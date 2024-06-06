A101 6 Haziran 2024 kataloğu dolu dolu. A101 İnternete özel Aldın Aldın teknoloji ürünleri bu hafta da yüzleri güldürecek. A101 6 Haziran 2024 ürünleri arasında, televizyondan tutun, akıllı telefonlara ve akıllı saatlere kadar birçok ürün var. Bununla beraber katalogda yer alan çeşitli teknoloji ve ev aletleri ürünleri, evinizin konforunu ve yaşam kalitenizi artırmak için harika fırsatlar sunuyor. Bu ürünler, geniş bir yelpazede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor.A101 6 Haziran 2024 kataloğu dolu dolu İşte, A101 kataloğunda yer alan ürünlerin özellikleri ve fiyatları.

A101 6 Haziran 2024 Kataloğu Ürünleri ve Fiyatları

Samsung 65Q60C 65″ 4K UHD QLED TV

A101 6 Haziran 2024 kataloğu evinizde kullanabileceğiniz güzel televizyon modellerine sahip. Samsung 65Q60C 65″ 4K UHD QLED TV ile sinema salonu keyfini evinizde yaşayın. Muhteşem 4K UHD çözünürlüğü ve Smart TV özelliği ile sınırsız eğlence parmaklarınızın ucunda. Geniş ekranı ile her detayı net bir şekilde görebilir, dilediğiniz içerikleri internet üzerinden kolayca izleyebilirsiniz. Üstelik, bu eşsiz televizyon, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

Samsung 65Q60C 65″ 4K UHD QLED TV 4K UHD çözünürlük Smart TV özelliği 2 yıl garanti Fiyat: 37.999,00 TL



Axen 32″ WebOS HD Ready TV

Evde film keyfi için mükemmel bir tercih olan Axen 32″ WebOS HD Ready TV, kompakt boyutları ve HD Ready çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. WebOS işletim sistemi sayesinde kullanıcı dostu bir arayüz sunan bu televizyon, çeşitli uygulamaları kolayca kullanmanıza imkan tanıyor. Ayrıca, 2 yıl garanti ile güvence altında.

Axen 32″ WebOS HD Ready TV 32 inç ekran boyutu HD Ready çözünürlük WebOS işletim sistemi 2 yıl garanti Fiyat: 4.799,00 TL



LG UltraGear 23.8″ FHD IPS Oyuncu Monitörü

Oyun tutkunları için ideal olan LG UltraGear 23.8″ FHD IPS Oyuncu Monitörü, yüksek çözünürlük ve hızlı tepki süresi ile rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlıyor. 23.8 inçlik geniş ekranı ve IPS paneli ile muhteşem renk doğruluğu sunan bu monitör, 1 ms tepki süresi ve 144 Hz yenileme hızı ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, 3 yıl garanti ile birlikte geliyor.

LG UltraGear 23.8″ FHD IPS Oyuncu Monitörü 23.8 inç ekran boyutu FHD (1920×1080) çözünürlük IPS panel 1 ms tepki süresi 144 Hz yenileme hızı 3 yıl garanti Fiyat: 3.799,00 TL



Apple iPhone 14 Plus 128 GB Cep Telefonu

A101 6 Haziran 2024 kataloğu popüler cep telefonlarına ev sahipliği yapıyor. Apple iPhone 14 Plus 128 GB Cep Telefonu, üstün performansı ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 6.7 inç Super Retina XDR ekranı ve A15 Bionic güçlü işlemcisi ile kullanıcılarına mükemmel bir deneyim sunan bu telefon, 128 GB depolama alanı ile geniş bir hafıza imkanı tanıyor. Çift arka kamerası ile harika fotoğraflar çekebilir ve uzun pil ömrü ile gün boyu kesintisiz kullanım sağlayabilirsiniz. Üstelik, 2 yıl garanti ile sunuluyor.

Apple iPhone 14 Plus 128 GB Cep Telefonu 6.7 inç Super Retina XDR ekran 128 GB depolama alanı Çift arka kamera (12 MP + 12 MP) 4325 mAh batarya 2 yıl garanti Fiyat: 44.999,00 TL



Apple iPhone 11 128 GB Cep Telefonu

A101 6 Haziran 2024 kataloğunda bir başka popüler Apple telefon modeli daha var. Daha uygun fiyatlı bir Apple telefon arayanlar için Apple iPhone 11 128 GB Cep Telefonu ideal bir seçenek. 6.1 inç Liquid Retina HD ekranı ve A13 Bionic destekli güçlü performansı ile günlük kullanımda tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 128 GB depolama alanı, çift arka kamera ve uzun batarya ömrü ile bu telefon, 2 yıl garanti ile sunuluyor. Ancak artık iPhone 11 çok eski bir model, bu nedenle imkan varsa almamayı tercih edebilirsiniz.

Apple iPhone 11 128 GB Cep Telefonu 6.1 inç Liquid Retina HD ekran 128 GB depolama alanı Çift arka kamera (12 MP + 12 MP) 3110 mAh batarya 2 yıl garanti Fiyat: 23.699,00 TL



Xiaomi Redmi 13C 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu

A101 6 Haziran 2024 kataloğunda Redmi telefonlar da var. Uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız, Xiaomi Redmi 13C 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu tam size göre. 6.74 inç ekran boyutu ve üçlü arka kamera sistemi ile etkileyici fotoğraflar çekebilir, geniş depolama alanı ve 6 GB RAM ile yüksek performansın tadını çıkarabilirsiniz. Bu telefon da 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

Xiaomi Redmi 13C 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu 6.74 inç ekran boyutu 128 GB depolama alanı 6 GB RAM Üçlü arka kamera (50 MP + 2 MP + 2 MP) 2 yıl garanti Fiyat: 6.799,00 TL



Asus Vivobook Go 15 Intel Core i3-N305 15.6″ FHD Dizüstü Bilgisayar

A101 6 Haziran 2024 kataloğu bir dizüstü bilgisayar arayanlara da hitap ediyor. Yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar arayanlar için Asus Vivobook Go 15 Intel Core i3-N305 15.6″ FHD Dizüstü Bilgisayar mükemmel bir tercih. Intel Core i3 işlemcisi ve 8 GB RAM ile hızlı ve verimli bir kullanım sunan ve 512 GB SSD ile geniş depolama alanına sahip olan bu bilgisayar, 15.6 inç FHD ekranı ve Windows 11 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Ayrıca, 2 yıl garanti ile sunuluyor.

Asus Vivobook Go 15 Intel Core i3-N305 15.6″ FHD Dizüstü Bilgisayar Intel Core i3-N305 işlemci 15.6 inç FHD ekran 8 GB RAM 512 GB SSD Windows 11 işletim sistemi 2 yıl garanti Fiyat: 9.699,00 TL



Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm

A101 6 Haziran 2024 kataloğu giyilebilir teknoloji kategorisinden bir ürüne de sahip. A101 6 Haziran 2024 kataloğunda yer alan Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm akıllı saat, teknolojiyi bileğinizde hissetmenizi sağlıyor. GPS ve Cellular özellikleri ile her an bağlantıda kalmanızı sağlar. Kandaki oksijen seviyesini ölçebilir, EKG çekebilir ve elektrikli kalp sensörü ile sağlık takibi yapabilirsiniz. Bu akıllı saat de 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm 49 mm kasa GPS ve Cellular özelliği Kandaki oksijen seviyesi ölçümü EKG çekebilme özelliği Elektrikli kalp sensörü 2 yıl garanti Fiyat: 38.999,00 TL



Smeg Espresso Kahve Makinesi

A101 6 Haziran 2024 kataloğu ev aletleri de içeriyor. Smeg Espresso Kahve Makinesi ile sabah kahvelerinizi hızlı ve lezzetli bir şekilde hazırlayın. Termoblok ısıtma sistemi ve 15 bar basıncı sayesinde profesyonel kahve deneyimini evinize taşıyan bu makine, 1350 W motor gücüyle de dikkat çekiyor. 2 yıl garanti ile birlikte sunulan bu makine, kahve severler için ideal.

Smeg Espresso Kahve Makinesi Termoblok ısıtma sistemi 15 bar basınç Ayarlanabilir kahve sıcaklığı 1350 W motor gücü 2 yıl garanti Fiyat: 15.999,00 TL



Smeg Otomatik Kahve Makinesi

Kahve keyfini otomatik hale getirmek isteyenler için Smeg Otomatik Kahve Makinesi mükemmel bir seçenek. 7 farklı içecek seçeneği ve süt köpürtme fonksiyonu ile kahve hazırlamak artık çok daha kolay ve keyifli. Bu cihaz, 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor.

Smeg Otomatik Kahve Makinesi 7 kahve içecek seçeneği Süt köpürtme fonksiyonu 2 yıl garanti Fiyat: 28.999,00 TL



Smeg Hamur Karıştırma Makinesi

Hamur işlerini sevenler için Smeg Hamur Karıştırma Makinesi, 4.8 litrelik kapasitesi ve 800 W gücü ile büyük kolaylık sağlıyor. 2 yıl garanti ile sunulan bu cihaz, mutfağınızda profesyonel sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak.

Smeg Hamur Karıştırma Makinesi 800 W gücü 4.8 L hazne kapasitesi 2 yıl garanti Fiyat: 20.999,00 TL



Smeg Kahve Öğütücü

Smeg Kahve Öğütücü, taze kahve çekirdeklerini öğütme işlemini zahmetsiz hale getiriyor. 350 g kapasiteli haznesi ve 130 g öğütme kapasitesi ile evde taze kahve keyfi sunan bu cihaz, espresso, americano ve french press kahve türlerine uygun öğütme yapabiliyor. 2 yıl garantili.

Smeg Kahve Öğütücü 350 g çekirdek hazne kapasitesi 130 g öğütme kapasitesi Espresso, Americano ve French Press öğütme ayarları 2 yıl garanti Fiyat: 10.999,00 TL



Smeg Ekmek Kızartma Makinesi

Smeg Ekmek Kızartma Makinesi, 2 dilim kapasiteli, 6 farklı kızartma derecesi ve otomatik kapanma özelliği ile kahvaltılarınızı şenlendiriyor. Dondurulmuş ekmek çözme ve yeniden ısıtma fonksiyonları ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. 2 yıl garanti ile birlikte sunuluyor. A101 6 Haziran 2024 kataloğu birçok ev alaetine ev sahipliği yapıyor.

Smeg Ekmek Kızartma Makinesi 2 dilim kapasiteli 6 kızartma derecesi Otomatik kapanma ve yeniden ısıtma fonksiyonları 2 yıl garanti Fiyat: 8.999,00 TL



Philips EasySpeed GC1744/20 Buharlı Ütü

Philips EasySpeed GC1744/20 Buharlı Ütü, hızlı ısınma ve güçlü buhar çıkışı ile giysilerinizi kısa sürede ütülemenizi sağlar. 220 ml su haznesi ve sürekli buhar özelliği ile pratik bir kullanım sunan bu ütü, 2 yıl garantili.

Philips EasySpeed GC1744/20 Buharlı Ütü 220 ml su haznesi 90 g şok buhar 2 yıl garanti Fiyat: 1.099,00 TL



Philips Marathon Ultimate XB9155/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips Marathon Ultimate XB9155/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü emiş gücü ve büyük toz haznesi ile ev temizliğinde vazgeçilmez bir yardımcı. 650 W motor gücü ve 2.2 litrelik toz kapasitesi ile uzun süreli temizlik imkanı sunar. 2 yıl garanti ile birlikte.

Philips Marathon Ultimate XB9155/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 650 W motor gücü 2.2 L toz kapasitesi 2 yıl garanti Fiyat: 10.999,00 TL



Philips HD7301/00 1700 Watt Çay Makinesi

Philips HD7301/00 1700 Watt Çay Makinesi, geniş demlik kapasitesi ve hızlı ısıtma özelliği ile çay keyfini kolaylaştırıyor. 0.9 L demlik kapasitesi ve 1.7 L su ısıtıcısı kapasitesi ile kalabalık aileler için ideal. 2 yıl garanti ile sunuluyor.

Philips HD7301/00 1700 Watt Çay Makinesi 0.9 L demlik kapasitesi 1.7 L su ısıtıcısı kapasitesi 2 yıl garanti Fiyat: 1.349,00 TL



Braun Silk-épil 5 5-000 Epilatör

Braun Silk-épil 5 5-000 Epilatör, tüyleri kökünden alan ve uzun süre pürüzsüz bir cilt sağlayan teknoloji ile donatılmış. 2 yıl garanti ile birlikte sunulan bu cihaz, epilasyon işlemini kolaylaştırıyor. A101 6 Haziran 2024 kataloğu kişisel bakım kategorisinde bu ürün öne çıkıyor.

Braun Silk-épil 5 5-000 Epilatör Etkin epilasyon teknolojisi 2 yıl garanti Fiyat: 2.199,00 TL



Oral-B Genius X Yapay Zeka Destekli Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Oral-B Genius X Yapay Zeka Destekli Şarj Edilebilir Diş Fırçası, dişlerinizi en doğru şekilde fırçalamanız için yönlendirme sağlayan yapay zeka teknolojisi ile donatılmış. 2 yıl garantili.

Oral-B Genius X Yapay Zeka Destekli Şarj Edilebilir Diş Fırçası Yapay zeka destekli diş fırçalama 2 yıl garanti Fiyat: 1.999,00 TL



Braun Yeni Seri 7 S1000S 360° Flex EasyClick Islak/Kuru Tıraş Makinesi

Braun Yeni Seri 7 S1000S 360° Flex EasyClick Islak/Kuru Tıraş Makinesi, esnek başlığı ve kolay kullanımı ile pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunuyor. Bu ürün 2 yıl garantili. A101 6 Haziran 2024 kataloğu bir başka kişisel bakım ürüne de ev sahipliği yapıyor.

Braun Yeni Seri 7 S1000S 360° Flex EasyClick Islak/Kuru Tıraş Makinesi 360° esnek başlık Islak ve kuru kullanım 2 yıl garanti Fiyat: 5.499,00 TL



Braun Series 5 HC535 Saç Kesme Makinesi

Braun Series 5 HC535 Saç Kesme Makinesi, güçlü motoru ve farklı kesim seçenekleri ile saç kesimini evde kolaylaştırır. 2 yıl garantili.

Braun Series 5 HC535 Saç Kesme Makinesi Güçlü motor Farklı kesim seçenekleri 2 yıl garanti Fiyat: 1.599,00 TL



Bu fiyatlar 6 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli ve stoklarla sınırlı. A101 6 Haziran 2024 kataloğu teknoloji kategorisi dışından da birçok ürüne ev sahipliği yapıyor, güncel stok bilgisi ve mağazaları öğrenmek için A101 internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. A101 6 Haziran 2024 kataloğu gerçekten de dolu dolu.

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