HUAWEI WATCH Fit 4 Pro, FIT serisinin çizgisini yalnızca ileri taşımakla kalmayıp, premium akıllı saat segmentine göz kırpan yapısıyla 2025 yılının en iyi spor ve sağlık odaklı akıllı saati seçtiğimiz modellerden biri oluyor. 9,3 mm kalınlık ve 32 gram ağırlıkla FIT serisinde bir ilki temsil eden Fit 4 Pro; safir cam, titanyum çerçeve ve uçak sınıfı alüminyum orta gövde kombinasyonuyla hem hafiflik hem de dayanıklılığı aynı anda sunuyor. Siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri, günlük kullanımda olduğu kadar spor ve outdoor aktivitelerde de şık bir görünüm sağlıyor. İnceltilmiş kasa yapısı ve link tasarımlı, basmalı hızlı çıkarılabilir kayışı sayesinde Fit 4 Pro, uzun süreli kullanımda bile rahatsızlık vermeden 2025 standartlarında üst düzey bir ergonomi sunuyor.

Ekran tarafında HUAWEI WATCH Fit 4 Pro, sınıfının en iddialı değerlerinden birine sahip. 1,82 inç AMOLED ekran, 347 ppi piksel yoğunluğu ve 3000 nit maksimum parlaklık ile doğrudan güneş ışığı altında dahi net ve okunabilir bir deneyim sunuyor. 60 Hz yenileme hızı, menüler ve saat yüzleri arasında akıcı bir kullanım sağlarken, senaryo tabanlı egzersiz saat yüzleri ve özelleştirilebilir sticker tasarımlarıyla kullanıcı deneyimi kişiselleştirilebiliyor. Safir camın çizilmeye karşı sunduğu yüksek direnç, bu parlak ekranın uzun yıllar ilk günkü gibi kalmasına yardımcı oluyor. Bu ekran kalitesi, Fit 4 Pro’yu yalnızca bir spor saati değil, günlük yaşamda da premium bir akıllı saat haline getiriyor.

Yazılım ve spor özellikleri tarafında HarmonyOS 5, HUAWEI WATCH Fit 4 Pro’nun en güçlü silahlarından biri. iOS ve Android uyumluluğu sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden saat; profesyonel patika koşusu, triatlon, kayak, snowboard ve kros kayağı gibi barometre destekli spor modlarıyla ciddi sporcuları da hedefliyor. Su sporları rota takibi, barometre ve derinlik sensörü ile ekipmansız 40 metreye kadar dalış desteği, bu segmentte nadir görülen özellikler arasında yer alıyor. 15.000’den fazla sahayı destekleyen golf modu, EKG ölçümü, gelişmiş uyku analizi ve kadınlara özel sağlık yönetimi özellikleri ise Fit 4 Pro’nun sağlık tarafındaki iddiasını net biçimde ortaya koyuyor. Metin ve konuşmadan metne giriş desteği, saat üzerinden etkileşimi bir adım ileri taşıyor.

Konumlandırma ve pil performansı, HUAWEI WATCH Fit 4 Pro’yu 2025 yılının en iyi akıllı saatlerinden biri yapan son dokunuşlar arasında yer alıyor. HUAWEI L1 + L5 çift bantlı Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi, şehir içinde ve zorlu arazi koşullarında son derece hassas rota takibi sağlıyor. Bu doğruluk, özellikle patika koşusu, dağ yürüyüşü ve su sporlarında ciddi bir avantaj sunuyor. 7 güne varan standart kullanım süresi, 10 güne kadar maksimum pil ömrü ve yalnızca 60 dakikada tam şarj desteği, günlük kullanımda şarj stresini ortadan kaldırıyor. Tüm bu donanım, yazılım ve dayanıklılık birleştiğinde HUAWEI WATCH Fit 4 Pro, hem spor hem de sağlık tarafında sunduğu kapsamlı deneyimle 2025 yılının en iyi akıllı saatlerinden biri olmayı güçlü biçimde hak ediyor.