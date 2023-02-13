Türkiye pazarından kademeli olarak çekilecek olan Sony, Avrupa pazarı için yeni ürünlerini duyurmaya tam gaz devam ediyor. Sızıntıları ile ünlü olan OnLeaks, yaklaşmakta olan Sony Xperia 1 V modelinin render görsellerini bugün ortaya çıkardı.

Sızdırılan bilgilere göre Sony’nin yeni telefonu, üçlü kamera kurulumuna ve selefi Xperia 1 IV’e benzer bir tasarım diline sahip olacak. Ayrıca yeni modelin selefi ile boyutlara sahip olması ve bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xperia 1 V, kulaklık jakı, kamera deklanşör düğmesi de dahil olmak üzere imza özelliklerini koruyacak. Telefonun Galaxy S23’teki gibi overclock destekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti çalışması ve 16 GB RAM seçeneği ile gelmesi bekleniyor.

Sony Xperia 1 V’nin Android 13‘ü çalıştırması bekleniyor. Sızdırılan renderlarda, parmak izi okuyucunun cihazın yan tarafında bulunan güç düğmesine entegre edilebileceği görülüyor. Xperia 1 V’nin tasarımı kare şeklinde kalacak ve selefine benzer mat bir yüzeye sahip olacak. Kamera flaşı, daha şık bir görünüm için kamera tümseğine entegre edilecek.

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Ekran tarafında ise telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde AMOLED panelin kullanılması bekleniyor. Bu panel Sony’nin görüntüleme teknolojilerine de sahip olacak. Kutusundan hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 1.000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

İçindekiler Sony Xperia 1 V özellikleri

Sony Xperia 1 V özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli 4K çözünürlüklü AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

16GB RAM

12MP ana + 48MP geniş açılı + 12MP telefoto arka kamera

12 MP ön kamera

Boyutlar: 161.0 x 69.3 x 8.5 mm

Hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya