Huawei Mate 40, bazı bölgelerde sınırlı satışa sahip olacak!

Oppo, 2018 yılının sonu itibarıyla Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı hatırlarsanız. O günden bu yana hem direkt olarak Oppo markasıyla hem de bağlı oldukları gruba ait realme ve OnePlus gibi farklı markalar ile ülkemizde başta akıllı telefon olmak üzere pek çok farklı ürünü ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Son dönemde hem yaptıkları reklam çalışmaları hem de çıkarttıkları modellerle adından oldukça söz ettiren marka, pek çok farklı fiyat gamında yer alan ürünleriyle listeleniyor. Peki, şirketin 2020 yılında tüketiciler tarafından ilgi gören modelleri neler? Bu makalemizde, şirketin öne çıkan akıllı telefonlarını ve bu cihazların genel özelliklerini ele alacağız.

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Şirketin ülkemizde tepe modellerinden biri olan Reno 3 Pro, gerek tasarım gerekse de donanım ve kamera özellikleriyle oldukça iddialı bir akıllı telefon. Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen telefon, metal arka yüzey ve yan çerçeveleri ile oldukça premium bir his uyandırıyor. Telefonun 6.5 inçlik kavisli geniş ekranında Super AMOLED panel sunan telefon, günümüzün yüksek tazeleme hızı sunan ekran trendini karşılıyor. Telefonun ekranında 90 Hz’lik bir yenileme hızı ve bununla birlikte Corning Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi yer alıyor.

Şu anda orta-üst segmentin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 765 kullanan modelde, 12 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Böylece hem RAM hem de depolama konusunda kullanıcılar neredeyse en yüksek kapasitelerden faydalanabiliyor. 4’lü bir arka kamera ile gelen modelde 48 MP ana kamera, 13 MP telephoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP B/W sensör yer alıyor. Özellikle yazılımdaki gece modunun da etkisiyle telefon çok başarılı düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. Telephoto lens ise 2x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip.

Biraz daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyenlere hitap eden Oppo Reno 2z modeli, çerçevesiz tam ekran tasarımı ile öne çıkıyor. Bunu açılır kapanır ön kamera sistemiyle sunan cihaz, ön tarafında göze batan çerçeveler yerine tam ekran deneyimi sunuyor.

Yine AMOLED bir panel sunan ekran 6.53 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükle beraber Corning Gorilla Glass 5 koruma ile geliyor. Gücünü MediaTek’in Helio P90 işlemcisinden alan modelde 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Açılır-kapanır 16 MP ön kameranın yanı sıra, ön tarafta 4’lü bir arka kamera sistemi görüyoruz. Burada 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörleri sıralanıyor.

Son olarak telefonda 4000 mAh pil sunan modelde 20W‘lık VOOC 3.0 hızlı şarj desteği bulunuyor.

Şirketin A serisinin yeni modellerinden biri olan A91, damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla karşımıza çıkıyor. Mavi ve siyah olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip cihazda yine AMOLED ekran tercih edilmiş.

Yine MediaTek’in Helio P70 işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Pil olarak iddialı olan cihaz 4020 mAh pille 20W hızlı şarj desteği sunuluyor.

A serisinin bir diğer yeni modeli A72, tam sol köşede yer alan delik çentik tasarımı ile öne çıkıyor. Qualcomm’un verimli işlemcilerinden biri olan Snapdragon 665 ile gelen model, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor.

Dörtlü arka kamera sistemini bu modelde de görüyoruz. Cihazda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik, 2 MP B/W kameraları sıralanıyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Telefonun belki de en iddialı olduğu konu pil. Zira telefonda 5000 mAh yüksek kapasiteli pil yer alırken 18W’lık hızlı şarj desteği de sunuluyor.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır