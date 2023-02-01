OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 11R, firmanın resmi sitesi tarafından paylaşıldı. Paylaşımda cihazın tanıtım tarihi ve tanıtım sloganı dikkat çekti. Ayrıca firma cihazın bazı özelliklerini de paylaştı. OnePlus, yeni cihazını “Hızlıydı daha hızlı oldu.” sloganıyla tanıtmaya hazırlanıyor!

OnePlus 11R Ekranıyla Üzebilir!

Firmanın yeni performans canavarı olan OnePlus 11R’nin tasarımı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve cihazın OnePlus 11’e olan benzerliği dikkat çekmişti.

Şimdiyse cihazın detaylı teknik özellikleri ortaya çıktı. OnePlus 11R’nin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle geleceği zaten kesin. Ancak son gelen bilgiler, bu yonga setinin performansının sürdürülebilir olması için cihazda devasa bir soğutma sistemine yer verileceğini gösteriyor.

Bu soğutma sistemi, firmanın bir önceki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 10 Pro’nunkinden tam %64 daha fazla yüzey alanına sahip. Bu sayede ısı çabucak işlemciden uzakalştırılıyor ve daha geniş bir alana yayılarak işlemci sıcaklığının mümkün olduğunca düşürülmesi amaçlanıyor.

16 GB’a varan bellek seçeneğine sahip olacak cihazda, bu belleğe RAM-Vita adı verilen yeni bir teknoloji eşlik edecek. Yazılıma entegre çalışan bu teknoloji, yapay zeka öğrenimi sayesinde cihazın belleğinin en verimli şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

OnePlus 11R’de herkesi şaşırtan özellikse ekran olacak gibi duruyor. Cihazda değişken yenileme hızına sahip bir LTPS LCD ekran bulunacak. Bu ekran, ekrandaki içeriğe göre yenileme hızını 40Hz, 45Hz, 60Hz, 90Hz ve 120Hz arasında değiştirerek pil tasarrufu sağlayabiliyor.

Ancak LCD ekran kullanılması beklenmedik bir hamle olmuş. OLED ekranlara kıyasla siyahlar konusunda sınıfta kalan LCD ekran, OnePlus 11R ‘nin zayıf yönlerinden biri olmuş diyebiliriz. Burada akıllara ekranın nasıl kavisli olabildiği ile ilgili sorular gelebilir. Bunun LTPS ekran teknolojisinin LCD’nin bazı kısıtlamalarını aşabilmesiyle ilgili olduğu konuşuluyor.

Bunun yanında, cihazda büyük diyebileceğimiz 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bu batarya, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin güç verimliliğiyle birleştiğinde OnePlus 11R’nin oldukça iyi bir pil deneyimi vadedeceğini söylemek mümkün. Bu pilin 100 Watt gücünde şarj edilebileceğini de ekleyelim. Kutu içerisinden çıkan şarj adaptörü sayesinde cihazı 25 dakika içerisinde tam şarj edebileceksiniz.

Sunduğu üst seviye özelliklere rağmen fiyat konusunda rekabetçi olması beklenen cihazın baz modeli olan 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip versiyonunun yaklaşık olarak 450 dolarlık bir fiyata sahip olacağı konuşuluyor. Tepe model olan 16 GB bellek ve 512 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonun ise 530 dolarlık bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 11R firmanın amiral gemisi katili ruhunu yaşatabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!