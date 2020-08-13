Sony, WH-1000XM4 modelini yakında piyasaya sunacak!

Sony, 1000X ailesinin yeni üyesi 4. nesil kablosuz, gürültü engelleme özellikli, kulak üstü WH-1000XM4 kulaklıklarını tanıttı. Yeni WH-1000XM4, hem büyük beğeni toplayan WH-1000XM3’ün çok sevilen tüm teknolojik özelliklerini içinde barındırıyor. Bunun yanı sıra, müziğinizi kişiselleştirmenize ve kontrol edebilmenize, gürültü engelleme özelliğini iyileştirmenize ve ilave akıllı özellikler sunuyor.

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Gürültü engelleme teknolojisi daha da gelişti

İster uzun bir uçak yolculuğuna çıkmış ister bir kafede dinleniyor olun, WH-1000XM4 kulaklıklar, yüksek ve orta frekanstaki sesleri azaltarak Sony’nin bugüne kadarki en iyi gürültü engelleme performansını elde etmenizi sağlar. Her bir kulaklık üzerinde yer alan ve gürültü engellemek için kullanılan iki mikrofon ile İkili Gürültü Sensörü teknolojsi, ortam gürültüsünü yakalar ve verileri güvenilir HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1’e aktarır. Ardından, yeni bir Bluetooth Audio SoC (System on Chip) müzik ve gürültüyü tespit eder ve saniyede 700 defanın üzerinde bir sıklıkta ince ayar yapar.

HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1, yeni bir algoritma kullanarak gürültü engelleme işlemini gerçek zamanlı olarak uygular. Bu, kullanıcının sevdiği müziğe daha iyi odaklanabilmesini ve dış dünyanın karmaşasını belirsiz hale getirebilmesini sağlar

DSEE ExtremeTM, Edge-AI’ı (Uç Yapay Zekâ) kullanarak aslına tam anlamıyla sadık bir deneyim için dijital sıkıştırma esnasında kaybolan sesleri büyük bir doğruluk oranıyla yeniden oluşturur. Edge-AI, müziği gerçek zamanlı olarak analiz eder ve enstrümanları, müzik türlerini, her şarkının kendi özgün unsurlarını tanıyarak sıkıştırmada kaybolan yüksek frekanslı sesleri yeniden yaratır.

WH-1000XM4 kulaklıklar ve uyumlu müzik akışı hizmeti uygulamalarının yüklü olduğu bir Android/iPhone akıllı telefon bir araya getirildiğinde 360 Reality Audio’nun keyfini çıkarmak mümkün. 360 Reality Audio dinleme deneyimi sizi sanki en sevdiğiniz sanatçı tam karşınızdaymışçasına müziğin içine katar. Dinleyiciler, WH-1000XM4 kulaklık ve “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, onlar için kişiselleştirilmiş ses deneyimini elde edebilirler.

İdeal dinleme deneyimi için uyarlanabilir ses kontrolüne sahip!

WH-1000XM4 üzerindeki Uyarlanabilir Ses Kontrolü, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı algılar. Ortam sesini ideal dinleme deneyimi elde etmeniz için ayarlar. Uyarlanabilir Ses Kontrolü zamanla sık bulunduğunuz iş yeri, spor salonu ya da en sevdiğiniz kafe gibi lokasyonları tanımayı öğrenir ve sesi duruma uyacak şekilde özel olarak ayarlar.

Böylelikle, örneğin seyahat halindeyseniz en sevdiğiniz parçaların arasına karışan arka plan gürültüleri olmaksızın yolculuğunuzun içinde kaybolabilirsiniz. Ya da yürüyorsanız, bir yandan müziğinizin keyfini çıkarmaya devam ederken bir yandan da etrafınızdaki her şeyden haberdar olabilirsiniz. “Sony | Headphones Connect” uygulaması üzerinden sık ziyaret ettiğiniz lokasyonları ve tercih ettiğiniz ayarları belirleyebilirsiniz; siz bir ortamdan diğerine geçerken ortam sesi ayarları da otomatik olarak güncellenecektir.

Speak-to-Chat sayesinde müziğiniz yarıda kalmadan sipariş verin

WH-1000XM4’te yer alan yeni bir özellik de kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek kalmadan kısa diyaloglar yapabilmenize olanak tanıyan ve müzik dinlerken kahve sipariş etmeyi daha da kolay hale getiren yenilikçi ‘Speak-to-Chat’ özelliği. Siz bir şeyler söylemeye başladığınızda kulaklıklar sizin sesinizi tanır ve otomatik olarak müziğinizi durdurup kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek kalmadan, diyaloğa girebilmeniz için ortam sesini duyabilmenize izin verir.

Müzik, sizin son konuşmanızdan 30 saniye sonra otomatik olarak yeniden çalmaya başlar. WH-1000XM4’te ‘Hızlı Dikkat’ modu da bulunur; böylelikle siz bir anonsu dinlemek ya da kısaca bir şeyler söylemek istediğinizde sağ elinizi kulaklığın üzerine yerleştirerek ses seviyesini anında kısabilir ve ortam sesini duyabilirsiniz.

WH-1000XM4 aynı zamanda bir kullanım hali tespit özelliğine sahiptir. Kulaklık, kulağa takılı durumda olup olmadığını tespit eder ve pil ömründen tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde duruma uygun olarak hareket eder. Kulaklık, yakınlık sensörünü ve iki ivme sensörünü kullanarak siz kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak müziği durdurur ve tekrar taktığınızda kaldığınız yerden çalmaya devam eder; böylece zahmetsiz bir dinleme deneyimi sağlar.

WH-1000XM4’te yeni Hassas Ses Toplama teknolojisi yer alır. Bu teknoloji, kulaklık üzerindeki mikrofonlardan beşini en uygun şekilde kontrol eder ve eller serbest konuşma ve Speak-to-Chat için temiz ses toplamak üzere gelişmiş ses sinyali işlemlemesi gerçekleştirir.

WH-1000XM4: 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar müzik deneyimi!

WH-1000XM4 kulaklıklar NFC ve Bluetooth özelliklidir ve 30 saate kadar pil ömrüne sahiptir; hızlı şarj fonksiyonu size 10 dakika şarj ederek 5 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı verir. WH-1000XM4 aynı zamanda Google’ın, kulaklığınızı çaldırarak bıraktığınız yeri kolayca bulmanızı sağlayan yeni Fast Pair özelliğini de destekler.

Serinin en son modeli olan kulaklık, bir önceki ile aynı dokunmatik panel kontrollerine sahip ve gününüzü favori sesli yardımcınıza sorarak yönetebilmeniz adına Google Assistant için optimize edildi.

Yaz sonu, Türkiye’de satışa sunulacak

Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz WH-1000XM4 kulaklıklar yaz sonunda Türkiye’de siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Sony’nin uluslararası sitesinde ise 349.99 dolar’lık fiyat etiketiyle satışta.