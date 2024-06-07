ŞOK bu hafta uygun fiyatlı telefon satıyor. Uygun fiyatlı amiral gemisi telefon isteyenler için ŞOK bu hafta iPhone 13 ve Galaxy S23 akıllı telefon satıyor. ŞOK bu hafta ürünleri arasında sadece telefonlar değil, yaz aylarının vazgeçilmezi olan klimalar da var. Uygun fiyatlı klima ve telefon arayanlar için ŞOK bu hafta güzel ürünler sunuyor. İşte ŞOK Marketler 5-18 Haziran 2024 teknoloji ürünleri.

ŞOK Bu Hafta iPhone 13 ve Galaxy S23 Telefon Satıyor, İşte ŞOK 5-18 Haziran 2024 Kataloğu

ŞOK’un 5-18 Haziran 2024 kataloğunda yer alan çeşitli teknoloji ve ev aletleri ürünleri, evinizin konforunu ve yaşam kalitenizi artırmak için harika fırsatlar sunuyor. Her biri kaliteli markalardan oluşan bu ürünler, geniş bir yelpazede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte, ŞOK kataloğunda yer alan ürünlerin özellikleri ve fiyatları.

iPhone 13 128GB Midnight Cep Telefonu

İlk olarak, iPhone 13 128GB Midnight Cep Telefonu‘na göz atalım. 6.1 inç ekran boyutu ve 12 MP + 12 MP arka kamera çözünürlüğü ile dikkat çeken bu telefon, 3095 mAh batarya kapasitesi ile uzun süreli kullanım sunuyor. Kablosuz şarj desteği ve güçlü performansı ile öne çıkan iPhone 13, 37.499 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Ekran boyutu: 6.1 inç

Arka Kamera çözünürlüğü: 12 MP + 12 MP

Pil gücü: 3095 mAh

Kablosuz şarj

Fiyat: 37.499 TL

Galaxy S23 8/256 GB Black Cep Telefonu

Samsung tutkunları için Galaxy S23 8/256 GB Black Cep Telefonu, çift sim kart desteği ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile yüksek performans sunuyor. 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü ve 6.1 inç Dinamik AMOLED ekranı ile mükemmel bir görüntü kalitesi sağlıyor. 50+12+10 MP arka kamera çözünürlüğü ile fotoğraf ve video çekimlerinde harikalar yaratan bu telefon, 29.599 TL fiyatıyla satışta. ŞOK bu hafta amiral gemisi telefonları nispeten uygun fiyatla kullanıcılarla buluşturuyor.

Dahili hafıza: 256 GB

Çift sim

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

İşletim sistemi: Android 13

Ekran çözünürlüğü: 1080×2340 (FHD+) Piksel

Ekran boyutu: 6.1 inç Dinamik AMOLED

Kamera çözünürlüğü: 50+12+10 MP

Fiyat: 29.599 TL

Dyson V15S Submarine

Ev temizliği için güçlü bir yardımcı arayanlar, Dyson V15S Submarine modelini tercih edebilirler. Submarine ıslak temizleme başlığı ve 660 W emiş gücü ile en zorlu kirleri bile kolayca temizleyen bu cihaz, 34.199 TL fiyatıyla kullanıcıları bekliyor.

“Submarine” ıslak temizleme başlığı

Digital Motorbar temizleme başlığı

LCD ekranda partikül sayımı

60 dakikaya varan çalışma süresi

4 farklı aksesuar

Fiyat: 34.199 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge, dijital motorbar temizleme başlığı ve 60 dakikaya varan çalışma süresi ile mükemmel bir temizlik deneyimi sunuyor. Bu modelin fiyatı ise 28.499 TL.

Emiş gücü: 230 W

76 dBA ses

Life time yıkanabilir filtre

Dijital motorbar

Higlit temizlik başlığı

Kombinasyon başlığı

Aralık temizleme başlığı

Fiyat: 28.499 TL

Karcher SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi

Karcher SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi, 1300 W gücü ve 0.2 litrelik kapasitesi ile buharlı temizlikte pratik bir çözüm sunuyor. 3.799 TL fiyatıyla bu makine, hijyenik bir temizlik için ideal.

Güç: 1300 W

Buhar basıncı: 3 bar

Kapasite: 0.2 L

Isınma süresi: 4 dk

Aksesuarlar: Beyaz (1) bez

Fiyat: 3.799 TL

Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek için Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima mükemmel bir seçenek. 13000 BTU soğutma ve 10000 BTU ısıtma kapasitesi ile yıl boyu kullanıma uygun bu klima, 18.999 TL fiyatıyla satışta. ŞOK bu hafta uygun fiyatlı klima arayanları düşünmüş.

Ses seviyesi(dB): 40

BTU (Soğutma kapasitesi): 13000

Inverter

Enerji sınıfı: A+++

BTU (Isıtma kapasitesi): 10000

Fiyat: 18.999 TL

Bosch Climate CI2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima

Bosch Climate CI2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima, 1213 W soğutma gücü ve 13000 BTU soğutma kapasitesi ile büyük alanlarda bile etkili bir serinlik sağlıyor. Enerji verimliliği A++ sınıfında olan bu klima, 23.999 TL fiyatıyla ŞOK bu hafta ürünleri arasında.

Soğutma gücü: 1213 W

Soğutma kapasitesi (BTU/s): 12000

Tahmini oda büyüklüğü (m2): 16 m2

Değişken üfleme

2-D ünite ses seviyesi: 56 dB(A)

Enerji verimlilik sınıfı: A+++

Fiyat: 23.999 TL

Bu fiyatlar 5-18 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlı. ŞOK marketlerinde bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Katalogda yer alan diğer ürünler ve detaylar için ŞOK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. ŞOK bu hafta uygun fiyatlı teknolji ürünleriyle göz dolduruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ŞOK bu hafta ürünleri sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!