Apple, bu ayın başlarında yayınladığı iOS 17.4 güncellemesi ile iPhone 12 kullanıcıları için bir sürprizle geldi. Güncelleme, iPhone 12 kablosuz şarj hızını sessizce artırarak Qi2 sertifikalı şarj cihazlarıyla tam 15W kablosuz şarj hızlarını desteklemesine olanak tanıdı. Apple eski iPhone’ları da unutmadı.

Apple, iOS 17.4 ile iPhone 12 Kablosuz Şarj Hızını Sessizce Artırdı

Apple’ın en son iOS güncellemesi, iPhone 12 kullanıcılarına beklenmedik bir avantaj sağladı. Qi2 sertifikalı şarj cihazlarıyla yapılan kablosuz şarjda, iPhone 12 artık tam 15W hızlarında şarj edilebilecek. Bu güncelleme, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve daha verimli bir şekilde şarj etmelerine olanak tanıyacak.

Güncelleme, Apple’ın MagSafe teknolojisini temel alan Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından getirilen yeni Qi2 standardı ile uyumlu olarak çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını daha önce mümkün olmayan yüksek hızlarda şarj edebilecekler.

Ancak, bu güncelleme sadece iPhone 12 kullanıcılarını kapsıyor. Apple, geçen yılın modelleri olan iPhone 13 ve iPhone 14’ün kablosuz şarj hızlarını donanımsal olarak zaten artırmıştı, bu nedenle iOS 17.4 güncellemesi bu cihazlar için bir değişiklik getirmiyor. Ayrıca, iPhone 11 ve iPhone X gibi daha eski iPhone modelleri, MagSafe teknolojisine sahip olmadıkları için Qi2 hızlarını desteklemiyorlar.

Bu gelişme aynı zamanda, Android üreticilerinin gelecekteki cihazlarında MagSafe benzeri teknolojiler kullanarak Qi2 standardını benimseyebileceklerini gösteriyor. iOS 17.4 güncellemesi ile yapılan testler, kullanıcıların tam 15W kablosuz şarj hızlarından yararlanabileceğini doğruladı.

Apple, bu güncelleme hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı şarj etmelerine olanak tanıyan bu değişiklikten memnun olduğunu belirtiyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncelleme sonrası cihazınızın kablosuz şarj hızlarında bir artış fark ettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!