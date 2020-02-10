Sony, MWC 2020’ye katılmayacağını resmen açıkladı!

Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10’u birkaç modeline daha getiriyor. Her geçen gün büyüyen listeye göre, şubat ayı içerisinde ve daha sonrasında güncellemeyi alacak cihazlar ortaya çıktı. Kullanıcılar EMUI 10 ile birlikte cihazlarında daha estetik bir arayüz ve EMUI 9’da bulunan özelliklerin yenilenmesiyle birlikte, daha efektif bir takım özellikler ile karşılaşacak. Bu özelliklerden bazıları, son dönemlerde popülarite kazanan karanlık mod desteği ve günümüze uygun hale getirilmiş bildirim paneli gibi yenilikler olacak.

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Şubat ayı içerisinde EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazlar

Şubat ayı içerisinde güncellemeye kavuşacak cihazlar listesi epey bir kalabalık, öncelikle sektörde büyük bir etki bırakan Huawei P20 modeli ile başlanacak olan güncelleme dalgası, Mate 10 gibi cihazlar ile devam edecek. Firma ayrıca özel tasarım cihazları için de, farklı arayüze sahip güncellemeler sunacak.

Liste şu şekilde;

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 10 Porsche Tasarımı

Huawei Mate RS Porsche Tasarımı

Güncellemelerin şu an için son aşamalarında olduğunu ve ülkelere göre dağıtım sürelerinde değişiklikler olabileceğini lütfen unutmayın. Ek olarak firma küresel anlamda bu denli büyük bir dağıtıma hazır olduğunu doğruluyor. Şu an için güncelleme paketleri geliştirilme sürecinde olan bazı modeller de açıklandı, kalan listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Güncellemeyi daha sonra alacak olan cihazlar;

Huawei P Smart

Huawei P Smart +

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Enjoy 10S