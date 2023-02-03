Cuma Raporu #244 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #244 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Eren askerde, EYT

05:33 Yeni Dolandırıcılık Yöntemi

28:55 Sony Türkiye’den çekiliyor mu?

59:35 Samsung Galaxy S23 serisi tanıtıldı

01:17:54 Rekabet Kurulu Google Hakkında Soruşturma Başlattı

01:32:09 Netflix Şifre Paylaşımını İmkansız Hale Getiriyor!

01:36:00 Huawei’nin 4G bağlantısı içeren çipleri kullanması yasaklandı

01:40:53 Togg ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat’ta başlıyor

01:46:35 OnePlus 11R 7 Şubat’ta geliyor

01:47:53 Canalys 2022 raporunu açıkladı. Vivo Çin’de lider

01:51:55 Honor X9a Türkiye’ye geliyor

02:09:22 Tecno Mobile, Megabook T1 modeli ile TR laptop pazarına girdi

02:18:00 Instagram da ücretli mavi tik hizmetini başlatıyor

02:22:41 Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition geliyor