Kulaklık
Sony, WH-1000XM4 modelini yakında piyasaya sunacak!
Sony, 1000X ailesinin yeni üyesi 4. nesil kablosuz, gürültü engelleme özellikli, kulak üstü WH-1000XM4 kulaklıklarını tanıttı. Yeni WH-1000XM4, hem büyük beğeni toplayan WH-1000XM3’ün çok sevilen tüm teknolojik özelliklerini içinde barındırıyor. Bunun yanı sıra, müziğinizi kişiselleştirmenize ve kontrol edebilmenize, gürültü engelleme özelliğini iyileştirmenize ve ilave akıllı özellikler sunuyor.
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Gürültü engelleme teknolojisi daha da gelişti
İster uzun bir uçak yolculuğuna çıkmış ister bir kafede dinleniyor olun, WH-1000XM4 kulaklıklar, yüksek ve orta frekanstaki sesleri azaltarak Sony’nin bugüne kadarki en iyi gürültü engelleme performansını elde etmenizi sağlar. Her bir kulaklık üzerinde yer alan ve gürültü engellemek için kullanılan iki mikrofon ile İkili Gürültü Sensörü teknolojsi, ortam gürültüsünü yakalar ve verileri güvenilir HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1’e aktarır. Ardından, yeni bir Bluetooth Audio SoC (System on Chip) müzik ve gürültüyü tespit eder ve saniyede 700 defanın üzerinde bir sıklıkta ince ayar yapar.
HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1, yeni bir algoritma kullanarak gürültü engelleme işlemini gerçek zamanlı olarak uygular. Bu, kullanıcının sevdiği müziğe daha iyi odaklanabilmesini ve dış dünyanın karmaşasını belirsiz hale getirebilmesini sağlar
DSEE ExtremeTM, Edge-AI’ı (Uç Yapay Zekâ) kullanarak aslına tam anlamıyla sadık bir deneyim için dijital sıkıştırma esnasında kaybolan sesleri büyük bir doğruluk oranıyla yeniden oluşturur. Edge-AI, müziği gerçek zamanlı olarak analiz eder ve enstrümanları, müzik türlerini, her şarkının kendi özgün unsurlarını tanıyarak sıkıştırmada kaybolan yüksek frekanslı sesleri yeniden yaratır.
WH-1000XM4 kulaklıklar ve uyumlu müzik akışı hizmeti uygulamalarının yüklü olduğu bir Android/iPhone akıllı telefon bir araya getirildiğinde 360 Reality Audio’nun keyfini çıkarmak mümkün. 360 Reality Audio dinleme deneyimi sizi sanki en sevdiğiniz sanatçı tam karşınızdaymışçasına müziğin içine katar. Dinleyiciler, WH-1000XM4 kulaklık ve “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, onlar için kişiselleştirilmiş ses deneyimini elde edebilirler.
İdeal dinleme deneyimi için uyarlanabilir ses kontrolüne sahip!
WH-1000XM4 üzerindeki Uyarlanabilir Ses Kontrolü, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı algılar. Ortam sesini ideal dinleme deneyimi elde etmeniz için ayarlar. Uyarlanabilir Ses Kontrolü zamanla sık bulunduğunuz iş yeri, spor salonu ya da en sevdiğiniz kafe gibi lokasyonları tanımayı öğrenir ve sesi duruma uyacak şekilde özel olarak ayarlar.
Böylelikle, örneğin seyahat halindeyseniz en sevdiğiniz parçaların arasına karışan arka plan gürültüleri olmaksızın yolculuğunuzun içinde kaybolabilirsiniz. Ya da yürüyorsanız, bir yandan müziğinizin keyfini çıkarmaya devam ederken bir yandan da etrafınızdaki her şeyden haberdar olabilirsiniz. “Sony | Headphones Connect” uygulaması üzerinden sık ziyaret ettiğiniz lokasyonları ve tercih ettiğiniz ayarları belirleyebilirsiniz; siz bir ortamdan diğerine geçerken ortam sesi ayarları da otomatik olarak güncellenecektir.
Speak-to-Chat sayesinde müziğiniz yarıda kalmadan sipariş verin
WH-1000XM4’te yer alan yeni bir özellik de kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek kalmadan kısa diyaloglar yapabilmenize olanak tanıyan ve müzik dinlerken kahve sipariş etmeyi daha da kolay hale getiren yenilikçi ‘Speak-to-Chat’ özelliği. Siz bir şeyler söylemeye başladığınızda kulaklıklar sizin sesinizi tanır ve otomatik olarak müziğinizi durdurup kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek kalmadan, diyaloğa girebilmeniz için ortam sesini duyabilmenize izin verir.
Müzik, sizin son konuşmanızdan 30 saniye sonra otomatik olarak yeniden çalmaya başlar. WH-1000XM4’te ‘Hızlı Dikkat’ modu da bulunur; böylelikle siz bir anonsu dinlemek ya da kısaca bir şeyler söylemek istediğinizde sağ elinizi kulaklığın üzerine yerleştirerek ses seviyesini anında kısabilir ve ortam sesini duyabilirsiniz.
WH-1000XM4 aynı zamanda bir kullanım hali tespit özelliğine sahiptir. Kulaklık, kulağa takılı durumda olup olmadığını tespit eder ve pil ömründen tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde duruma uygun olarak hareket eder. Kulaklık, yakınlık sensörünü ve iki ivme sensörünü kullanarak siz kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak müziği durdurur ve tekrar taktığınızda kaldığınız yerden çalmaya devam eder; böylece zahmetsiz bir dinleme deneyimi sağlar.
WH-1000XM4’te yeni Hassas Ses Toplama teknolojisi yer alır. Bu teknoloji, kulaklık üzerindeki mikrofonlardan beşini en uygun şekilde kontrol eder ve eller serbest konuşma ve Speak-to-Chat için temiz ses toplamak üzere gelişmiş ses sinyali işlemlemesi gerçekleştirir.
WH-1000XM4: 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar müzik deneyimi!
WH-1000XM4 kulaklıklar NFC ve Bluetooth özelliklidir ve 30 saate kadar pil ömrüne sahiptir; hızlı şarj fonksiyonu size 10 dakika şarj ederek 5 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı verir. WH-1000XM4 aynı zamanda Google’ın, kulaklığınızı çaldırarak bıraktığınız yeri kolayca bulmanızı sağlayan yeni Fast Pair özelliğini de destekler.
Serinin en son modeli olan kulaklık, bir önceki ile aynı dokunmatik panel kontrollerine sahip ve gününüzü favori sesli yardımcınıza sorarak yönetebilmeniz adına Google Assistant için optimize edildi.
Yaz sonu, Türkiye’de satışa sunulacak
Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz WH-1000XM4 kulaklıklar yaz sonunda Türkiye’de siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Sony’nin uluslararası sitesinde ise 349.99 dolar’lık fiyat etiketiyle satışta.
Kulaklık
Segmentinin en iyisi mi? | Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi
Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi videosu ile karşınızdayız. Bakalım, 60 saate varan batarya ömrüyle ve berrak ses performansı ile bizlere neler sunabiliyor, hep birlikte görelim.
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Aynı fiyat bandındaki iddialı rakipleri Sony WH-CH510 ve JBL T500 modellerini alaşağı edebilecek ses ve malzeme kalitesine sahip olan, Anker’in Soundcore Life Q10 kablosuz kulaklık modeliyle ilgili tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz.
Cihazda, Anker tarafından vadedilen batarya ömrü 60 saat. Bizce bu rakam çok iddialı olmakla beraber, günlük kullanımda Life Q10 bu iddiayı karşılayamıyor. Buna rağmen 40-50 saat aralığındaki kullanım ömrü gerçekten tatmin edici. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan Life Q10, temiz ve berrak bir ses deneyimini bizlere sunabiliyor. Bas tonları her ne kadar dominant olsa da; gerekli ekolayzer ayarlarını yaparak tiz sesleri de öne çıkarabilmeniz mümkün.
Kulaklığın gerçekten ergonomik olduğunu da belirtmemiz lazım. Kafanızda bulunduğu sürede ise, Life Q10 herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Fakat maalesef bu kulaklık, ergonomik bir kulaklık olsa bile; spor kullanımları için pek de uygun değil. Bunda kulaklığın ağır olmasının büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. 60 saatlik kullanım vaadi de göz önüne alındığında, cihazın büyük bataryalara sahip olduğu da ortada. Haliyle, uzun batarya ömrü = daha ağır bir kulaklık.
Bazı dezavantajlara sahip gibi görünse de; Soundcore Life Q10 bizce kendi fiyat aralığındaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri. İncelemelerimize devam edebilmemiz için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın!
Aksesuar
ROG Theta 7.1: Gerçek 7.1 deneyimi sunan kulaklık
ROG Theta 7.1 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen Theta, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor. Özellikle mikrofon performansına bayıldık!
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Üstün ses kalitesi ile ROG Theta 7.1
Ürün, 8 ayrı Essence sürücünün yanı sıra bir de güçlü sanal basa sahip. Kulaklıkta yer alan 7.1 DAC ve dört yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık sürücüsüyle bambaşka bir deneyim yaşatan Theta, PC, konsollar ve mobil oyunlarda yardımcınız olacak.
650 gram ağırlığı ile “ağır” kategorisinde sayılacak kafa üstü kulaklığı olan Theta, üzerindeki yastıklar ve pedler ile bu ağırlığı hissetmenizin önüne geçiyor. Üzerindeki toplam 8 sürücü bu ağırlığı sağlarken 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm sürücüler ile geliyor. Diğer rakiplerde toplamda 10 adet sürücü olsa da küçük ve bastan ödün vermek yerine 8 adet daha güçlü sürücüler ile farkı ve çevresel ses deneyimini tam manasıyla ortaya koyuyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Özellikle RTX Voice teknolojisiyle Nvidia RTX ekran kartı kullananların deneyimleme bağladığı yapay zeka ile mükemmel gürültü engelleme sistemi ROG Theta 7.1 ile herkes tarafından kullanılabilir. RTX Voice sistemi RTX serisi ekran kartlarından ciddi bir güç tüketimi sağlarken Theta ile rahatça her ekran kartı ve sistemde mükemmel bir sessizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. 50 milyonun üzerindeki arka plan gürültüsü tipini de ortadan kaldıran Theta, bu alanda net bir rakipsiz ürün olmayı başarmış. RTX Voice kanadında tam gürültü engelleme sırasında ses robotikleşirken ROG Theta’da bu sorun olmuyor.
Armoury II ve bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury II ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. Bağlantı tarafına geldiğimizde ürün dijital olarak USB-C bağlantısı ile geliyor. Bir diğer yandan uzatma kablosu olarak da kullanabileceğiniz uzun bir Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da mevcut.
Genel değerlendirme
Asus ROG Theta 7.1 tam manasıyla profesyonel çaptaki oyuncuların sesin nereden geldiğini milimetrik olarak anlayabilecekleri bir ürün. Ayrıca müzik meraklılarının ve sinemaseverlerin bile bambaşka bir deneyim yaşayabileceği gerçek manada özel bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle yapay zekalı gürültü engelleyici mikrofonu ise bu işi gerçekten bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bu konuda oyuncu kulaklıkları arasında net rakipsiz ve en başarılı kulaklık olmayı başarmış Theta. Fiyatı çok yüksek olsa da bunun karşılığını çok ama çok rahat veriyor.
Kulaklık
HONOR Magic Earbuds, Türkiye’de satışa çıktı!
Honor Magic Earbuds Türkiye’de satışa çıktı. Model olarak Huawei’nin Freebuds 3i’siyle aynı olan tam kablosuz kulaklığımız 32 db’e kadar “Aktif Gürültü Engelleme” sunabiliyor.
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HONOR, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı ürünlerine HONOR Magic Earbuds ile bir yenisini daha ekledi. HONOR’un aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip ilk kulaklığı olan Magic Earbuds, bugün itibarıyla satışa sunuluyor.
32dB’e kadar gürültü engelleme teknolojisi!
HONOR Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kulağınızdaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanmanızı sağlıyor. HONOR Magic Earbuds ile sevdiğiniz şarkılarda en ince detayları kaçırmıyor, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyabiliyorsunuz.
Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip HONOR Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Sesinizi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağınızın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa sorunsuz ve net bir şekilde aktarılıyor.
HONOR Magic Earbuds ile 14,5 saate kadar müzik oynatma!
Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen Magic Earbuds, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip. Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor.
Şarj kutusuyla birlikte sadece 62 gram ağırlığında olup rahatça cebinize sığıyor.
Magic Earbuds, İnci Beyazı ve Mavi renk seçenekleriyle 799 TL fiyatıyla farklı satış noktasında tüketicileri bekliyor.