Samsung, bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, teknoloji dünyasında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 hakkındaki söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Galaxy Z Fold 6’nın Geekbench testlerinde görülmesi ve etkileyici performans sonuçlarıyla dikkat çekmesi, bu cihazın ne kadar güçlü olacağını ortaya koyuyor. Z Fold 6 ile katlanabilir telefon pazarı coşacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Lansmanı Yaklaşıyor: Samsung Katlanabilir Telefon İşinde Çığır Açacak

17 Mayıs’ta Geekbench web sitesinde görülen SM-F956U model numaralı bir Samsung cihazının, Galaxy Z Fold 6’nın ABD sürümü olduğu düşünülüyor. Bu listede, cihazın çok çekirdekli testte 6.619 puan, tek çekirdekli testte ise 1.964 puan aldığı görülüyor. Bu sonuçlar, Galaxy Z Fold 6’nın yüksek performans sunan bir cihaz olacağını işaret ediyor.

İddialara göre, Galaxy Z Fold 6 ‘Pineapple’ kod adıyla anılan ve 2.26GHz temel frekans ile 3.40GHz tepe frekansına sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile geliyor. Bu CPU, Galaxy için özel olarak tasarlanmış Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu’na dayanıyor. Yani bu cihazda Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy kullanılacağı kesinleşmiş oldu. Normal Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine kıyasla daha yüksek saat hızına sahip olan bu yonga seti, daha güçlü bir ana çekirdek ve daha hızlı bir GPU sunarak performans çıtasını yükseltiyor.

Geekbench listesi ayrıca cihazın Android 14 işletim sistemi ve 10.86GB RAM ile geleceğini ortaya koyuyor. Bu RAM kapasitesi 12 GB olarak yorumlanabilir. Cihazın One UI sürümü ise One UI 6.1 olarak gibi duruyor. Bu da, cihazın yüksek bellek kapasitesi ve en yeni yazılım desteği ile kullanıcılarına üstün bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Ünlü bir teknoloji analisti ise, Galaxy Z Fold 6’nın Galaxy S24’ten daha iyi kamera özelliklerine sahip olacağını iddia ediyor. Ancak bu iddialar henüz detaylandırılmadı. Önceki sızıntılar, cihazın kamera ve pil konfigürasyonlarında önemli bir değişiklik olmayacağını öne sürse de, yeni bilgiler bu durumu değiştirebilir.

Samsung’un Galaxy Z Fold 6’yı tanıtmak için bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini 10 Temmuz’da düzenlemesi bekleniyor. Yaklaşan telefonun titanyum bir çerçeveye sahip olacağı ve koyu mavi, açık pembe ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı söyleniyor. Ayrıca, cihazın 25W hızlı şarj desteğine sahip 4.400mAh kapasiteli bir pil ile geleceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6’nın Geekbench performansı ve sızdırılan özellikleri, teknoloji meraklılarının beklentilerini oldukça yükseltiyor. Yüksek performanslı yonga seti, büyük RAM kapasitesi ve gelişmiş kamera özellikleri ile Galaxy Z Fold 6, katlanabilir telefon pazarında önemli bir yer edinecek gibi görünüyor.

Samsung’un resmi tanıtım etkinliği ile bu iddiaların ne kadarının gerçeğe dönüşeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Kullanıcılar, özellikle kamera performansı ve pil ömrü konusunda büyük beklentilere sahip. Samsung’un bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ise merak konusu. Ancak, mevcut bilgiler ışığında Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin güçlü bir rakip olacağı kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı nasıl olacak? Düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtebiliriniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!