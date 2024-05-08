Sony, merakla beklenen yeni Xperia 1 serisinin heyecan verici detaylarını açıkladı. Japon devi Sony Xperia 1 VI modelinin 15 Mayıs’ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Etkinlikte, kullanıcıları şaşırtacak bir dizi yenilik ve gelişme sunulması bekleniyor.

Sony’nin Sony Xperia 1 VI modeli, en son sızıntılara göre oldukça etkileyici özelliklere sahip olacak. Telefon, 19,5:9 en boy oranına sahip bir 2K OLED ekranla donatılmış olacak ve BRAVIA HDR remaster teknolojisiyle desteklenecek. Ayrıca, ultra geniş açılı 24 mm lens ile birlikte gelen 48 MP üçlü arka kamera sistemi, fotoğraf tutkunlarını memnun edecek. Bununla birlikte, telefoto zoom 85-170 mm lensle (7X Zoom’a kadar) kullanıcılar, olağanüstü netlikte uzak mesafeli çekimler yapabilecekler.

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Sony Xperia 1 VI’nin, aşırı ısınmayı önlemek için geliştirilmiş ısı yayılımı ve bir buhar odası ile desteklendiği de belirtiliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC’nin gücü altında çalışan telefonun, kablosuz ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, 5000mAh bataryasıyla gün boyu kesintisiz kullanım sunması bekleniyor.

Diğer yandan, Sony Xperia 10 VI modeli de dikkat çekici özelliklere sahip olacak. 21:9 en boy oranına sahip OLED ekranıyla dikkat çeken telefon, ana + ultra geniş kameralarla donatılmış olacak. Snapdragon 6 Gen 1 SoC’nin gücü altında çalışacak olan Xperia 10 VI, IP65 ve IP68 sertifikalarıyla toz ve suya karşı dayanıklılığı garanti edecek. Ayrıca, önceki modelin hafif tasarımını korurken, 5000mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunacak. Sony’nin bu yeni modelleri, akıllı telefon dünyasında önemli bir çıkış olarak görülüyor ve kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vadetmesi bekleniyor.