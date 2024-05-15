Alman otomotiv devi Opel, bir süredir elektrikli otomobil pazarına yatırım yapıyordu. Bu bağlamda e-Corsa ve e-Astra gibi modellerini piyasaya süren Alman otomotiv devi, şimdi de elektrikli Opel Frontera modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

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Otomobil C sınıfı SUV bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım dili olarak Opel’in Opel Experimental yeni tasarım dili benimsenmiş. Ön tarafta yeni Opel Corsa’da gördüğümüz far tasarımı bizleri karşılıyor.

Elektrikli Opel Frontera neler sunuyor?

Otomobil kaputun altında 113 beygir gücünde elektrikli bir motor ile birlikte geliyor. Bu motora eşlik edecek olan bataryanın kapasitesi ise belirtilmedi. Ancak otomobil iki farklı batarya seçeneği ile birlikte gelecek:

Standart versiyon

Uzun menzilli versiyon

Frontera standart versiyonda WLTP verilerine göre 300 km menzil sunuyor. Uzun menzilli versiyonda ise bu değer 400 km’ye çıkıyor.

İç tarafta ise Frontera, Opel’in yeni tasarım diline sahip. Bu bağlamda otomobil 10 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bunun haricinde gösterge panelinde de dijital bir ekran kullanılmış. Bagaj tarafında ise Frontera, 450 litrelik bir hacme sahip. Koltuklar yatırıldığında ise bagaj hacmi 1600 litreye çıkıyor.

Otomobil yeni tanıtıldı. İngiltere’de Vauxhall Frontera, dünyanın geri kalanında ise Opel Frontera adıyla satışa sunulacak. Elektrikli Frontera’nın dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak otomobilin fiyatı 29.000 euro olarak açıklandı.