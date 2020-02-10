Akıllı Telefonlar
Sony, MWC 2020’ye katılmayacağını resmen açıkladı!
Sony, MWC 2020’ye (Mobil Dünya Kongresi) katılmayacağını resmen açıkladı. Barcelona’da düzenlenecek ve tüm dünyadan teknoloji devlerini buluşturacak etkinlik, maalesef ki Çin’de yaşanan Koronovirüs’ü yüzünden kan kaybetmeye devam ediyor.
İlginizi çekebilir: Sony tatil döneminde 1,3 milyon akıllı telefon satıyor!
Firmanın, geçtiğimiz saatlerde resmi internet adresinden yaptığı açıklama dahilinde şu açıklamalara yer verdi:
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 30 Ocak 2020’de duyurmuş olduğu küresel acil durum beyanını da göz önünde bulundurarak Koronovirüs gelişim sürecini yakından takip etmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimizin, satış ortaklarımızın, medyanın ve çalışanlarımızın güvenliğine ve sağlığına son derecede önem verdiğimiz için, zor bir karar olan İspanya’da düzenlenecek MWC 2020 etkinliğine katılmamayı uygun bulduk.
Sony, konuyla ilgili basın konferansını; 24 Şubat 2020 tarihinde, Orta Avrupa Saati’ne (CET) göre öğleden önce saat 8:30’da resmi Xperia Youtube kanalında heyecan verici ürün haberlerini gerçekleştirecektir.
Bu açıklamayla birlikte, Sony kararını, çalışanlarını korumak adına vermiş oldu. MWC organizasyonuna birçok Çin’li şirketin katılımı bekleniyor ve MWC organizasyonu yaşanan durumla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştı. İlgili açıklamada, gerekli önlemlerin alınacağını, katılımcılara maske dağıtılacağını ve kullanılan mikrofonlarını her kullanıcı için değiştirileceği belirtildi.
Akıllı Telefonlar
Şubat ayında EMUI 10 güncellemesi alacak Huawei modelleri
Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10’u birkaç modeline daha getiriyor. Her geçen gün büyüyen listeye göre, şubat ayı içerisinde ve daha sonrasında güncellemeyi alacak cihazlar ortaya çıktı. Kullanıcılar EMUI 10 ile birlikte cihazlarında daha estetik bir arayüz ve EMUI 9’da bulunan özelliklerin yenilenmesiyle birlikte, daha efektif bir takım özellikler ile karşılaşacak. Bu özelliklerden bazıları, son dönemlerde popülarite kazanan karanlık mod desteği ve günümüze uygun hale getirilmiş bildirim paneli gibi yenilikler olacak.
İlginizi çekebilir: Motorola Moto G Stylus ve Moto G Power tanıtıldı!
Şubat ayı içerisinde EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazlar
Şubat ayı içerisinde güncellemeye kavuşacak cihazlar listesi epey bir kalabalık, öncelikle sektörde büyük bir etki bırakan Huawei P20 modeli ile başlanacak olan güncelleme dalgası, Mate 10 gibi cihazlar ile devam edecek. Firma ayrıca özel tasarım cihazları için de, farklı arayüze sahip güncellemeler sunacak.
Liste şu şekilde;
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Nova 4
Huawei Nova 4e
Huawei Nova Lite 3
Huawei Nova 5T
Huawei P Smart 2019
Huawei Mate 10 Porsche Tasarımı
Huawei Mate RS Porsche Tasarımı
Güncellemelerin şu an için son aşamalarında olduğunu ve ülkelere göre dağıtım sürelerinde değişiklikler olabileceğini lütfen unutmayın. Ek olarak firma küresel anlamda bu denli büyük bir dağıtıma hazır olduğunu doğruluyor. Şu an için güncelleme paketleri geliştirilme sürecinde olan bazı modeller de açıklandı, kalan listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Güncellemeyi daha sonra alacak olan cihazlar;
Huawei P Smart
Huawei P Smart +
Huawei P Smart Z
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Enjoy 10S
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 144 Hz ekranıyla MWC’de tanıtılacak!
Nubia Red Magic 5G, son birkaç hafta içindeki söylentilere göre bu ay Mobil Dünya Kongresi‘nde (MWC) tanıtılacak. Bu duyuru Weibo aracılığıyla Nubia başkanı Ni Fei‘den geliyor.
İlginizi çekebilir: Nubia Red Magic 5G özellikleri açıklandı!
Nubia Red Magic 5G hakkında başka neler duyuruldu?
Nubia başkanı Ni Fei, Çin sosyal ağlarından birkaç poster paylaştı. Red Magic 5G‘nin 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını doğruladı. Ayrıca bu yenileme hızıyla sportif bir panel kullanan dünyanın ilk oyun akıllı telefonu oldu. Görüntülerden biri de telefonun arkasını merkezde dikey olarak hizalamış bir şekilde Red Magic ve şirketin logosunun bulunduğu üçlü arka kamera kurulumunu gösteriyor.
Telefonun başlıca özellikleri neler?
Red Magic 5G, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte gelecek. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. 64 MP Sony IMX686 sensörlü bir ana kamerası bulunuyor. Ayrıca şarj tarafında oldukça yenilikçi bir hamle olacak olan, şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için “hava soğutmalı şarj desteği” bulunuyor. Şarj ile ilgili bir başka özellik ise, Red Magic ilk söylentilere göre 80W hızlı şarj ile gelecekti fakat şu anda başka bir söylentiye göre muhtemelen 55W şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesinde ise 4500 mAh‘lik bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
5G’li Oppo Reno 3 Vitality Edition tanıtıldı!
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu Reno 3 serisini henüz yeni satışa sunuyor. Serinin sürpriz modeli Oppo Reno 3 Vitality Edition ise özellikleriyle orta seviye telefon pazarını karıştıracak gibi duruyor.
İlginizi Çekebilir: Realme X50 Pro 5G özellikleri CMO tarafından açıklandı!
5G destekli Oppo Reno 3 Vitality Edition ortaya çıktı!
Oppo Reno 3, MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 1000L’yi kullanması ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Vitality Edition ise Qualcomm işlemci ile bu cihazdan farklılaşıyor. Reno 3 ile benzer bir tasarıma sahip olan Oppo Reno 3 Vitality Edition; siyah, beyaz ve altın olmak üzere toplam 3 renk seçeneğiyle geliyor.
6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana yer veren Vitality Edition, Oppo’nun 3.nesil ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765 işlemciden alan telefon, ayrıca 5G desteğine sahip olduğu için önemli rakiplerinden ayrışıyor.
8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip Vitality Edition’ın dörtlü arka kamera dizilimi de küçük bir fark haricinde Reno 3’e benziyor. Reno 3 modelinde yer alan 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, bu modelde yerini Sony’nin 48 megapiksellik sensörüne bırakmış. Bunun dışında 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik portre ve 2 megapiksel çözünürlüklü monochrome sensörü ise yerini koruyor. Damla çentik içerisine gizlenen ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.0 işletim sistemiyle çıkan Reno 3 Vitality Edition, 4.025 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 30W hızlı şarj desteği ise nispeten büyük bataryanın kısa süre içerisinde dolmasını sağlıyor. İlk etapta 14 Şubat’ta Çin’de satışa sunulacak telefonun 430 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim.