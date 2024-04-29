Galaxy Watch Ultra ile Samsung akıllı saat portföyü genişliyor. Samsung’un son hamlesiyle birlikte akıllı saat pazarında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Watch 7 Pro söylentilerini bir kenara bırakarak, Galaxy Watch Ultra adında yepyeni bir akıllı saatle karşımıza çıkıyor. Daha önce Galaxy Watch 7 Pro’nun pil boyutuna ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmıştı ancak şimdi Samsung’un Watch 7 Pro yerine Watch Ultra’yı tanıtabileceği söyleniyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra ile Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor: Apple Watch Katili Olacak

Galaxy Watch Ultra’nın gelişimiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıkıyor. Samsung, üç yeni saat tanıtmayı planlıyor: Galaxy Watch 7, Watch 7 Classic ve Galaxy Watch Ultra. Galaxy Watch Ultra için ABD, Kore ve Global pazarlarını temsil eden üç farklı model numarası bulunuyor. Bu, Samsung’un dünya çapında bir lansman yapmayı planladığını gösteriyor.

Samsung’un Galaxy Watch FE gibi uygun fiyatlı modelleri tanıtacağı iddiaları, şirketin pazarda farklı bir segmente hitap etmesi açısından önemliydi. Şimdi ise Watch Ultra’nın yanı sıra, Watch FE’nin de geleceği konuşuluyor. Apple’ın Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE stratejisinin benzerini izleyen Samsung, Watch FE ile Watch Ultra modellerini tanıtarak, hem premium segment, hem de bütçe dostu bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Watch Ultra ve Watch FE için tam teknik özellikler henüz ortaya çıkmadı. Ancak Samsung’un Watch Ultra’da daha gelişmiş sensörler ve daha uzun pil ömrü gibi özellikler sunmayı planladığı düşünülüyor. Özellikle, su basıncına karşı daha fazla dayanıklılık sayesinde yüzme sırasında daha doğru veriler sağlamak gibi egzersiz aktivitelerinin izlenmesinde gelişmeler bekleniyor.

Samsung akıllı saat stratejisindeki bu çeşitlilik, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine daha iyi yanıt verebilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu hamle, akıllı saat pazarındaki rekabeti artırarak tüketicilere daha fazla seçenek sunacak. Beklentiler yüksek olsa da, Samsung’un Watch Ultra ile birlikte akıllı saat dünyasında yeni bir standart belirlemesi muhtemel görünüyor.

Samsung cephesi Ultra serisiyle, Apple Watch Ultra modeline kafa tutmayı planlıyor. Yıllardan beridir ikili arasında süregelen rekabet, yeni Samsung Galaxy Watch serisi ile beraber farklı bir boyuta taşınacak gibi duruyor.

İlginizi Çekebilir: MrBeast kolpacı çıktı! Hayatta kalma videosu yalanmış!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung cephesinin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!