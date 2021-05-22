Akıllı Telefonlar
2021’de SONY Xperia XZ1 Kullanmak
2021’de kullanmak serimize bu seferde SONY Xperia XZ1 konuk oldu. SONY, yakın zamana kadar gerek amiral gerekse orta seviyede çıkarttığı telefonlar ile kullanıcılar tarafından fazlasıyla tercih edilen bir markaydı. Lafı fazla uzatmadan Xperia XZ1’in detaylarına geçelim.
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SONY telefonları ülkemizde satışta olduğundan beri malzeme kalitesi, yazılım ve güncelleme desteği, ekran ve ses özellikleri, Z1 modelinden itibaren sunduğu IP Sertifikası (Su ve toza dayanıklılık sertifikası) ile öne çıkıyordu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da fazlasıyla ilgi çekiyordu. Ülkemizde son Türkiye Garantili olarak satılan amiral sınıfında olan Xperia XZ1 modelini ele aldık.
Sony Xperia XZ1 aslında tam anlamıyla bir amiral gemisiydi. Yekpare alüminyum kasasıyla, stereo hoparlörü, içerisindeki ekran teknolojisi, IP sertifikası ve diğer öne çıkan özellikleri onu satıştaki en iyilerden birisi yaptı. Rakipleri de çok güçlüydü ve SONY tasarım dilinde ısrarcı olması ve yeniliğe açık olmaması sebebiyle artık sıkıcı tasarım damgası yemişti. Özellikle ekran/kasa oranı o zamanlar için çok fazlaydı. Ekran demişken teknik özelliklerini de belirtelim;
5.2 inç boyutunda, IPS LCD, HDR10 destekli, SONY Triluminos ekran teknolojisini içinde bulunduran ve ayrıca X-Reality Engine motoruna sahip bir ekrana sahip. Ek olarakta Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve %68.6 ekran kasa oranı bulunduruyor. Ekran deneyimi konusunda iyi işler başarsa da ekran/kasa oranı sebebiyle bu deneyim biraz da olsa törpüleniyor.
İçerisinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve grafik tarafında da Adreno 540 bulunuyor. Genel itibariyle zamanının en iyi işlemcisi olan bu işlemci amiral sınıfında yer alıyor. Günümüzde Qualcomm Snapdragon tarafında 720G veya 732G ayarında bir performans sergiliyor. Ancak amiral sınıfı bir işlemcisi olduğunda dolayı günümüz popüler oyunlarından PUBG ve PES2021 oyunlarını yüksek grafik ve yüksek fps ayarlarında rahatça oynatabiliyor. 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği günümüzde orta seviye telefonlarda gördüğümüz değerler olsa da bu RAM seviyesi bu telefon için gayet yeterli oluyor. Android 8 ile piyasaya çıkıp Android 9 sürümünde kalan modelde Xperia UI bulunuyor. Üzerinden fazlasıyla zaman geçmiş olmasına rağmen arayüzün tabiri caizse yağ gibi akması şaşırtıyor. Günlük kullanımda (mesajlaşma, video izleme, sosyal medya kullanımı) herhangi bir donma, tıkanma veya kasma yaşatmıyor ve “hala kullanılabilir” olduğunu kanıtlıyor.
Batarya konusu bu telefonun yumuşak karnı. Çünkü içerisinde 2700mAh batarya bulunuyor ve artık günümüz değerlerinin baya gerisinde olduğunu kullanınca daha iyi anlayabiliyoruz. Üzerinden geçen seneler pili de eskitmiş pek tabii. Yaptığımız test sonucunda %100’den %0’a yaklaşık 4 saat 2o dakika ekran süresi veriyor. Toplam şarjdan geçen sürede 10 saat. Günün yarısında tekrardan şarj etmek üzücü. Sony Xperia XZ1, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde 18W’lık bir hızlı şarj yeteneğine sahip. Günümüzde artık 30W ve altı değerler teknolojik olarak gözükse de zamanı için 18W gayet iyi bir değer. 2700mAh büyüklüğündeki pili 1 saat 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor.
Sony Xperia XZ1’in kamerası ise zamanında da rakip olan modellerden gerideydi. Birçok markaya sensör veren Sony, kendi amiral gemisi telefonunda orta seviyede bir sensör kullanıyordu. Yazılımında da iyi işler çıkaramayınca ortaya çokta iyi olmayan kareler çıkıyor. Arka tarafta tek kamerası bulunuyor. Bu kamera 19 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde OIS olmayan bir kamera. Sony Exmor RS Sensörleri olan model 4K 30FPS videolar çekebiliyor. Ek olarak 720p @ 960fps/ 1080p @ 960fps ağır çekim yapabiliyor. Videodaki OIS eksikliğini EIS ile kapatıyor. Ön tarafta ise günümüzde vasat olarak değerlendirebileceğimiz bir kamera mevcut. 13 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde olan bu kamera ile HDR çekimler yapabiliyorsunuz. Ek olarak belirtmekte fayda var; her iki kamera ile de herhangi bir portre çekimi gerçekleştiremiyorsunuz.
Sony Xperia XZ1 ses konusunda da iddialı modellerden bir tanesiydi. Bulundurduğu stereo hoparlörü ile bir amiral gemisinde olması gerek özelliklerin tamamı vardı. Verdiği ses kalitesi iyi olsa da sesin yüksekliği tam seste bile az kalıyor. Zamanında Sony kullanıcıları da bundan şikayetçiydi. Hi-Res olması sayesinde bir nebze iyi olan model ses konusunda ortalama diyebiliriz. 3.5mm kulaklık girişinin de olması büyük bir nimet.
Bağlantı tarafında da zamanının en iyi teknolojisi ile donatılan Sony Xperia XZ1 WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojini içerisinde barındırıyor. Son olarak IP68 Sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığının olması size güven veriyor. Herhangi bir kaza durumunda telefonun belirli bir seviyeye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Honor 50, Snapdragon 778G yonga setiyle gelecek!
Son zamanlarda ortaya çıkan bazı haber ve sızıntılar, Honor ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin yeniden başladığını gösteriyordu. Bu sızıntıların ardından yeni Honor serisi akıllı telefonların Snapdragon yonga seti ile geleceği kesinleşti. Honor’un Huawei’den ayrıldıktan sonra geliştirmeye başladığı ilk akıllı telefon serisi Honor 50 serisi olacak. Şirket, cihazın piyasadaki en güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 778G ile geleceğini resmi olarak doğruladı. Serinin lansmanı ise Haziran ayında gerçekleşecek.
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Honor 50 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Bugün, Honor 50 serisinde bulunacak olan yonga setinin ortaya çıkmasının ardından bazı görseller internette paylaşıldı. Bu paylaşımlarda Honor 50 olduğu iddia edilen görseller bulunmakta. Daha önce render ve sızıntı olarak sunulan fotoğraflar, bu görseller ile uyuşuyor. Cihaz, üst tarafta ana kamera, alt tarafta ise periskop ve geniş açılı kamera bulunduran iki daireli oval bir dizilim ile gelecek. Görsellerde, cihazın altın sarısı ve açık mor renk seçenekleri bulunacağını görüyoruz.
Honor 50 serisi, Qualcomm çip içeren tek Honor cihazı olmayacak. Honor Başkanı, Magic serisi bir akıllı telefonda “en kaliteli Qualcomm çipi”nin bulunacağını söyledi. Bu çip, yüksek ihtimalle Snapdragon 888 olacak. Ancak Magic serisi yeni akıllı telefonun, çıkış tarihine göre Snapdragon 888+ yonga setini kullanması ihtimali de mevcut. Eğer Snapdragon 888+ ve Magic serisi yeni cihaz benzer tarihlerde çıkış yaparsa yeni yonga setini ilk olarak bu telefonda görebiliriz. Snapdragon 888+’ın Snapdragon 888’in hız aşırtmalı daha yüksek bir performans sunan modeli olması muhtemel. Şirketin bu yonga setinde yeni bir teknolojiye geçmesi beklenmiyor.
Honor, temmuz ayında Google Servisleri bulunan yeni bir amiral gemisi piyasaya sürecek!
Daha önceki haberlere göre, Huawei’den ayrılan Honor markası, temmuz ayında Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti bulunan yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu Google Servisleri ile piyasaya sürecek. Şirketin CEO’su George Zhao, Honor’un Apple ve Huawei amiral gemileriyle rekabet edebilecek cihazlar üretmeyi hedeflediğini söylemişti. Ayrıca firma, Huawei’den ayrılmasının ardından ABD tarafından herhangi bir ambargoya tabi tutulmadı. Bununla birlikte Honor, ocak ayında Qualcomm, Samsung, Intel, AMD ve Sony ile anlaşma imzaladı. Mevcut durumda ise Google ile görüşmeler devam ediyor. Şirketin Snapdragon 888 ile piyasaya çıkmasını beklediğimiz modeli, yüksek ihtimalle Magic serisine ait olacak.
Honor’un tıpkı Huawei gibi yıl içerisinde iki amiral gemisi akıllı telefon modelini piyasaya sürmesi muhtemel. Daha önce yayınlanan bir sızıntıya göre şirket, bu yıl Magic serisine ait yeni bir katlanabilen akıllı telefon tanıtacak. Ayrıca bu cihazın ekran tedarikçisinin Samsung olacağı da bazı sızıntı kaynaklarında ortaya çıktı.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 2021 modelinin tasarımına ait detaylar ortaya çıktı!
Redmi Note 8 2021 modeli ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firma 2019 yılında çıkan akıllı telefonun satış performansından oldukça memnundu. Bununla birlikte cihazın elde ettiği ilgiyi kullanmak isteyen teknoloji devi, cihazı yenilemeye karar verdi. Bu yıl piyasa çıkacak akıllı telefon ile alakalı firma yeni bir poster yayımladı. Akıllı telefonu duyuran Çinli firma, cihazın ilk görüntüsünü de paylaştı. Ön yüzü görünen akıllı telefon 2019 yılında çıkan sürüme oldukça benzer bir tasarım anlayışı ile geliyor.
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Redmi Note 8 2021 damla çentikli ekran ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında her zaman sıfırdan tasarlanan modeller piyasaya çıkmıyor. Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri bazen, eski telefonlarını içerisinde bulundukları yıla göre yeniden düzenlemeyi tercih ediyorlar. Özellikle başarılı satış rakamlarına ulaşan modeller için yapılan bu tercih, genelde orta ve giriş seviyede kullanıcılarını karşılıyor. Aynı başarıyı sağlamak isteyen firmalar, aynı zamanda daha önceden başarılı olmuş bir modelin oluşturduğu güven ortamını da kullanmak istiyorlar. Bu firmalar arasına Xiaomi‘nin alt kuruluşu olan Redmi de dahil oldu. Firma 2019 yılında çıkardığı Redmi Note 8 modelini 2021‘e uyarlıyor. 2019 yılında çıkan cihaz 25 milyonluk birim satış sayısını geride bıraktı. Bununla birlikte rakamlardan memnun olan Redmi, 2021 modeli ile birlikte yarışta tekrardan öne çıkmak istiyor. 2019 model için kutlama mesajı yayınlayan akıllı telefon üreticisi, 2021 uyarlaması için de ilk sinyalleri vermişti. Bu mesajın ardından firma cihaz ile alakalı bir de poster paylaşımı yaptı.
Meet the #RedmiNote8 2021!#ThePerformanceAllStar is coming soon. pic.twitter.com/5fXuWr60Cl
— Xiaomi (@Xiaomi) May 21, 2021
Paylaşılan poster ile birlikte cihazın tasarım detayına dair ilk izlenimler de ortaya çıktı. Ön yüzü poster sayesinde ortaya çıkan akıllı telefon, 2019 modele göre büyük bir farklılığa sahip olmayacak. Redmi Note 8 2021 damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyutu ne yazık ki kesinleşmedi. Bununla birlikte akıllı telefonun tıpkı 2019 sürümünde olduğu gibi minimum 6.3 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Damla çentikli tasarımın yanı sıra akıllı telefonun alt çerçevesinde Redmi yazısı yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere 2019 versiyonunda da aynı yazı yer alıyordu. Ayrıca akıllı telefonun arka kapak tasarımı henüz ortaya çıkmadı. İlk gelen bilgilere göre firma, 2019 yılında çıkan modelden daha farklı bir arka kapak tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Özellikle kulaklık girişi ve USB-C girişlerinin yer almasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun teknik özellikleri ile alakalı da bazı iddialar ortaya çıktı.
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Redmi Note 8 2021 Helio G85 SoC ile gelebilir!
Redmi Note 8 2021 modelinin teknik özellikleri ile alakalı bazı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde FCC platformundan bazı sertifikalar aldı. Bununla birlikte listeleme sayesinde akıllı telefonun kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Redmi Note 8 2021 modeli MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon Helio G85 yonga setinden gücünü alacak. 2019 yılında piyasaya çıkan model ilse Snapdragon 665 kullanıyordu. Özellikle 5G’nin yaygınlaştığı şu günlerde firmanın neden 4G’de ısrar ettiği ise henüz belli olmadı. Zira artık giriş seviye modellerde dahi 5G’yi görmek mümkün. İşlemcinin dışında akıllı telefon 4 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. 2019 sürümünde 3/4/6 GB RAM seçenekleri yer alıyordu. İlerleyen dönemlerde RAM konusunda daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Ayrıca akıllı telefon 64/128 GB depolama alanına sahip olacak gibi gözüküyor. Firma artık depolama alanında 32 GB‘ı kullanmayacak gibi duruyor. Kamera özellikleri belli olmayan akıllı telefon bünyesinde toplamda beş adet kameraya yer verebilir.
Ancak kamera özellikleri bilinmeyen akıllı telefon, toplamda beş adet kameraya sahip olacak. Bununla birlikte cihazın batarya kapasitesi FCC sayesinde belli oldu. Akıllı telefon 2019 modelde olduğu gibi 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 22.5 W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. İçerisinde bulunduğumuz yılda çıkacak akıllı telefonun, kesin tanıtım tarihi belli değil. Ancak iddialara göre çok da uzun bir süre beklemeyeceğiz. Son olarak genel yapı itibariyle 2019 çıkışlı modelden pek bir farklılığı bulunmayan akıllı telefon, aynı başarıyı sürdürmek isteyecektir kuşkusuz. Bakalım Redmi yeni cihazı ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Apple’ı Avrupa’da tahtından etti!
2021 yılının 2. çeyreğinin ortalarını henüz geçmişken; bu seneyle alakalı birçok istatistiksel veri de açıklanmaya başladı. Hatta bugün, Counterpoint Research tarafından açıklanan veriler, Çin akıllı telefon pazarında realme’nin en hızlı büyüyen marka olduğunu gösteriyordu. realme’nin arkasından, Oppo, Xiaomi ve Vivo gelmekteydi. Yeni açıklanan verilerle de, Uzak Doğu’dan biraz da kendi kıtamıza gelelim ve bakalım bu yıl Avrupa akıllı telefon pazarında neler olmuş. Fakat haberin devamına geçmeden önce, Counterpoint Research tarafından realme ile ilgili olarak yayınlanan verileri yorumladığımız yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Avrupa’da akıllı telefon pazarı ne durumda
Xiaomi’nin bütün pazarlarda hızlı yükselişini devam ettirdiği bir gerçek. Hatta öyle ki, Apple’ın en güçlü olduğu pazarlardan birinde yani Avrupa’da Xiaomi, Apple’ı geride bırakarak 2. sırayı aldı. Nisan 2021 itibariyle Avrupa’da %20 pazar payında kalan Apple, pazar payını %21’e çıkaran Xiaomi tarafından geçildi. Böylelikle Apple, Avrupa’da 3. sıraya itilmiş oldu. Avrupa pazarının lideriyse yine Samsung oldu. Samsung, %35 gibi devasa bir pazar payıyla hala Avrupa’daki en güçlü akıllı telefon üreticisi olduğunu böylelikle kanıtlamış oldu. Pazar payı olarak 4. sırada yer alan isimse, Oppo. Fakat Oppo’nun ilk 3’te yer alan diğer rakiplerine yetişebilmesi için önünde hala çok uzun bir yol var. Yine de yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında bu hedefin Oppo için çok da imkansız olmadığını söyleyebiliriz. Yıllık bazda %314 oranında büyüme gösteren Oppo, Avrupa’da ilk 3’te yer alan rakiplerini şimdiden tedirgin ediyor gibi görünüyor.
Listede, bütün bu aksiyonun ortasında sessiz sedasız yükselişine devam eden bir diğer marka da mevcut. OnePlus, yıllık bazda %749 gibi inanılması güç bir oranda büyüme göstererek; Avrupa’nın en büyük 5. akıllı telefon üreticisi konumuna gelmiş durumda. Şirket sadece %2 pazar payına sahip olsa da; yükselme hızını göz önüne aldığımız zaman yakın gelecekte zirveyi zorlayabilecek konuma gelmesi yönünden de umut veriyor. OnePlus’ın Avrupa’daki başarısını tebrik etmek gerek. Öte yandan hali hazırda zirvede bulunan Samsung da, %80 gibi fena olmayan bir rakamla devam etse de; gerilerden gelen rakiplerin korkunç seviyedeki büyüme oranları Samsung ve Apple’ın tahtını yakın zamanda kaptırabileceğinin sinyallerini de veriyor.
Peki Çinli tüketicilerin akıllı telefon tercihleri hangi yönde?
Pandeminin Çin’deki seyrinin hızlı bir biçimde inişe geçmesi, birçok markanın satış adetlerine de yansıdı. Genel çerçeveden bakıldığında Çin’deki akıllı telefon pazarı, geçtiğimiz çeyreğe göre %5 oranında büyümüş durumda. Çin’de, realme’nin ardından hızlı bir büyüme gösteren diğer markalar da Oppo, Xiaomi ve Vivo oldu. Bu markalar, 2020 yılının son çeyreğine kıyasla satışlarını sırasıyla %42, %35, %25 oranında artırdılar.
Huawei, Amerikan ambargolarıyla başa çıkmaya çalıştığı süreç boyunca, akıllı telefon sektöründe “premium” olarak adlandırdığımız segmente yoğunlaşmıştı. Genellikle yüksek fiyatlı amiral gemisi ürünlerle müşterilerin karşısına çıkan Huawei, bu durumun bir etkisi olarak da satış adetlerinde %33 oranında bir düşüş yaşadı. realme, Oppo, Xiaomi ve Vivo gibi markaların yükselişindeki en büyük payı da, orta segmentte konumlandırdıkları fiyat performans cihazları oluşturdu. Birçok modelin hem 5G hem de 4G versiyonlarını da sunan bu üreticiler, birçok model piyasaya sunarak; farklı beklentilerdeki müşterileri yakalayabilmeyi başardı.
Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Apple, geçen yılın son çeyreğine oranla 2021’in ilk çeyreğinde Çin’deki satış rakamlarında minik bir düşüş yaşamış durumda. Satış adetlerinde sadece %2 oranında düşüş yaşayan Apple, bu durumdan pek etkilenmemiş gibi gözükse de; durum aslında öyle değil. Pazar büyürken ve rakipleri satışlarını artırırken yerinde sayıyor olmak, Apple gibi bir marka için pek de tercih edilesi bir durum değil.
Genel anlamda Çinli üreticiler hem anavatanlarında hem de Avrupa’da yükseliş halinde
Counterpoint Research tarafından açıklanan bütün veriler gösteriyor ki; Çinli akıllı telefon üreticileri sektörün dominant isimleri haline gelmiş durumda. Özellikle de BBK Electronics bünyesi altında bulunan markalar yani Oppo, Vivo, realme, OnePlus gibi markalar dünya çapında hızlı bir yükseliş ivmesine sahipler. BBK Elecronics bünyesindeki markalar haricinde yıldızlaşan bir diğer Çinli marka da, Avrupa’da Apple’ı yerinden eden Xiaomi. Xiaomi de, fiyat performans konusunda başarılı cihazlar üreten ve kendini birçok pazarda kabul ettirmeyi başaran bir diğer Çin markası. Bakalım akıllı telefon sektöründe gittikçe daha da artan Çin hegomonyası hangi noktalara gelecek…
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