Qualcomm, Snapdragon X Series’in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve yeni nesil Snapdragon X Serisi portföyünün en güçlü üyeleri Snapdragon X2 Elite Extreme ve Snapdragon X2 Elite’i tanıttı. Peki yeni Qualcomm Snapdragon işlemciler neler sunuyor?

Snapdragon X Series Türkiye’de tanıtıldı

Qualcomm EMEA Kıdemli Bilgisayar Teknolojileri Müdürü Marika Nox, Qualcomm’un PC ve mobildeki yol haritası, Snapdragon X mimarisi ve cihaz-üstü yapay zekâ vizyonuna dair kapsamlı bir sunum yaptı.

Etkinlikte ayrıca Snapdragon Uzman Eğitmeni Mazi Khirollahi, Snapdragon destekli en yeni cihazları uygulamalı olarak tanıttı ve katılımcılara bire bir deneyim imkânı sundu.

Qualcomm Technologies, Inc., Snapdragon X Series’in Türkiye lansmanında PC dünyasında yapay zekâ destekli dönüşümün bir sonraki belirleyen işlemcilerini tanıttı. Snapdragon X2 Elite Extreme ve Snapdragon X2 Elite, performans, pil ömrü ve yapay zekâ işlem gücü açısından önemli bir sıçrama getirerek Windows PC deneyimini yeniden tanımlıyor.

“Türkiye’de Snapdragon’un PC’de neler başarabileceğini göstermek harika”

Lansmanda konuşan Qualcomm EMEA Kıdemli Bilgisayar Teknolojileri Müdürü Marika Nox, Qualcomm’un PC ve mobildeki yol haritasını, Snapdragon X mimarisini ve cihaz-üstü yapay zekâ vizyonunu anlattı. Nox konuşmasında Türkiye pazarında da aktif olduklarını belirtirken şu ifadelere yer verdi:

“Snapdragon’un PC’lerde neler yapabildiğini Türkiye’de de göstermek bizim için büyük bir heyecan. X Elite cihazları Türkiye’de artık tüketiciler tarafından satın alınabiliyor ve X2 Elite Serisi’nin gelecek yıl piyasaya çıkmasıyla bugüne kadar sunduklarımızdan çok daha fazlasını sunacağız. Qualcomm’un liderliğini PC kullanıcılarına gösterecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Ultra-premium performans Snapdragon X2 Elite ile geliyor

Snapdragon X2 Elite Series, yoğun hesaplama gücü gerektiren üretkenlik, yaratıcılık, yapay zekâ modelleme, medya prodüksiyonu, veri analitiği ve bilimsel uygulamalar gibi geniş bir kullanım alanında üst düzey performans sunmak üzere tasarlandı.

Sınıfının en iyisi 3. nesil Qualcomm Oryon CPU ile donatılan platform, rakiplerine kıyasla aynı güç tüketiminde %75’e varan daha yüksek CPU performansı sunarak Windows ekosistemindeki en hızlı ve en verimli çözümler arasında yer alıyor.

Yeni nesil Qualcomm Adreno GPU, watt başına performans ve güç verimliliğinde önceki nesle göre 2,3 kata kadar artış sağlarken, 80 TOPS düzeyindeki Qualcomm Hexagon NPU ise dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en hızlı NPU’sunu sunarak Copilot+ PC deneyimlerini ve gerçek zamanlı yapay zekâ işlemlerini mümkün kılıyor.

Snapdragon X2 Elite Series, bu gelişmiş mimarisi sayesinde premium segmentten ultra-premium segmentteki cihazlara kadar ince ve hafif tasarımlarda bile güç adaptörüne ihtiyaç duymadan akıcı ve verimli bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Mazi Khirollahi ile uygulamalı Snapdragon deneyimi

Lansman sonrası gerçekleştirilen sunumda Mazi Khirollahi, Snapdragon X destekli cihazların performansını uygulamalı olarak test etti. Demo alanında katılımcılar; gerçek zamanlı yapay zekâ özellikleri, gelişmiş güç verimliliği, yüksek yük altında bile akıcı performans ve Snapdragon ekosisteminin sunduğu hızı doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.