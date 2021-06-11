Sony WF-1000XM4 yakında Türkiye’de satışa sunulacak

Sony’nin hem kulak üstü hem de kulak içi kablosuz kulaklık modellerinin üst gamını oluşturan 1000XM serisi, TWS tarafındaki yeni üyesine kavuştu. Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak olan WF-1000XM4, bakalım halefi WF-1000XM3 kadar başarılı olabilecek mi?

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Sony WF-1000XM4 neler sunacak?

Sony, bize kalırsa ANC yani gürültü engelleme teknolojisini ürünlerinde en optimum şekilde kullanabilmeyi başaran şirket. WF-1000XM4’te de, umuyoruz ki Sony bu kaliteyi daha da yukarıya taşımıştır. Sony tarafından geliştirilen V1 işlemciye de sahip olan WF-1000XM4, QN1e çipinin gürültü engelleme performansını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. Sony tarafından geliştirildiği ve güçlendirildiği iddia edilen gürültü engelleme performansı ve Bluetooth “Çipte Sistem” teknolojisi, yine Sony’nin iddia ettiği üzere daha düşük bir güç tüketimine sahip.

Gürültü engelleme teknolojisi konusunda Sony’nin çiplerine destekte bulunan çifte mikrofonlar, her bir kulak için biri ileri diğeri geri beslemeli iki ayrı gürültü algılama fonksiyonu sayesinde ortam seslerini algılayabiliyor ve analiz edebiliyor. Sony’nin premium seviyedeki gürültü engelleme teknolojisinin temelleri de kendi yazılımlarıyla harmanlayarak kullandıkları üst kalite çiplere ve mikrofonlara dayanıyor.

Mıknatıs hacmi %20 artırılan 6 mm çaptaki sürücü birimi de, WF-1000XM4’ün gürültü engelleme yeteneğini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Mıknatıs hacmindeki artış ve yüksek uyumluluk diyaframı düşük frekanslarda kulaklığın daha iyi performans göstermesini sağlarken düşük frekans aralığında yüksek hassasiyetli bir engelleme sinyali üreterek gürültü engellemeyi geliştirebiliyor.

Pasif gürültü engelleme konusunda da kulak içi bir kulaklık olmasının avantajlarını kullanan cihaz gürültü yalıtımlı kulaklık başlığı uçları sayesinde hem kulağa daha iyi oturuyor hem de pasif bir ses yalıtımı sağlıyor. Sony’nin belirttiğine göre yeni kulaklık başlığı uçları, kulaklık başlığı ucu ile kulak kanalı arasındaki yüzey temas alanını mümkün olduğunca artıran yumuşak ve elastik bir poliüretan köpük malzemeden üretilmiş. Sesi yalıtmak ve gürültüyü azaltmak üzere boşlukları ortadan kaldıran bu yapı aynı zamanda kulaklığın kulak kanalına daha stabil bir şekilde oturmasını sağlayarak takılmasını da kolaylaştırıyor.

Rüzgârlı ortamda da kulaklıkta bulunan “Otomatik Rüzgâr Gürültüsü Azaltma” modu, havanın rüzgârlı olup olmadığını algılayarak rüzgârı otomatik olarak bastırabiliyor.

Peki ses kalitesi ne durumda

Sony’nin yeni kulaklıklarını henüz deneyimleyemediğimiz için net bir şey söyleyemesek de; 1000XM serisi ilk modellerinden itibaren üst düzeyde bir ses kalitesine sahipti. LDAC gibi kablosuz müzik kodeklerinin en gelişmişini de kullanan Sony kulaklıklar, High-Resolution Audio Wireless desteği de sunabiliyor. LDAC nedir diye soranlar için de LDAC; günümüz standartlarında kablosuz bağlantıya en yakın noktada bulunan kablosuz ses aktarım kodeki.

Sony WF-1000XM4, 6 mm sürücüler sayesinde, küçük boyutuna rağmen dinamik ses üretebiliyor. Yüksek uyumluluk sunan diyafram ise zengin bir bas aralığı ortaya koyabiliyor. Entegre İşlemci V1, ses kalitesini yükseltmenin yanı sıra bozulmayı da azaltabiliyor. LDAC codec işlemeyi ve DSEE Extreme’i kullanmayı da mümkün hale getiriyor.

Edge-AI (Yapay Zeka) kullanan DSEE Extreme (Dijital Ses Geliştirme Motoru), sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak yükseltebiliyor. Ayrıca enstrümanları, müzik türlerini ve vokal veya parça arası gibi her şarkıya özgü unsurları dinamik olarak tanıyabiliyor. Bununla da yetinmeyen DSEE Extreme yazılımı, sıkıştırmada müzikte kaybolan yüksek aralıklı sesi restore edebiliyor. Bu sayede Sony kulaklıklar ses kalitesini yine artırabiliyor.

Konuş ve Sohbete Başla (Speak-to-Chat) özelliği artık WF-1000XM4’te de mevcut

Speak-to-Chat özelliği, kulaklığı çıkarmadan kısa konuşmalar yapabilme imkanı sunuyor. Biriyle konuştuğunuz anda, Konuş ve Sohbete Başla özelliği otomatik olarak müziği duraklatıp ortam sesini kulağınıza vererek sohbet etmenizi sağlayabiliyor. Bize kalırsa bu özellik kulaklığınızı çıkarmak istemediğinizde veya elleriniz dolu olduğunda gayet kullanışlı hale geliyor. Üstüne üstlük konuşmanız bittiğinde WF-1000XM4 bunu algılayarak, otomatik olarak tekrar müziği çalmaya başlıyor. Sesinizi tanıyan yazılım sesinize tepki verip; dört mikrofon ve sensörle Hassas Ses Algılama Teknolojisini temel almakta.

WF-1000XM4‘te ‘Hızlı Dikkat’ modu da mevcut. Bu sayede, bir duyuruyu dinlemek veya kısa bir şey söylemek istiyorsanız, sesi anında azaltmak ve ortam sesini içeri almak için parmağınızı sol kulaklık üzerine yerleştirmek yeterli oluyor.

Kulaklığın anında durdurma ve anında çalma özelliği de müziğinizin otomatik olarak durdurulmasını sağlıyor. Kulaklık başlıklarını kulaklarınızdan çıkardığınızda cihazlar bunu algılayarak müziği durdurabiliyor ve yakınlık sensörü, kulaklık başlıklarından birini mi yoksa her ikisini birden mi taktığınızı tespit edebiliyor. Kulaklık başlığını yeniden taktığınızda ise müzik tekrardan devam ediyor.

Kulaklığın çağrı performansı ne durumda

Hassas Ses Algılama Teknolojisi sayesinde eller serbest görüşme yapabilmeniz mümkün. Hassas Ses Algılama Teknolojisi ile mikrofonları ve kemik iletimi sensörünü bir araya getiren WF-1000XM4, eller serbest görüşmeler için sesinizi algılıyor. Hüzmeleme mikrofonları da yalnızca sizin ağzınızdan çıkan sesleri algılayacak şekilde kalibre edilmiş durumda. Böylelikle bulunduğunuz ortam çok gürültülü olsa dahi her kelimeyi yakalar. Buna ek olarak, yeni kemik iletimi sensörü de yalnızca sesinizden gelen titreşimleri alır, ortam sesini kaydetmez, böylece görüşme yaparken konuşma seslerinin daha da net duyulmasını sağlar. Gürültü Engelleme, gürültülü durumlarda bile çağrının diğer ucundaki kişiyi daha net duymanızı sağladığından WF-1000XM4 ile görüşme yapma deneyiminize katkıda bulunur.

Tasarımda ne gibi değişiklikler yapıldı

Aslında Sony dünya üzerinde ilk kez kulak içi kulaklık satışa sunan şirket. 1982’de Sony tarafından piyasaya sunulan MDR-E252 bu noktada Sony için çok özel bir kulaklık idi. O günden bugüne dünyanın dört bir yanında kulak şekilleriyle ilgili büyük miktarda veriyi analiz ettiğini söyleyen Sony, bütün bu bilgi birikimini WF-1000XM4’te de kullandığını ifade ediyor. Kulak boşluğuna uygun bir kalıbı yeni bir ergonomik yüzey tasarımıyla bir araya getirerek kulaklığın kulağa daha stabil şekilde oturmasını sağlayan WF-1000XM4, Sony’nin belirttiği kadarıyla bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış bir ürün.

Sony’nin belirttiği bir diğer bilgiye göre de kulaklık, ses kalitesinden veya pil ömründen ödün vermeden, önceki nesle göre %10 daha küçük olacak şekilde yeniden tasarlanmış. Aynı şekilde Sony şarj kutusunu da %40 küçültmeyi başarmış.

Suya dayanıklılık

IPX4 sertifikası sayesinde WF-1000XM4 sıçramalara ve suya karşı da dayanıklı. Böylelikle yağmur altında otobüse de koşsanız rahat ofisinizde oturuyor da olsanız bu kulaklık sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

WF-1000XM4, Temmuz 2021’den itibaren Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle ülkemizde satışta olacak.