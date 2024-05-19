En çok satan telefon markaları uzunca bir süredir merak ediliyor. 2014-2024 yılları arasında dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı. Akıllı telefon dünyasının devleri arasındaki rekabetin kazananları ve kaybedenleri netleşti. Peki, hangi marka zirvede? İşte en çok satan telefon markaları.

2014-2024 Yılları Arasında En Çok Satan Telefon Markaları Hangisi?

Araştırma şirketi AltIndex tarafından yayınlanan rapora göre, son on yılın en çok satan akıllı telefon markaları sıralamasında Samsung ve Apple başı çekiyor. En çok satan telefon markası ise Samsung olduy. Listenin tamamını görmek için diğer sayfalara geçebilirsiniz.