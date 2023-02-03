Cuma Raporu #244 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #244: Sony Türkiye çekiliyor mu? Galaxy S23 serisi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #244 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Eren askerde, EYT
05:33 Yeni Dolandırıcılık Yöntemi
28:55 Sony Türkiye’den çekiliyor mu?
59:35 Samsung Galaxy S23 serisi tanıtıldı
01:17:54 Rekabet Kurulu Google Hakkında Soruşturma Başlattı
01:32:09 Netflix Şifre Paylaşımını İmkansız Hale Getiriyor!
01:36:00 Huawei’nin 4G bağlantısı içeren çipleri kullanması yasaklandı
01:40:53 Togg ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat’ta başlıyor
01:46:35 OnePlus 11R 7 Şubat’ta geliyor
01:47:53 Canalys 2022 raporunu açıkladı. Vivo Çin’de lider
01:51:55 Honor X9a Türkiye’ye geliyor
02:09:22 Tecno Mobile, Megabook T1 modeli ile TR laptop pazarına girdi
02:18:00 Instagram da ücretli mavi tik hizmetini başlatıyor
02:22:41 Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition geliyor