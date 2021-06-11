Donanım
Sony WF-1000XM4 yakında Türkiye’de satışa sunulacak
Sony’nin hem kulak üstü hem de kulak içi kablosuz kulaklık modellerinin üst gamını oluşturan 1000XM serisi, TWS tarafındaki yeni üyesine kavuştu. Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak olan WF-1000XM4, bakalım halefi WF-1000XM3 kadar başarılı olabilecek mi?
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İçindekiler
Sony WF-1000XM4 neler sunacak?
Sony, bize kalırsa ANC yani gürültü engelleme teknolojisini ürünlerinde en optimum şekilde kullanabilmeyi başaran şirket. WF-1000XM4’te de, umuyoruz ki Sony bu kaliteyi daha da yukarıya taşımıştır. Sony tarafından geliştirilen V1 işlemciye de sahip olan WF-1000XM4, QN1e çipinin gürültü engelleme performansını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. Sony tarafından geliştirildiği ve güçlendirildiği iddia edilen gürültü engelleme performansı ve Bluetooth “Çipte Sistem” teknolojisi, yine Sony’nin iddia ettiği üzere daha düşük bir güç tüketimine sahip.
Gürültü engelleme teknolojisi konusunda Sony’nin çiplerine destekte bulunan çifte mikrofonlar, her bir kulak için biri ileri diğeri geri beslemeli iki ayrı gürültü algılama fonksiyonu sayesinde ortam seslerini algılayabiliyor ve analiz edebiliyor. Sony’nin premium seviyedeki gürültü engelleme teknolojisinin temelleri de kendi yazılımlarıyla harmanlayarak kullandıkları üst kalite çiplere ve mikrofonlara dayanıyor.
Mıknatıs hacmi %20 artırılan 6 mm çaptaki sürücü birimi de, WF-1000XM4’ün gürültü engelleme yeteneğini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Mıknatıs hacmindeki artış ve yüksek uyumluluk diyaframı düşük frekanslarda kulaklığın daha iyi performans göstermesini sağlarken düşük frekans aralığında yüksek hassasiyetli bir engelleme sinyali üreterek gürültü engellemeyi geliştirebiliyor.
Pasif gürültü engelleme konusunda da kulak içi bir kulaklık olmasının avantajlarını kullanan cihaz gürültü yalıtımlı kulaklık başlığı uçları sayesinde hem kulağa daha iyi oturuyor hem de pasif bir ses yalıtımı sağlıyor. Sony’nin belirttiğine göre yeni kulaklık başlığı uçları, kulaklık başlığı ucu ile kulak kanalı arasındaki yüzey temas alanını mümkün olduğunca artıran yumuşak ve elastik bir poliüretan köpük malzemeden üretilmiş. Sesi yalıtmak ve gürültüyü azaltmak üzere boşlukları ortadan kaldıran bu yapı aynı zamanda kulaklığın kulak kanalına daha stabil bir şekilde oturmasını sağlayarak takılmasını da kolaylaştırıyor.
Rüzgârlı ortamda da kulaklıkta bulunan “Otomatik Rüzgâr Gürültüsü Azaltma” modu, havanın rüzgârlı olup olmadığını algılayarak rüzgârı otomatik olarak bastırabiliyor.
Peki ses kalitesi ne durumda
Sony’nin yeni kulaklıklarını henüz deneyimleyemediğimiz için net bir şey söyleyemesek de; 1000XM serisi ilk modellerinden itibaren üst düzeyde bir ses kalitesine sahipti. LDAC gibi kablosuz müzik kodeklerinin en gelişmişini de kullanan Sony kulaklıklar, High-Resolution Audio Wireless desteği de sunabiliyor. LDAC nedir diye soranlar için de LDAC; günümüz standartlarında kablosuz bağlantıya en yakın noktada bulunan kablosuz ses aktarım kodeki.
Sony WF-1000XM4, 6 mm sürücüler sayesinde, küçük boyutuna rağmen dinamik ses üretebiliyor. Yüksek uyumluluk sunan diyafram ise zengin bir bas aralığı ortaya koyabiliyor. Entegre İşlemci V1, ses kalitesini yükseltmenin yanı sıra bozulmayı da azaltabiliyor. LDAC codec işlemeyi ve DSEE Extreme’i kullanmayı da mümkün hale getiriyor.
Edge-AI (Yapay Zeka) kullanan DSEE Extreme (Dijital Ses Geliştirme Motoru), sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak yükseltebiliyor. Ayrıca enstrümanları, müzik türlerini ve vokal veya parça arası gibi her şarkıya özgü unsurları dinamik olarak tanıyabiliyor. Bununla da yetinmeyen DSEE Extreme yazılımı, sıkıştırmada müzikte kaybolan yüksek aralıklı sesi restore edebiliyor. Bu sayede Sony kulaklıklar ses kalitesini yine artırabiliyor.
Konuş ve Sohbete Başla (Speak-to-Chat) özelliği artık WF-1000XM4’te de mevcut
Speak-to-Chat özelliği, kulaklığı çıkarmadan kısa konuşmalar yapabilme imkanı sunuyor. Biriyle konuştuğunuz anda, Konuş ve Sohbete Başla özelliği otomatik olarak müziği duraklatıp ortam sesini kulağınıza vererek sohbet etmenizi sağlayabiliyor. Bize kalırsa bu özellik kulaklığınızı çıkarmak istemediğinizde veya elleriniz dolu olduğunda gayet kullanışlı hale geliyor. Üstüne üstlük konuşmanız bittiğinde WF-1000XM4 bunu algılayarak, otomatik olarak tekrar müziği çalmaya başlıyor. Sesinizi tanıyan yazılım sesinize tepki verip; dört mikrofon ve sensörle Hassas Ses Algılama Teknolojisini temel almakta.
WF-1000XM4‘te ‘Hızlı Dikkat’ modu da mevcut. Bu sayede, bir duyuruyu dinlemek veya kısa bir şey söylemek istiyorsanız, sesi anında azaltmak ve ortam sesini içeri almak için parmağınızı sol kulaklık üzerine yerleştirmek yeterli oluyor.
Kulaklığın anında durdurma ve anında çalma özelliği de müziğinizin otomatik olarak durdurulmasını sağlıyor. Kulaklık başlıklarını kulaklarınızdan çıkardığınızda cihazlar bunu algılayarak müziği durdurabiliyor ve yakınlık sensörü, kulaklık başlıklarından birini mi yoksa her ikisini birden mi taktığınızı tespit edebiliyor. Kulaklık başlığını yeniden taktığınızda ise müzik tekrardan devam ediyor.
Kulaklığın çağrı performansı ne durumda
Hassas Ses Algılama Teknolojisi sayesinde eller serbest görüşme yapabilmeniz mümkün. Hassas Ses Algılama Teknolojisi ile mikrofonları ve kemik iletimi sensörünü bir araya getiren WF-1000XM4, eller serbest görüşmeler için sesinizi algılıyor. Hüzmeleme mikrofonları da yalnızca sizin ağzınızdan çıkan sesleri algılayacak şekilde kalibre edilmiş durumda. Böylelikle bulunduğunuz ortam çok gürültülü olsa dahi her kelimeyi yakalar. Buna ek olarak, yeni kemik iletimi sensörü de yalnızca sesinizden gelen titreşimleri alır, ortam sesini kaydetmez, böylece görüşme yaparken konuşma seslerinin daha da net duyulmasını sağlar. Gürültü Engelleme, gürültülü durumlarda bile çağrının diğer ucundaki kişiyi daha net duymanızı sağladığından WF-1000XM4 ile görüşme yapma deneyiminize katkıda bulunur.
Tasarımda ne gibi değişiklikler yapıldı
Aslında Sony dünya üzerinde ilk kez kulak içi kulaklık satışa sunan şirket. 1982’de Sony tarafından piyasaya sunulan MDR-E252 bu noktada Sony için çok özel bir kulaklık idi. O günden bugüne dünyanın dört bir yanında kulak şekilleriyle ilgili büyük miktarda veriyi analiz ettiğini söyleyen Sony, bütün bu bilgi birikimini WF-1000XM4’te de kullandığını ifade ediyor. Kulak boşluğuna uygun bir kalıbı yeni bir ergonomik yüzey tasarımıyla bir araya getirerek kulaklığın kulağa daha stabil şekilde oturmasını sağlayan WF-1000XM4, Sony’nin belirttiği kadarıyla bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış bir ürün.
Sony’nin belirttiği bir diğer bilgiye göre de kulaklık, ses kalitesinden veya pil ömründen ödün vermeden, önceki nesle göre %10 daha küçük olacak şekilde yeniden tasarlanmış. Aynı şekilde Sony şarj kutusunu da %40 küçültmeyi başarmış.
Suya dayanıklılık
IPX4 sertifikası sayesinde WF-1000XM4 sıçramalara ve suya karşı da dayanıklı. Böylelikle yağmur altında otobüse de koşsanız rahat ofisinizde oturuyor da olsanız bu kulaklık sizi yarı yolda bırakmayacaktır.
WF-1000XM4, Temmuz 2021’den itibaren Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle ülkemizde satışta olacak.
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Donanım
Huawei’nin ilk oyun monitörü MateView GT karşınızda!
Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan Huawei MateView GT, yenilikçi entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ve ultra geniş bir ekrana sahip. Huawei MateView GT, oyun ve eğlence deneyimini artırmayı amaçlayan iddialı ve verimli bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.
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MateView GT: Huawei’nin ilk oyun monitörü
Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT’yi tanıttı. Yepyeni bir ürün kategorisi olarak tanıtılan Huawei MateView GT, entegre SoundBar ile birlikte 165Hz yenileme hızını destekleyen kavisli ultra geniş ekrana sahip. Huawei MateView GT, Huawei’nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440 x 1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini artırmak ve oyuncular için da sürükleyici bir eğlence deneyimi yaratmak için tasarlanmış durumda.
Renk performansı açısından Huawei MateView GT, DCI-P3 renk gamutunu desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E <2 olacak şekilde profesyonel olarak kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, Huawei MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nit maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10’u da destekliyor.
165Hz ekran tazeleme hızı
Huawei, oyuncular için yüksek yenileme hızının öneminin farkında olacak ki; yeni monitöründe 165 Hz ekran yenileme hızını sunmuş. Huawei MateView GT, kendisine bağlı olan cihazın grafik işleme yeteneklerini optimum ölçülerde kullanıcıya yansıtmayı başarıyor. Ayrıca, yalnızca kullanıcı için daha pürüzsüz ve net görseller sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda göz yorgunluğunu da azaltıyor.
Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğine sahip. Düşük ışıkta ve aşırı pozlanmış sahnelerde ekran parlaklığını ayarlayarak, oyuncuların rakipleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip. Oyun sırasında silahın dürbünü kapalıyken bile Huawei MateView GT, oyunculara bir dürbün sağlayarak kolayca nişan alıp ateş etmelerine yardımcı oluyor.
Huawei’nin ilk oyun monitörü Huawei MateView GT, hem oyun hem de eğlence için mükemmel performans sunuyor. Aynı zamanda birçok ince düşünülmüş güçlü özellik ile geliyor. Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile Huawei MateView GT, alt çerçevesinin altında bulunan beş yönlü bir joystick sayesinde monitör etkileşimini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi etkin bir şekilde azaltan DC karartmayı destekliyor.
Entegre SoundBar
Huawei MateView GT’de kullanılan SoundBar, hoparlörü ve braketi bir araya getirerek; 2.0 stereo ses çıkışlı çift hoparlörlerin her amaca uygun olarak kullanılabilmesine fırsat tanıyor. İster oyun ister video için kullanılsın, kullanıcıların kendilerini çevresel seslere odaklanabilmelerini sağlıyor. SoundBar’daki RGB dokunmatik panel, yalnızca özelleştirilebilir bir aydınlatma efekti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların ses seviyesini tek parmakla kolayca ayarlamasına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler, kullanıcılar için keyifli bir masaüstü oyun deneyimi yaratabiliyor.
HUAWEI MateView GT genişletilebilirlik için kulaklık ve mikrofon takılabilecek 3,5 mm ses jakı, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj ve diğer her şey için bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Bu bağlantı noktaları bir araya geldiğinde, kullanıcıların her türlü genişleme ihtiyaçları karşılanmış oluyor.
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Donanım
TP-Link, yakında Wi-Fi 6 destekli ilk modemini satışa sunacak!
TP-Link, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evde daha çok vakit geçirmesinden dolayı daha belirgin hale gelen ev içi internet sorunlarına Wi-Fi 6 ve mesh ağ teknolojileriyle çözüm sağlıyor. Her iki teknolojide geniş ürün gamıyla tüketicilere seçenek oluşturan şirket, yakında Wi-Fi 6 destekli ilk modemini satışa sunacak.
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TP-Link, yılın 2. yarısına hazır
TP-Link, 3 Haziran 2021 tarihinde online basın sohbet toplantısı düzenleyerek basın mensuplarıyla buluştu. Covid-19 salgını nedeniyle basınla uzun zamandır bir araya gelemediklerini belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, başta Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojileri olmak üzere planladıkları yenilikleri basın mensuplarıyla paylaştı.
Covid-19 salgınının evlerdeki internet sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkardığını; bu nedenle salgının başından bu yana daha fazla çalıştıklarını söyleyen Dinçer, “TP-Link, dünyanın en büyük ağ üreticisi. Bir yılı aşkın süredir yaşanan tüm olumsuzluklarda büyük üretici olmanın avantajlarını tüketicilere sunduk ve sunmaya devam ediyoruz” dedi. Üretimden lojistiğe, destek hizmetlerine kadar her aşamada yenilenen bir süreç içinde olduklarını belirten Dinçer, özellikle satış öncesi ve sonrası desteğe talebin olağanüstü arttığını vurguladı ve her kanaldan verilen destek hizmetini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.
Sohbet toplantısında salgın öncesinden itibaren iki teknolojiye ağırlık vererek yatırım yaptıklarının altını çizen Dinçer, bunların Wi-Fi 6 ve Mesh ağ teknolojileri olduğunu belirtti. Her iki teknolojide çok zengin ürün ailesine sahip olduklarını özellikle belirten Dinçer, “Wi-Fi 6’lı en zengin modele sahip markalardan biriyiz. Şu anda çok sayıda yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), ağ adaptörü modellerinin yanı sıra Wi-Fi 6 teknolojisine sahip mesh çözümlerimiz de bulunuyor” dedi. Wi-Fi 6’lı ilk modemi de önümüzdeki ay satışa sunacaklarını söyleyen Dinçer, “Wi-Fi 6’lı ilk modemimiz de mesh destekli Deco ailesinin bir üyesi olacak. Temmuz ortasında Wi-Fi 6’lı modem olan Deco X20-DSL’i Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz” dedi.
Mesh ağ sistemleri olan Deco ürün ailesinin çok genişlediğini söyleyen Dinçer, “Her kullanıcı tipine uygun bir Deco modelimiz var. Giriş seviyesi modellerden Mesh ve powerline teknolojilerini birleştiren hibrid Mesh modeline, IoT destekli modelden Wi-Fi 6 teknolojili modellere değin zengin bir mesh ailesine sahibiz ve bu açıdan rakibimiz yok. Bu ailemizi sürekli genişletmeyi sürdürürken bir yandan da yeni gelen her ağ çözümümüz TP-Link’in mesh platformu olan OneMesh desteğine sahip oluyor” dedi.
Salgın ile birlikte çok daha net ortaya çıkan evin her yerinde güçlü internet ihtiyacının çözümünün yeni ağ teknolojileri olduğunu vurgulayan Dinçer, “Mesh ağ teknolojisi ile hemen hemen her Wi-Fi sorununu çözmek mümkün. Aynı şekilde hem hız, hem kapsama alanı, hem de bağlı cihaz sayısında devrim yaratan Wi-Fi 6 teknolojisi de bugün evlerde yaşanan pek çok Wi-Fi sorununun çözümü” dedi ve kullanıcılarının yeni teknolojilere yatırım yapmalarını önerdi.
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Donanım
HP, Kingston bünyesinde bulunan HyperX’i resmi olarak satın aldı!
HP Inc., bugünden itibaren Kingston Technology Company’nin oyun birimi olan HyperX’in resmi olarak yeni sahibi oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre HyperX’i satın alma işlemleri tamamlandı. Peki HP tarafından yapılan bu satın alma, hem HyperX açısından hem de HP açısından ne anlama geliyor?
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HP, oyun birimlerinde ciddi bir atılım yapabilir
HP’nin HyperX’i satın alacağı 3 ay önceden duyurulmuştu
Omen serisinde ne gibi değişiklikler göreceğiz
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı bir rekabet mevcut. Bakalım bu rekabette HyperX, HP’nin de desteğini arkasına alarak rakiplerine üstünlük sağlamayı başarabilecek mi? Aynı şekilde HP’nin de kendi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyebileceğini merakla bekliyoruz.
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Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
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A101’de 60 TL’ye Satılan TWS Kulaklığı Denedik! | Piranha 9958
Hangi MediaTek daha iyi? | realme 7 vs GM21 Pro vs Note 8 Pro
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