Apple, teknoloji dünyasında dengeleri bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor ve gözler yakında tanıtılması beklenen M5 Max MacBook Pro modellerine çevrildi. Lansmana sayılı günler kala ortaya çıkan analizler, şirketin yeni nesil silikonunun performans konusunda sınırları zorlayacağını gösteriyor. Peki, Apple’ın yeni çipi rakiplerine ne kadar fark atacak?

M5 Max MacBook Pro performansıyla şaşırtıyor

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından derlenen verilere göre, M5 Max MacBook Pro modelinin potansiyel gücü, taşınabilir bilgisayar kavramını yeniden tanımlayabilir. M4 serisindeki performans artışı baz alınarak yapılan projeksiyonlar,

M5 Max çipinin Geekbench testlerinde inanılmaz sonuçlara imza atacağını işaret ediyor. Özellikle çok çekirdekli işlem performansında beklenen 31.000 üzerindeki puan, bu cihazı piyasadaki en güçlü rakiplerle aynı arenaya sokuyor.

Tahmin edilen bu veriler, tek çekirdek performansında 4.500 puan civarında bir sonucu işaret ederken, asıl büyük sıçramanın çoklu çekirdek tarafında yaşanacağını gösteriyor. Bu skorlar, MacBook Pro modelinin 64 çekirdekli AMD Threadripper gibi masaüstü sınıfı devasa işlemcilerle rekabet edebileceği anlamına geliyor. Bir dizüstü bilgisayarın bu seviyeye ulaşması, içerik üreticileri ve profesyoneller için heyecan verici bir gelişme.

Grafik tarafında masaüstü kartlara kafa tutuyor

Sadece işlemci gücü değil, grafik performansı da M5 Max MacBook Pro ile yeni bir boyuta taşınıyor. Analizler, 40 çekirdekli olması beklenen M5 Max GPU’sunun, Geekbench 6 grafik testinde 250.000 puan barajını aşan ilk Apple grafik birimi olabileceğini öngörüyor. Bu durum, Apple’ın grafik mimarisinde ne kadar hızlı bir ilerleme kaydettiğini kanıtlar nitelikte.

Bu skorların gerçek dünya kullanımındaki karşılığına baktığımızda, M5 Max’in grafik performansının NVIDIA GeForce RTX 4070 gibi güçlü bir ekran kartıyla yarışır düzeyde olduğu görülüyor. Özellikle oyun, 3D modelleme ve video düzenleme işleri için MacBook kullanıcılarını bekleyen bu güç artışı, Apple Silicon mimarisinin verimliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Daha esnek yapılandırma seçenekleri gelebilir

Sektör analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre Apple, yeni MacBook Pro M5 Max ve Pro yongalarında TSMC’nin gelişmiş paketleme teknolojisi SoIC-mH’yi kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji, işlemci ve grafik birimlerinin ayrıştırılmasına olanak tanıyarak üretim sürecinde daha esnek yapılandırmaların önünü açıyor.

Bu yeni mimari sayesinde Apple, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre daha özelleştirilmiş çip varyasyonları sunabilir. Örneğin, grafik gücüne daha fazla ihtiyaç duyanlar için GPU ağırlıklı veya işlemci gücüne odaklananlar için CPU odaklı versiyonlar görebiliriz. Henüz kesinleşmemiş olsa da, bu ihtimal profesyonel kullanıcılar için cihaz seçiminde büyük bir özgürlük sağlayacaktır.

