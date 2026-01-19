Teknoloji dünyasının gözü kulağı yeni nesil ekran kartlarında. Blackwell mimarisiyle gelmesi beklenen yeni seri için geri sayım sürerken, tedarik zincirinden gelen haberler şirketin planlarında önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Peki, serinin en çok satması beklenen kartı RTX 5060 için üst seviye modellerden vazgeçilebilir mi?

NVIDIA RTX 5060 üretimine ağırlık verebilir

Sektör içerisinden bilgi sızdıran kaynakların Board Channels üzerinden paylaştığı iddialara göre yeşil ekip, üretim bantlarında radikal bir karar alma aşamasında. Şirketin tüm odak noktasını, orta segmentin en güçlü oyuncusu olmaya aday RTX 5060 modeline çevireceği konuşuluyor. Bu hamle, pazarın geneline hitap etmek açısından mantıklı görünse de bazı riskleri barındırıyor.

Kaynaklar, NVIDIA yönetiminin giriş ve orta seviye pazarındaki hakimiyetini korumak istediğini vurguluyor. Ancak bu odaklanma, RTX 5070, 5080 ve hatta amiral gemisi 5090 gibi modellerin üretim kapasitesinden çalabilir. Yani RTX 50 serisi piyasaya sürüldüğünde, üst seviye kartları bulmak beklenenden çok daha zor ve maliyetli bir hale gelebilir.

Bu stratejinin arkasında yatan en büyük sebeplerden biri olarak yaklaşan DRAM krizi gösteriliyor. Yapay zeka sektörünün bellek yongalarına olan devasa talebi, ekran kartı üretimini de doğrudan etkiliyor. Şirket, kısıtlı bellek stoğunu en yüksek hacimli satış yapacağı ve “sürümden kazanacağı” RTX 5060 modelinde değerlendirmek istiyor gibi görünüyor.

Fiyatlar ve stok durumu nasıl etkilenecek?

Üretimdeki bu olası dengesizlik, doğal olarak son kullanıcı fiyatlarına da yansıyacaktır. Eğer RTX 50 serisi tepe modelleri sınırlı sayıda üretilirse, geçmişte yaşadığımız karaborsa ve stokçuluk sorunları tekrar baş gösterebilir. Bu da zaten artması beklenen donanım fiyatlarını daha da yukarı çekebilir.

Özellikle yeni girdiğimiz 2026 yılında bellek fiyatlarında ciddi artışlar öngörülüyor. NVIDIA, bu krizi en az hasarla atlatmak ve pazar payını korumak adına RTX 5060 kartını bolca stoklayarak oyuncuların büyük bir kısmına ulaşmayı hedefliyor. Üst segment kartların ise daha niş ve ulaşılması zor bir konuma yerleşmesi muhtemel.

İlginizi Çekebilir: MediaTek Dimensity 9500s ve 8500 tanıtıldı! Amiral gemisi katili telefonlara güç verecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA orta segmente odaklanarak doğru bir strateji mi izliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!