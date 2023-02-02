Konu işletim sistemleri ve güncelleme olduğunda Apple bile olsa sorun çıkabiliyor. Neden Apple bile olsa diyoruz; çünkü Apple’ın elindeki cihaz sayısı rakiplerine göre çok az ve bu cihazlar için yazılımı komple kendisi geliştiriyor. Buna rağmen sorunlar çıkabiliyor. Bugün ise OnePlus 9 ve 9 Pro için son yayınlanan güncellemenin sorunu olduğu ortaya çıktı.

Kullanıcılar OxygenOS 13 F.19 güncellemesini yükledikten sonra bootloop sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Sorunlara yol açan bu güncellemeyi yüklememenizde fayda var. Ancak neyse ki şirket OxygenOS 13 F.20 güncellemesini yapar topar kademe kademe olarak indirime sunmaya başladı.

Firma konu ile ilgili; “OnePlus 9/9 Pro için aşamalı bir OxygenOS 13 F.20 dağıtımına başlıyoruz. Bu güncelleme zaten Hindistan bölgesinde dağıtılıyor. F.19 sürümüyle karşılaştırıldığında, cihazın sürekli olarak yeniden başlatılmasına neden olan sorun F.20 sürümünde çözüldü.” açıklamasında bulundu.

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OxygenOS 13 F.19’a yükselten kullanıcıların OxygenOS 13 F.20’ye yükseltebileceği bildiriliyor. F.18 sürümünde kalan kullanıcılar ise direkt olarak F.20 güncellemesini alacak. Bu yüzden eğer güncelleme indirme ekranında F.19’u görüyorsanız güncellemeyi yüklemeyin ve F.20’yi bekleyin.

İçindekiler Güncelleme ile gelen yenilikler

Güncelleme ile gelen yenilikler

Ocak 2023’ten itibaren Android güvenlik düzeltmesini içerir

Sistem kararlılığını artırır

Bir sistem klonunun oluşturulamaması sorunu düzeltildi

Ana ekrandaki kullanıcı arayüzü öğelerinin Hızlı Bakışta görüntülenebilmesi sorunu düzeltildi

Belirli senaryolarda Otomatik parlaklık devre dışı bıraktıktan sonra ekranın parlaklığının manuel olarak ayarlanamaması sorunu düzeltildi

Mobil ağ bağlantısında iyileştirmeler yapıldı.