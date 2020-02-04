Sony tatil döneminde 1,3 milyon akıllı telefon satıyor!

Akıllı telefon dünyasında Sony ve performansı hakkındaki haberler genellikle kasvetli ve kötü. Şirket eskiden olduğu gibi iyi bir performans göstermiyor ve satışları son birkaç yıl içinde oldukça düşüşte. Bugün şirket mali raporunu üçüncü çeyrek için (Ekim-Aralık dönemi) yayınladı ve rakamlar beklediğimiz kadar kötü değil.

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Sony beklenenden 2 kat daha fazla satış yaptı!

Firma 1.3 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu rakam önceki çeyrekte gerçekleştirilen 600.000 satışın ardından kulağa oldukça iyi geliyor. Raporda görüntüleme sensörlerinin ve diğer eğlence departmanındaki içeriklerin satışlarındaki zayıflama nedeniyle kârda azalma gözüküyor. Bu azalma üç ayda %20’lik bir düşüş ile ifade ediliyor.

2019’un ilk üç ayında, faaliyet karının Ekim-Aralık 2018‘de 377 milyar JPY‘den (3.46 milyar dolar), 300 milyar JPY‘ye (yaklaşık 2.75 milyar dolar) düşmesi kötüye gidişin olgunlaştığı bir dönemdi. Bununla birlikte geçen yılın EMI kazancı dahil olmak üzere bir kerelik kazançlar hariç, kar aslında %6 artacaktı.

Japon şirketi bir yıllık kar tahminini yaklaşık %5 arttırdı. Sony, 840 milyar JPY (7.65 milyar dolar) yerine 31 Mart 2020 mali yılını sona erdirdiğinde 880 milyar JPY (8.07 milyar dolar) kazanmayı bekliyor. Son çeyrekte oldukça iyi işler başaran Sony kendine iddialı bir hedef koymuş durumda.