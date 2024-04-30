Bu videoda Yıldıray uzun süre sayılabilecek bir zamandır iPhone 15 Pro kullanıyor. Bu süre içerisinde iPhone 15 Pr ile yaşadıklarını ve telefondan elde ettiği deneyimlerini siz takipçilerimiz ile paylaşıyor. iPhone 15 Pro ile iOS ekosisteminde devam eden Yıldıray, yine de Android telefonda yanında taşıyor. Android cihazlar ile de birebir kullanıldığında ne gibi farklar ortaya çıkıyor bu videoda anlatıyor.

Peki siz iPhone 15 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemileri arasında tercih edilebilecek modellerden birisi mi? Siz iPhone 15 Pro kullandınız mı? Eğer kullanıyorsanız tecrübelerini neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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