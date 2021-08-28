Kripto Para
Solana (SOL) Fiyatı Yeni Bir Rekor Kırdı! Yükselişin Sebebi Ne?
Ethereum’un en iddialı rakiplerinden biri olarak görülen Solana (SOL) rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatteki etkileyici performansı ile yeni bir rekor fiyata ulaşan SOL fiyatı, 90 doları geçti.
Ethereum’un rakibi olan Solana, yeni zirveler görmeye devam ediyor. 89 dolar sınırını geçmeyi başaran SOL fiyatı 95 dolar seviyesine kadar ulaşarak yeni bir rekor seviye belirledi. Son 24 saat içerisinde oldukça etkileyici bir performans gösteren SOL, yazı sırasında 92 dolardan işlem görüyor.
Solana fiyatının bu yeni zirvesi, 26 Ağustos günü başlayan hızlı ve ani yükselişler ile beraber geldi. 26 Ağustos tarihinde 67,5 dolar seviyesinde olan SOL fiyatı, yaklaşık 2 saat içerisinde 75 dolar seviyesini kırmayı başardı. Bu noktadan sonra hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan SOL fiyatı sırasıyla 82,5 ve ardından 88 doları aşarak bugün 95 dolara kadar ulaştı.
Ağustos ayı SOL fiyatı için oldukça değerli yükselişlerin yaşandığı bir ay oldu. 16 Ağustos’ta da %20’den fazla yükselen altcoin, bu yükseliş ile birlikte en değerli kripto para birimleri sıralamasında ilk 10’a 10. sıradan yerleşti. Şu an ise 9. sıraya oturmuş durumda.
Peki Solana’nın bu hızlı yükselişinin sebebi ne? SOL fiyatı bu yükselişini kendisine yönelik olan kurumsal ilgiden alıyor olabilir. Ayrıca kurumsal ilginin yanı sıra dijital varlık yönetimi şirketi Osprey Funds’ın Osprey Solana Trust adlı Solana fonunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıt yaptırması da yükselişin başlıca etkenlerinden biri olarak gösterilebilir.
Başka bir etken olarak ise Solana’nın NFT çılgınlığından pay aldığını söylemek mümkün. Solana ağı üzerinde oluşturulan Degenerate Ape Academy adındaki NFT koleksiyonu satışa çıktığı andan itibaren büyük bir ilginin odağı oldu. NFTler dakikalar içerisinde satıldı.
SOLSEA Lansmanı
SOL fiyatı ve Solana ekosistemi için oldukça hareketli bir ay olan ağustos ayı, ağın ilk açık NFT pazarının ve Solana Vakfı Delegasyon Programı’nın lansmanına ev sahipliği yaptı.
27 Ağustos günü All-Art Protokolü tarafından yayınlanan açık NFT pazarı SOLSEA lansmanı gerçekleşti.
“SOLSEA’nın omurgası olan Solana blok zinciri, yeni lisanslama standartlarını, ihmal edilebilecek düzeyde düşük işlem maliyetlerini ve yüksek hızlarını kullanmakla ilgilenen geniş bir NFT meraklısı kitleyi kendine çekme fırsatına sahip olacak.”
28 Ağustos sabahında da kâr amacı gütmeyen ve Solana’nın güvenliği ve merkezsizliği için çalışmak üzere kurulmuş olan Solana Vakfı Delegasyon Programı’nın temel ayrıntılarını içeren bir yazı yayınlandı.
1/ In a Proof of Stake network like #Solana, it is important to maximize both the total number of high quality Validators on the network, and the distribution of stake amongst those nodes.
This is why we created the Solana Foundation Delegation Program
— Solana Foundation (@SolanaFndn) August 27, 2021
“Solana gibi bir hisse kanıtı (Proof of Stake) ağında, hem ağdaki toplam yüksek kaliteli doğrulayıcı sayısını hem de payın bu düğümler arasındaki dağıtımını en üst düzeye çıkarmak önemlidir. Bu nedenle Solana Vakfı Delegasyon Programı’nı oluşturduk.
Delegasyon Programı, SOL’u belirli performans ve merkezsizlik kriterlerini karşılayan yeni ve mevcut doğrulayıcılara stratejik olarak devrederek Solana ağının büyümesini ve güvenliğini destekliyor.”
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Kripto Para
Ethereum Ağ Saldırısı Nasıl Gerçekleşti? ETH Son Durum
Ethereum blok zinciri, ağ düğümlerindeki fikir birliği hatasının neden olduğu istismarlar sayesinde ikiye bölündü. Ethereum geliştiricisi Marius van der Wijden tarafından bildirildiğine göre kimliği bilinmeyen kişi(ler) Geth’in eski sürümlerini etkileyen bir güvenlik açığından faydalandı.
Ethereum ağ saldırısı, Ethereum’un yazılım istemcilerinden biri olan Geth istemcilerinin eski sürümlerinden bazılarını, yani v1.10.7’yi etkiledi. Ethereum geliştiricileri haftanın başlarında 1.10.8 sürümünü yayınlamışlardı. Kullanıcıların bu sürümü güncellemiş olmaları gerekmekteydi.
5.000’den fazla Ethereum düğümü bulunmakta ve Geth istemcisi en popüler yazılım. Yazım sırasında Geth, diğer paralel istemcilerle karşılaştırıldığında en yüksek kullanıcı sayısına (3974) sahip. Geriye dönüp bakıldığında, toplam Geth kullanıcılarının yarısından fazlası, bölünme sırasında Geth istemcisinin eski sürümlerini kullanıyordu.
Ethereum ağ saldırısı Ethereum mainnette bir zincirin bölünmesi ile sonuçlandı ve Ethereum istemcilerinin yaklaşık %50’sini etkisi altına aldı. Ethereum geliştiricisi Marius VanDerWijden, konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:
It seems that someone found the bug we fixed in @go_ethereum v1.10.8 and exploited it causing all geth nodes with earlier versions to split from the network. If you are running v1.10.7 or earlier please update!!!
— MariusVanDerWijden (@vdWijden) August 27, 2021
“Görünüşe göre birisi @go_ethereum v1.10.8’de düzelttiğimiz hatayı buldu ve önceki sürümlere sahip tüm geth node’lerinin ağdan ayrılmasına neden olarak bundan yararlandı. v1.10.7 veya daha önceki bir sürümü çalıştırıyorsanız lütfen güncelleyin!!!”
Ardından Ethereum CoreDevs ekibinden biri olan Tim Beiko da konu ile alakalı bir açıklama yaptı ve üç havuzun (Flexpool, Binancepool ve BTC.com) yanlış Geth versiyonunda madencilik yaptığını belirtti:
Update on this: 3 pools seem to be have been mining on the wrong Geth version: @flexpool_io (who reported the issue 🙏), @btccom_official and @binance.
We are getting in touch with the two latter ones. https://t.co/Sfq8YJywF7
— Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko) August 27, 2021
Ethereum fiyatı bu olaydan büyük ölçüde etkilenmemiş olsa da, birkaç zincir üstü ölçüm, durumun hafifçe bozulduğunu belirtiyor. Ancak ETH yatırımcılarının bir panik havasına kapılmamış olduklarını söylemek mümkün. ETH fiyatı yazı sırasında 3243 dolardan işlem görüyor.
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Kripto Para
MetaMask Kendi Kripto Parasını Oluşturabilir!
Ethereum blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan bir yazılım kripto para cüzdanı olan ve en çok tercih edilen cüzdanlardan olan MetaMask, kendi kripto parasını oluşturabilir. MetaMask geliştiricilerinin topluluk üyeleri ile beraber gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında geliştiriciler, böyle bir fikre sıcak baktıklarını söyledi.
Popüler bir Ethereum cüzdanı olan MetaMask, gerçekleştirdiği bir bilgilendirme toplantısında kendi kripto parasını oluşturmaya ve bir airdrop yapmaya açık olduğunu ifade etti. MetaMask geliştiricileri şu anda aktif bir şekilde böyle bir çalışmalarının olmadığını fakat böyle bir senaryo üzerinde kesinlikle durabileceklerini söyledi. MetaMask mühendisleri arasında bulunan kıdemli yazılım mühendisi Erik Marks, MetaMask’in kendine ait bir kripto parasının tanıtılmasıyla beraber “projeyi topluluğa ait yapma fikrine kesinlikle açık” olduğunu ifade etti. Marks, böyle bir girişimden önce çıkarılabilecek olan kripto paranın kullanım alanlarına yönelik çalışma yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Ekip, herhangi bir kullanım şekli olmayan kripto paranın üretilmesini istemediğini belirtti.
Toplantının en ilgi çekici kısımlarından biri olan MetaMask kripto parası, geliştirici ekip tarafından sıcak karşılanıyor ancak çıkması muhtemel bir kripto paranın kullanım alanlarının da ikna edici seviyede olması gerekiyor. Ayrıca toplantıda muhtemel bir MetaMask kripto parasının piyasaya sürülme şekli de tartışılan konular arasındaydı.
Bu bağlamda toplantıda ICO modeli ile satışa çıkan kripto paralar ele alındı. Bu model ile piyasaya çıkan kripto paraların ilk başta oldukça değer kazandığı fakat alıcıların kısa bir süre sonra satışlara başlaması nedeniyle ani değer kayıpları gördüklerine değinildi. Pump ve dump konusu hakkında endişelerinden bahseden Marks ve geliştirici ekip, bir kripto para başlatılması halinde kripto paranın piyasaya ICO satışları ile çıkması yerine ilk etapta topluluk üyelerine belli oranda dağıtım yapılması şeklinde çıkması fikrinin daha olumlu olduğunu belirtti.
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