Realme’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi katili modeli için geri sayım başladı. Cihazın yarın Çin’de resmi olarak tanıtılması beklenirken, bugün hem fiyatı hem de tüm kilit özellikleri sızdırıldı. Marka tarafından yapılan resmi paylaşımlar ise kamera yeteneklerini doğruladı. Peki merakla beklenen Realme Neo 8, kullanıcılara hangi özellikleri sunacak?

Realme Neo 8 fiyatı ve donanım seçenekleri

Çin’deki sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir ekran görüntüsü, Realme Neo 8 modelinin fiyatlandırmasını ve depolama seçeneklerini gözler önüne serdi. İddialara göre Oppo’nun akıllı müşteri destek sisteminden alındığı belirtilen bu sızıntı, telefonun oldukça rekabetçi bir fiyatla geleceğini gösteriyor.

Sızıntıya göre beklenen Realme Neo 8 fiyatı ve versiyonları şu şekilde olacak:

12GB RAM + 256GB Depolama: 2.599 Yuan (yaklaşık 375 dolar)

12GB RAM + 512GB Depolama: 3.099 Yuan (yaklaşık 457 dolar)

16GB RAM + 512GB Depolama: 3.399 Yuan (yaklaşık 490 dolar)

16GB RAM + 1TB Depolama: 3.899 Yuan (yaklaşık 560 dolar)

Cihazın renk seçenekleri ise daha önceki sızıntılarla uyumlu olarak Köken Beyazı, Meka Grisi ve Siber Mor olarak bekleniyor. Bu fiyatlandırma, telefonun kendi segmentinde oldukça iddialı bir konumda olacağını gösteriyor.

İddialı kamera özellikleri resmi olarak doğrulandı

Realme, yayınladığı yeni afişlerle Realme Neo 8 modelinin kamera yeteneklerine dair önemli bilgileri doğruladı. Cihazın ana kamerası olarak Sony’nin IMX896 sensörünün kullanılacağı kesinleşti. Bu sensör, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimlerinde kendini kanıtlamış bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte telefon, 3.5x optik yakınlaştırma, 7x kayıpsız yakınlaştırma ve 120x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan bir periskop telefoto kamera ile donatılacak. Bazı raporlar, kamera kurulumunda ayrıca bir Sony LYT-600 sensörünün de yer alabileceğini öne sürüyor. TENAA kayıtlarına göre bu ikiliye 8 megapiksel ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bekleniyor.

Diğer beklenen teknik özellikler

Kamera dışında Realme Neo 8, gücünü henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinden alacak. 6.78 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip düz bir AMOLED ekran paneli de cihazın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Bu ekran, hem oyun hem de günlük kullanımda akıcı bir deneyim vadediyor.

Pil tarafında ise 80W hızlı şarj destekli tam 8.000mAh kapasiteli devasa bir batarya bekleniyor. Bu kapasite, telefonun en iddialı olduğu alanlardan biri olabilir. Android 16 tabanlı Realme UI 7, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, metal çerçeve, IP68/69 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ve PC kalitesinde oyun deneyimi sunan özel bir mod, cihazın diğer beklenen özellikleri arasında bulunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan Realme Neo 8 özellikleri ve fiyatı hakkında beklentileriniz neler?