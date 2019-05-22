Sony akıllı telefon sektöründen çıkmayacak!

Japon teknoloji devi Sony akıllı telefon tarafında yıllardır kan kaybetmesine rağmen yatırımcılar toplantısında sektörden çekilmeyeceğini söyledi.

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Sony akıllı telefon işini neden bırakmıyor?

Şirket geçtiğimiz Mart ayında akıllı telefon departmanında 879.45 milyon dolarlık bir işletme zararı bildirmişti. Buna rağmen, şirketin yeni başkanı ve icra kurulu başkanı Kenichiro Yoshida, yatırımcılara akıllı telefon işinin marka portföyünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Sony‘nin kuruluşundan beri buz dolapları ve çamaşır makineleri gibi günlük ihtiyaçları karşılayan ürünler yerine kullanıcıları eğlendiren ürünlere odaklandığını söyledi. Akıllı telefonların da bu eğlendirme amacında önemli bir öge olduğunu ve markayı sürdürülebilir hale getirmek için gerekli bir bileşen olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca genç nesillerin artık TV izlemek yerine akıllı telefon kullandıklarını söyledi.

Şirket yakın dönemde akıllı telefon departmanındaki zararlarını telafi etmek için Pekin fabrikasındaki üretimi durdurmuştu.