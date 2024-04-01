Sony, Xperia 1 serisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması beklenen Sony Xperia 1 VI hakkında yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı. Önceki raporlar, bu modelin üç son teknoloji 48MP Exmor T sensörüyle geleceğini öne sürerken, son gelen bilgiler bu durumun değişebileceğini işaret ediyor.

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Çin mikro blog sitesi Weibo’da paylaşılan bilgilere göre, Xperia 1 VI’nin kamerası büyük bir değişikliğe uğrayabilir. Sızıntılara göre, cihaz, 48 MP, f/1.9, 24 mm, 1/1.35 ana kameraya ek olarak 12 MP ultra geniş açılı ve 12 MP telefoto kameralarla donatılmış olacak. Bu, geçtiğimiz yılın modeli Xperia 1 V’de bulunan kamera donanımına oldukça benzer bir yapıya işaret ediyor.

Ancak, bu bilgiler doğruysa, Sony’nin donanım yerine yazılım geliştirme yoluna gitme olasılığı da bulunuyor. Kamera özelliklerinin aynı kalmasıyla birlikte, tasarımın değişeceği belirtiliyor. Sony’nin, 21:9 en boy oranını terk ederek daha yaygın bir tasarıma geçeceği söyleniyor. Bu da Sony Xperia 1 VI’nin daha kısa ve daha geniş bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.

Sony’nin bu değişiklikle amiral gemisi Xperia serisine yeni bir soluk getirmesi ve kullanıcılara daha geniş bir deneyim sunması bekleniyor. Ancak, resmi duyuruların gelmesiyle birlikte, Xperia 1 VI’nin özellikleri ve tasarımıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacak.