iOS 18 ile Apple uygulamaları baştan tasarlanacak. Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Mark Gurman, son Power On bülteninde iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak ipuçları verdi. Gurman’a göre, iOS 18 ile birlikte iPhone kullanıcıları, yapay zeka özelliklerinin yanı sıra Fotoğraflar, Mail, Notlar ve Fitness gibi popüler yerleşik uygulamalarda önemli güncellemelerle karşılaşacaklar. Ayrıca, Hesap Makinesi uygulaması da yeni özelliklerle güncellenecek ve ilk kez iPad’de kullanılabilecek. İşte iOS 18 yenilikleri.

iOS 18 Apple Uygulamaları için Bir Dönüm Noktası Olacak: İşte iOS 18 Yenilikleri

Gurman’ın belirttiğine göre, iOS 18, bugüne kadar gelen en büyük iPhone yazılım güncellemelerinden biri olacak. Kullanıcılar, işletim sistemi genelinde bir dizi yeni özellik bekleyebilirler. Özellikle, Apple Maps’e getirilecek olan yeni özellikler de dikkat çekiyor.

Gurman’ın önceki raporlarını doğrulayan bilgilere göre, yeni güncelleme iPhone ana ekranında bazı önemli yeniliklere sahip olacak. Kullanıcılar artık simgeleri ızgaraya hizalamadan serbestçe yerleştirebilecekler. Bu, iPhone kullanıcılarının ana ekranlarını daha kişiselleştirilebilir hale getirecek bir özellik olarak öne çıkıyor.

Android telefon kullanıcıları, iPhone kullanıcıları ile bu konuda çok dalga geçiyordu. Sonunda iPhone telefon kullananlar Android telefon kullanıcıları tarafından bu konuda tabiri caizse zorbalanmayacak. Android ilk sürümlerden beri uygulama ikonlarını ana ekranda istediğiniz yere koymaya izin verirken, Apple’ın 2024 yılında bu değişikliği getirmesi manidar.

Gurman’ın analizlerine göre, iOS 18’in tasarımında iOS 17’ye kıyasla belirgin bir değişiklik olacak. Ancak, bu değişikliklerin genel işletim sisteminin biraz makyajlanmasından ibaret olacağı tahmin ediliyor. Özellikle, tasarım değişikliklerinin uygulama tasarımlarını daha modüler ve güncellenmesi kolay hale getireceği belirtiliyor.

Apple uygulamalarında kullanılan kullanıcı arayüzü bileşenleri kütüphanesini standartlaştırmak gibi bir yaklaşım benimseniyor gibi görünüyor. Bu da mühendislik ekiplerinin uygulamaları zaman içinde daha kolay bir şekilde güncellemesini sağlayacak, ayrıca yazılımdaki tutarlılık da artacak.

iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 18 ne zaman çıkacak sorusu da çok sık soruluyor. Apple’ın güncellemeyi resmi olarak duyuracağı tarih, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC geliştirici konferansı olacak. Açılış konuşmaları 10 Haziran’da başlayacak. Ancak daha yakın bir tarihte, 7 Mayıs’ta, Apple’ın yeni iPad Pro ve iPad Air serilerini tanıtacağı bir bahar ürün etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte, yeni güncelleme hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu etkinlikte neler gösterecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!