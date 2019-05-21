Huawei‘nin alt markası Honor‘un bugün tanıtılan yeni üst seviye akıllı telefonu Honor 20 Pro DxOMark testinde 111 puan aldı.

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Honor 20 Pro listeye kaçıncı sıradan girdi?

Telefon Huawei‘nin Mate 20 Pro ve P30 Pro gibi üst seviye akıllı telefonlarının aksine kamerasında Leica lens kullanmamasına rağmen listeye ikinci sıradan girmeyi başardı. Telefon ikinciliği bir başka Çin menşeli akıllı telefon olan OnePlus 7 Pro‘yla paylaşıyor. Listenin ilk sırasında 112‘şer puanla Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10 5G modelleri bulunuyor.

DxOMark, akıllı telefon kameralarını fotoğraf ve video kategorilerinde değerlendiriyor. Honor 20 Pro fotoğraf tarafında 117 puan alırken video tarafında 97 puanda kalmış. Değerlendirmede telefonun fotoğraf kalitesinde pek çok amiral gemisini geride bıraktığı ve harika bir dinamik aralığa sahip olduğu belirtilmiş. Pozlama ve gürültü gibi diğer kriterlerde de telefonun oldukça iyi bir iş çıkardığı söyleniyor. Fotoğraftaki ayrıntıların ise yeterince tatmin edici bulunmamış.

Cihaz video konusunda fotoğraf tarafı kadar yüksek bir puan alamamış. Fakat telefon yine de aldığı 97 puanla Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10 5G‘yi yakalamayı başarmış. Honor 20 Pro, OIS ve EIS teknolojilerinin beraber kullanılmasıyla sarsıntısız videolar çekmeyi başarmış. Ayrıca hem düşük ışıklı hem de aydınlık ortamlarda aydınlık ve ayrıntılı çekimler yapmış. Lazer ve faz algılamanın kullanıldığı otomatik odaklama hem fotoğrafta hem de video tarafında oldukça işe yaramış. Ayrıca telefon derinlik algılayıcı kameraya sahip olmasa da başarılı bokeh çekimler yapmayı başarmış.