Akıllı Telefonlar
Sony tatil döneminde 1,3 milyon akıllı telefon satıyor!
Akıllı telefon dünyasında Sony ve performansı hakkındaki haberler genellikle kasvetli ve kötü. Şirket eskiden olduğu gibi iyi bir performans göstermiyor ve satışları son birkaç yıl içinde oldukça düşüşte. Bugün şirket mali raporunu üçüncü çeyrek için (Ekim-Aralık dönemi) yayınladı ve rakamlar beklediğimiz kadar kötü değil.
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Sony beklenenden 2 kat daha fazla satış yaptı!
Firma 1.3 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu rakam önceki çeyrekte gerçekleştirilen 600.000 satışın ardından kulağa oldukça iyi geliyor. Raporda görüntüleme sensörlerinin ve diğer eğlence departmanındaki içeriklerin satışlarındaki zayıflama nedeniyle kârda azalma gözüküyor. Bu azalma üç ayda %20’lik bir düşüş ile ifade ediliyor.
2019’un ilk üç ayında, faaliyet karının Ekim-Aralık 2018‘de 377 milyar JPY‘den (3.46 milyar dolar), 300 milyar JPY‘ye (yaklaşık 2.75 milyar dolar) düşmesi kötüye gidişin olgunlaştığı bir dönemdi. Bununla birlikte geçen yılın EMI kazancı dahil olmak üzere bir kerelik kazançlar hariç, kar aslında %6 artacaktı.
Japon şirketi bir yıllık kar tahminini yaklaşık %5 arttırdı. Sony, 840 milyar JPY (7.65 milyar dolar) yerine 31 Mart 2020 mali yılını sona erdirdiğinde 880 milyar JPY (8.07 milyar dolar) kazanmayı bekliyor. Son çeyrekte oldukça iyi işler başaran Sony kendine iddialı bir hedef koymuş durumda.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Snapdragon 865’li 3 telefon tanıtacak!
Xiaomi Snapdragon 865’li 3 telefon tanıtacak! XDA Developers ekibinden gelen bilgilere göre ikisi 108 megapiksel kameraya sahip 3 yeni Xiaomi cihazı geliyor. Merakla beklenen akıllı telefonların detaylarına yakından bakalım.
XDA Developers ekibi “umi”, “cmi” ve “Imi” kodlu 3 yeni akıllı telefonun sistem dosyalarına ulaştı. Piyasada bilinen adlarıyla Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro modellerine ait olduğu tahmin edilen bu dosyalar sayesinde merakla beklenen akıllı telefonların pek çok özelliği belli oldu.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri, 108 megapiksel kamera modülü ve Snapdragon 865 platformuna sahip olacak. Mi 10 Pro modelinde bu özelliklere ek olarak 66 W hızlı şarj, 16 GB RAM ve 120 Hz ekran tazeleme oranı özelliklerinin olması bekleniyor.
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Sızan Geekbench testi sonuçlarından da bildiğimiz gibi Redmi K30 Pro modeli de Snapdragon 865 paltformuna sahip olacak. İşlemci platformu haricinde donanım özellikleri bakımından Redmi K30 5G’yi baz alacak telefonda, 120 Hz ekran ve 64 megapiksel ana kamera olması muhtemel. Pro modelin Redmi K30 5G’de bulunan 30 W hızlı şarjın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.
Xiaomi Snapdragon 865’li cihazlarının Çin versiyonlarını 11 Şubat Salı günü tanıtacak. Global versiyonların ise 24 Şubat günü MWC 2020 kapsamındaki etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, neden 100W destekli telefonlar satışa sunamıyor?
Xiaomi, geçtiğimiz sene 100W hızlı şarj desteğine sahip telefonlarla testler gerçekleştirmeye başlamıştı. Yeni nesil teknoloji dahilinde, 4.000 mAh’lik bir batarya kapasitesini 17 dakikada şarj edebiliyordunuz.
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Marka, geçtiğimiz sene büyük bir atılım yapmış ve 100W hızlı şarj destekli telefonların üzerinde çalıştığına dair bir videoyu Weibo üzerinde yayınlamıştı.
Xiaomi, bu teknolojiyi alt markası olarak konumlandırdığı Redmi serisinde ilk olarak testlerine başladığını açıklamıştı. Açıkçası o güne kadar da 100W destekli herhangi bir cihazı piyasada görme şansı elde edememiştik. Mi Mix serisinde gördüğümüz prototip model Alpha’da da bu teknolojinin kullanıldığını belirtmişti.
Xiaomi, neden 100W destekli cihazlar üretmek istemiyor?
Firma, muhtemelen batarya kapasitesi konusunda çok daha yol kat etmek istiyor. Bu durum gerçekleşene kadar da hızlı şarj konusunda 100W’ın gerekli olmadığını düşünüyor. Redmi yöneticileri yaptıkları açıklamalarda, yüksek kapasiteleri olmayan bataryaların hızlı şarja dezavantaj yarattıklarını belirtiyor.
Düşük kapasitelere sahip pillerde kullanılan hızlı şarj, cihazların batarya ömürlerini zamanla azaltıyor. Keza şu an akıllı telefonlarda kullanılan Lithium-ion bataryalarda aslında bahsedilen toplam batarya kapasitesi bulunmuyor. Örnek olarak 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip bir cihazınız var ise zamanla kullanıma bağlı etmenlerle birlikte veririmlilik düşüyor ve toplam kapasite azalıyor.
Kısa zamanda ölçülen veriler gösteriyor ki 5.000 mAh batarya ömrü sunan bir cihazı 30W’lık şarj adaptörüyle şarj etmek yerine 100W’lık şarj aletiyle kullanırsanız %20 pil kaybı yaşamış oluyorsunuz.
Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, uzun bir süre daha 100W destekli telefonları piyasada göremeyeceğiz. Firma da zaten bu teknolojinin henüz erken aşamalarda olduğunu ve prototiplerin gösterime sunulduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl yayınlanan hızlı şarj videosunu üstteki linkten izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
POCO X2 tanıtıldı: 6.67 inç 120Hz geniş ekran, 64 MP kamera ve dahası!
POCO, bugün Hindistan’ta yaptığı etkinlikle birlikte yeni nesil amiral gemisi modeli X2’yi tanıttı. “Sana gereken her şey, gerekli olmayan hiçbir şey” sloganıyla karşımıza çıkan telefon, güçlü donanım özellikleri ve sahip olduğu ekran tasarımıyla göz dolduruyor.
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Yapılan etkinlik boyunca, sürekli Hindistan’da rekabet halinde olduğu Realme’ye taş atan firma tüm karşılaştırma istatistiklerini de Realme X2 üzerinden verdi. Hatırlarsanız Hindistan’lı yöneticilerin arasında tanıtımdan birkaç gün öncesine kadar gerilim artmış. Büyük bir kavga çıkmıştı.
Tasarım itibariyle Xiaomi’nin Redmi K30 modeline benzer hatlar taşıyan cihazımızda 6.67 inç’lik 120Hz tazeleme oranı sunan IPS LCD panel ile kullanıcılara sunuldu. Firma, yaptığı sunumda ekrana kazandırdıkları tazeleme oranın “60Hz’den 120Hz’e” çıkarılmasının arayüz içerisinde çok daha akıcı kullanım istatistikleri oluşturduğunu belirtti.
Kullanılan 120Hz panele “RealityFlow” ismini veren firma, destek veren oyunlarda bu tazeleme oranın aktif olarak kullanılabileceğini belirtti. Firma aynı zamanda 6.67 inç boyutlarındaki ekranın “ekran-gövde” oranı %84.8 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oran 19:9 görüntü formatıyla geliyor. Günümüz teknolojilerine göre oldukça yüksek. Tüm kasayı kaplayan bu oranı sağlamak için firma Samsung’un S10 serisiyle teknoloji dünyasına kazandırılan kamera çentiğine benzer bir yapı kullanılmış.
POCO X2: Sony iş birliğiyle 64MP kamera!
POCO’nun yeni bayrak gemisinde Sony’nin IMX686 sensörüyle desteklenen 64MP çözünürlük sunabilen ana kamera ile geliyor. Bu ana kamera, 8MP ultra-geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın bulunduğu dörtlü kamera sistemiyle geliyor. Ön taraftaki kamera sistemi ise 20MP ve 2 MP çözünürliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor.
Marka, kullanılan bu sensörün potansiyelini göstermek adına bazı örnek fotoğraflar da gösterdi. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar oldukça detaylı. POCO X2, Realme X2’ye nazaran çok daha net, kare içinde renk patlamalarına neden olmayan çözümler üretebiliyor. Bu kamera, aynı zamanda yapa zeka teknolojileriyle destekleniyor. Böylece, senaryolara bağlı olarak otomatik modlar oluşturabiliyor.
Sıvı soğutmayla desteklenen Snapdragon 730G yonga seti!
Hindistan merkezli firma, X2 model telefonlarında Snapdragon 730G işlemci kullanıyor. Kullanılan işlemci birimi 8 nm teknolojisiyle üretilmiş, 2 çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışırken diğer 6 çekirdeği 1.8 GHz çalışan Kryo 470 ile geliyor.
Bu işlemci birimini soğutmak için ise daha çok oyuncu telefonlarında aktif olarak gördüğümüz parçaların arasına yerleştirilmiş sıvı soğutma boruları kullanılmış. Böylece ulaşan ısı, cihazın her tarafına eşit bir şekilde dağılabiliyor. Aşırı ısınma durumları da ekstrem koşullar haricinde oluşamıyor.
Özellikle ısınma durumlarının oyunlarda gerçekleşeceğini düşünürsek bu tarafta da Snapdragon 730G ile birlikte görmeye alıştığımız Adreno 618 grafik birimi kullanılıyor. Fakat, kullanılan iyileştirmeleri düşünürsek rakiplerine göre daha performanslı oyun deneyimi oluşturabilecek güçte.
Kutudan 27W’lık hızlı şarj aleti çıkacak
Günümüzde, hızlı şarj artık hepimiz için standart haline gelmeye başladı. Telefonlarımız uzvumuz haline gelmeye başladıkça, akıllı cihazlarımızla geçirdiğimiz süreler de uzadı. 3-4 saatlik dolum sürelerine tahammül edemez olduk.
Poco’da POCO X2 ile bu sorunun farkına varmış ve açıklamalarında, böylesine uygun fiyatlı bir cihazda göremediğimiz 27W’lık hızlı şarj aletinin kutuya dahil edildiğini açıkladı. Kullanılan hızlı şarj dinamikleri Qualcomm’un QuickCharge 4.0+ teknolojisinden desteğini alıyor. Bu özellik dahilinde, sahip olduğunuz akıllı telefonu 15 dakika içerisinde %50’ye kadar şarj edebiliyorsunuz.
4.500 mAh yüksek pil ömrü vadeden batarya ile gelecek POCO X2’nin mavi, kırmızı ve mor olmak üzere üç rengi bulunacak. Kullanıcılar 6 GB RAM +64GB depolamayla gelen modeli şu anki güncel kurla 1250 TL’ye satın alabiliyorken 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan varyantı 1600 Türk Lira’sına eş değer fiyatlarda satın alabilecekler.
Şu anda sadece Hindistan pazarında satışa sunacağını belirten firma Flipkart’ta ürünü ön siparişe açtığını duyurdu. Avrupa’ya çıkışı ise, Xiaomi firmasındaki ayrılıklarından ötürü ne zaman gerçekleşecek bilinmiyor.
POCO’nun yeni cihazını tanıttığı lansmanın tamamını izlemek için yukarıdan Youtube kanalımızda gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayını izleyebilirsiniz.