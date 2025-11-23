Samsung’un yılın en çok konuşulan modeli S26 Ultra için ortaya çıkan yeni söylentiler teknoloji gündemini karıştırdı. Peki bu kez karşımıza nasıl bir yenilik çıkacak? Türkiye’de kullanıcıların en çok merak ettiği konu olan batarya kapasitesinde gerçekten büyük bir adım geliyor mu? Bu soruların cevapları yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

S26 Ultra bataryası kaç mAh olacak? Samsung şikayetleri duydu!

S26 Ultra için Çin kaynaklı yeni bir sızıntı, Samsung’un bu modelde önceki nesle göre daha büyük bir batarya tercih edeceğini iddia ediyor. Söz konusu rapora göre cihaz 5.200 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Türkiye’de yoğun olarak tartışılan bu iddia, özellikle güç odaklı kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Son üç nesildir 5.000 mAh seviyesinde kalan Ultra serisinin nihayet küçük de olsa bir kapasite artışıyla gelmesi, markanın enerji dayanıklılığı konusunda adım attığını gösteriyor.

Her ne kadar yeni sızıntı 5.200 mAh kapasiteye işaret etse de, ağustos ayında paylaşılan bir sertifikada S26 Ultra çin 4.855 mAh değerinde bir “rated capacity” görünmüştü. Bu da cihazın tipik kapasitesinin yine 5.000 mAh olabileceği anlamına geliyor. İki bilgi birbiriyle çeliştiği için, Türkiye’deki kullanıcıların net tabloyu görmek üzere yeni doğrulamalar beklemesi gerekiyor. Yine de 5.200 mAh iddiasının gündeme oturması, yeni model için beklentileri yükseltmiş durumda.

Bataryanın yanında şarj konusunda da dikkat çekici detaylar var. Daha önceki söylentiler, S26 Ultra modelinin 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj desteğine sahip olacağını öne sürüyordu. Bu değer, S25 Ultra’nın 45W kablolu ve 15W kablosuz kapasitesine göre belirgin bir artış anlamına geliyor. Türkiye’de hızlı şarj önem kazandığı için bu gelişme de büyük ilgi görüyor.

Tüm bu karmaşık bilgiler, Samsung’un S26 Ultra ile kullanıcıların karşısına nasıl bir enerji deneyimi çıkaracağı konusunda hâlâ soru işaretleri bırakıyor. Ancak görünen o ki, markanın yeni nesil amirali yine gündemi uzun süre meşgul edecek. S26 Ultra üzerine konuşulanlar arttıkça beklentiler de aynı hızda büyüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni S26 Ultra modelinin Türkiye pazarındaki rekabeti nasıl etkileyeceğini değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!