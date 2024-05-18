GTA oyununu duymayanınız yoktur. Temelinde suç -özellikle de araba hırsızlığı- olan bu oyun tüm dünya genelinde oynanıyor ve seviliyor. ABD’nin Michigan eyaletinde polis, GTA gibi bir çeteyi çökertti. Detaylara bakalım.

GTA çetesi ne yaptı?

Michigan Başsavcılığı; suç örgütünün, kayıtsız araç arayan alıcılar için çalıntı araç sattığını iddia ediyor. Michigan Başsavcısı Dana Nessel, çetenin suçlarını Grand Theft Auto’ya benzetiyor.

Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 6 kişi hakkında “Suç Teşebbüsü Düzenlemek” ve “Bilgisayarı Suç İşlemek Amacıyla Kullanmak” suçlarından dava açıldı. Bu suçların haricinde çete üyeleri “Çalıntı Motorlu Taşıtı Almak ve Gizlemek” ile ilgili ek suçlamalarla da karşı karşıya.

Polisler şu ana kadar yedi çalıntı araba, araç parçaları, elektronik anahtarlıklar, çalıntı bayi plakaları, hırsızlık aletleri, nakit para, silahlar ve daha fazlasına el koydu. Yetkililer hâlâ iki şüpheliyi arıyor. Bu şüphelilerden en küçüğü 11 yaşında, en büyüğü ise 20 yaşında. Soruşturma halen devam ediyor.

Güneydoğu Michigan; birkaç yıl önce hırsızların Chevrolet Camaros, Ford Mustang, Ford Raptor ve bölgedeki depolardan ve fabrikalardan sayısız arabayı çalması ile başlayan araba hırsızlığı olaylarıyla sarsılmıştı . Bazıları 11 yaşında olan hırsızlar; güvenlikle çatıştı, araçları çitlerin arasından geçirdi ve polisten kaçarak halkın güvenliğini tehlikeye attı.

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Soruşturma Ağustos 2023’te başladı ve 2024’ün başlarında genişleyerek devam etti. Yetkililer bu hafta şüpheliler hakkında arama emri çıkardığında bir düzineden fazla yerel, eyalet ve federal kurum ve 200’den fazla polis memuru operasyona yardım etti.