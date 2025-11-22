Mobil oyun dünyasında heyecan dorukta! 2025 yılında en iyi oyun hangisi oldu? Google Play Store editörleri tarafından belirlenen bu listede hangi oyunlar öne çıktı? Peki, oyuncular hangi deneyimleri yaşayacak ve 2025’in mobil oyun trendleri neler?

En iyi Android oyunu belli oldu! Google açıkladı! (2025)

En iyi Android oyun ödülleri, farklı kategorilerde oyunseverleri memnun edecek şekilde dağıtıldı. Google Play editörleri, hem telefon hem tablet kullanıcılarını göz önünde bulundurarak oyunları değerlendirdi. Bu yıl öne çıkan oyunlar arasında hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimler dikkat çekiyor.

İşte 2025’in öne çıkan oyunları ve kategorileri:

Kategori Oyun 2025’in En İyi Oyunu Pokemon TCG Pocket En İyi Çok Oyunculu Dunk City Dynasty En İyi Hızlı Oynanış Candy Crush Solitaire En İyi Bağımsız (Indie) Oyun Chants of Sennaar En İyi Hikâye Disco Elysium En İyi Sürekli Güncellenen Oyun Wuthering Waves En İyi Play Pass Oyunu DREDGE PC’de Google Play Games için En İyi Oyun Odin: Valhalla Rising

2025 listesinde yer alan oyunlar, grafik, ses ve dokunsal geri bildirim açısından mobil platformlar için optimize edildi. En iyi Android oyun seçilen Pokemon TCG Pocket, kart toplama deneyimini dijitalde yeniden tasarlarken, Dunk City Dynasty gibi çok oyunculu oyunlar sosyal etkileşimi ön plana çıkarıyor. Candy Crush Solitaire gibi hızlı oynanış oyunları ise kısa süreli oyun oturumları için ideal.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Plus aboneliklerine Black Friday İndirimleri geldi!

Bağımsız yapımlar, yenilikçi mekanikler ve estetik tasarımlarıyla öne çıkıyor. Chants of Sennaar, oyunculara eşsiz bir hikâye deneyimi sunarken, Disco Elysium derin anlatımı ve karakter gelişimiyle dikkat çekiyor. Wuthering Waves gibi sürekli güncellenen oyunlar, oyuncuları platformda tutmayı başarıyor.

Google Play Pass kullanıcıları, DREDGE ile benzersiz denizcilik ve keşif deneyimi yaşarken, PC oyuncuları Odin: Valhalla Rising ile hem mobil hem masaüstü deneyimini birleştirebiliyor. Tüm bu oyunlar, 2025’in mobil oyun trendlerini ve en iyi Android oyun deneyimini gözler önüne seriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2025 yılında seçilen en iyi Android oyun deneyimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!