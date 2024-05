Yaklaşık olarak 2 aydır Türkiye’de satışta olan Nothing Phone (2a) kendi segmentinde dikkat çekici telefonlardan birisi. Eren, kutu açılışını yaptığımız günden bu yana Phone (2a) modelini deneyimliyor. Bu süre zarfında telefonun iyi olduğu yanlarıyla birlikte telefonun daha iyi olması gereken noktalara da değiniyor.

Peki segmentinde bu kadar farklılaşan Nothing Phone (2a) hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

