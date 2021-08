Solana (SOL) Fiyatı Yeni Bir Rekor Kırdı! Yükselişin Sebebi Ne?

Ethereum’un en iddialı rakiplerinden biri olarak görülen Solana (SOL) rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatteki etkileyici performansı ile yeni bir rekor fiyata ulaşan SOL fiyatı, 90 doları geçti.

Ethereum’un rakibi olan Solana, yeni zirveler görmeye devam ediyor. 89 dolar sınırını geçmeyi başaran SOL fiyatı 95 dolar seviyesine kadar ulaşarak yeni bir rekor seviye belirledi. Son 24 saat içerisinde oldukça etkileyici bir performans gösteren SOL, yazı sırasında 92 dolardan işlem görüyor.

Solana fiyatının bu yeni zirvesi, 26 Ağustos günü başlayan hızlı ve ani yükselişler ile beraber geldi. 26 Ağustos tarihinde 67,5 dolar seviyesinde olan SOL fiyatı, yaklaşık 2 saat içerisinde 75 dolar seviyesini kırmayı başardı. Bu noktadan sonra hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan SOL fiyatı sırasıyla 82,5 ve ardından 88 doları aşarak bugün 95 dolara kadar ulaştı.

Ağustos ayı SOL fiyatı için oldukça değerli yükselişlerin yaşandığı bir ay oldu. 16 Ağustos’ta da %20’den fazla yükselen altcoin, bu yükseliş ile birlikte en değerli kripto para birimleri sıralamasında ilk 10’a 10. sıradan yerleşti. Şu an ise 9. sıraya oturmuş durumda.

Peki Solana’nın bu hızlı yükselişinin sebebi ne? SOL fiyatı bu yükselişini kendisine yönelik olan kurumsal ilgiden alıyor olabilir. Ayrıca kurumsal ilginin yanı sıra dijital varlık yönetimi şirketi Osprey Funds’ın Osprey Solana Trust adlı Solana fonunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt yaptırması da yükselişin başlıca etkenlerinden biri olarak gösterilebilir.

Başka bir etken olarak ise Solana’nın NFT çılgınlığından pay aldığını söylemek mümkün. Solana ağı üzerinde oluşturulan Degenerate Ape Academy adındaki NFT koleksiyonu satışa çıktığı andan itibaren büyük bir ilginin odağı oldu. NFTler dakikalar içerisinde satıldı.

SOL fiyatı ve Solana ekosistemi için oldukça hareketli bir ay olan ağustos ayı, ağın ilk açık NFT pazarının ve Solana Vakfı Delegasyon Programı’nın lansmanına ev sahipliği yaptı.

27 Ağustos günü All-Art Protokolü tarafından yayınlanan açık NFT pazarı SOLSEA lansmanı gerçekleşti.

28 Ağustos sabahında da kâr amacı gütmeyen ve Solana’nın güvenliği ve merkezsizliği için çalışmak üzere kurulmuş olan Solana Vakfı Delegasyon Programı’nın temel ayrıntılarını içeren bir yazı yayınlandı.

