcıları, mobil oyun tutkunları veya profesyonel içerik üreticileri için ciddi bir fark yaratabilir.

10.000 mAh prototip testleri de yapılıyor

Raporlar yalnızca 9.000 mAh’lik modelle sınırlı değil. Xiaomi’nin aynı zamanda 10.000 mAh’lik bir prototip üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Eğer bu prototip seri üretime geçerse, mobil cihazlarda pil dayanıklılığı açısından tüm dengeler değişebilir.

Şirketin bu yüksek kapasiteyi mümkün kılan teknolojisi ise silikon-karbon batarya hücreleri. Bu hücre tipi, geleneksel lityum iyon pillerden daha fazla enerji yoğunluğu sunarken, ısınma ve verimlilik problemlerini minimuma indiriyor.

İlginizi Çekebilir: Silikon karbon batarya nedir? Lityum iyon ve lityum polimer ile farkı ne?

Ancak bu kadar yüksek kapasitenin de bazı doğal sınırlamaları var. Bu tür bataryalar fiziksel olarak daha fazla yer kapladığı için cihazın kalınlığı ve ağırlığı artabiliyor. Bu yüzden Xiaomi’nin bu enerji devini “ağır ama dayanıklı” bir model olarak konumlandırması bekleniyor.

Çinli bazı kaynaklar, söz konusu modelin Redmi Turbo 5 olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddia, yakın zamanda ortaya çıkan diğer raporlarla çelişiyor. Çünkü Redmi Turbo 5’in daha önce 7.500 mAh’lik bir bataryayla geleceği iddia edilmişti.

Dolayısıyla 9.000 mAh’lik modelin tamamen farklı bir seri olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Xiaomi’nin son dönemde alt markalar arasında farklı enerji stratejileri denediği düşünülürse, bu telefonun “Ultra Power Edition” tarzında özel bir varyant olması da mümkün.

Türkiye’ye gelir mi?

Ne yazık ki bu kadar yüksek kapasiteli pillerin genellikle yalnızca Çin sürümlerinde yer aldığı biliniyor. Avrupa ve diğer global pazarlarda satılan modellerde pil kapasitesi genellikle düşürülüyor. Bunun en büyük nedeni, sertifikasyon süreçleri ve güvenlik yönetmelikleri.

Örneğin, daha önce Çin’de çıkan silikon-karbon bataryalı modellerin global versiyonları 8.000 mAh’den 5.500 mAh seviyelerine indirilerek satışa sunulmuştu. Dolayısıyla bu 9.000 mAh’lik Redmi modelinin Türkiye veya Avrupa pazarına aynı şekilde gelme ihtimali düşük görünüyor.

Akıllı telefonlarda uzun pil ömrü hâlâ kullanıcıların en öncelikli isteği. Xiaomi, Redmi markasıyla birlikte bu konuda fark yaratmak istiyor. 9.000 mAh’lik kapasite ve 100W şarj desteği birleştiğinde, bu cihaz nihayet telefonu sürekli şarj etmek zorunda kalıyorum diyenlere ilaç olabilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 bataryası kaç mAh olacak? İşte son sızıntılar

Peki sizce Redmi’nin 9.000 mAh bataryalı telefonu gerçekten global pazara ulaşabilir mi, yoksa sadece Çin’de mi kalır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.