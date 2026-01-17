Android ekosisteminde son yılların en belirgin trendlerinden biri, amiral gemisi özelliklerini daha uygun fiyatla sunan telefonların yükselişi oldu. Bu cihazlar genellikle bir önceki nesil veya biraz kırpılmış üst düzey işlemciler kullanarak maliyeti düşürüyor. MediaTek, bu pazarı hedefleyen yeni çözümleriyle rekabeti artırıyor. Peki, yeni MediaTek Dimensity 9500s ve 8500 modelleri neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 9500s teknik özellikleri

Bugün duyurulan yeni yonga seti, 3nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen tam donanımlı Dimensity 9500 modeline kıyasla küçük bir adım geride dursa da performanstan ödün vermiyor. MediaTek Dimensity 9500s, özellikle fiyat/performans dengesini gözeten üst segment cihazlar için tasarlandı.

İşlemcinin çekirdek yapısına baktığımızda, 3.73GHz saat hızına ulaşabilen bir adet Cortex-X925 ultra çekirdek görüyoruz. Bu ana çekirdeğe, üç adet Cortex-X4 premium çekirdek ve dört adet Cortex-A720 performans çekirdeği eşlik ediyor. Standart Dimensity 9500 modelinin “Tamamı Büyük Çekirdek” yapısından farklılaşan bu dizilim, verimliliği ön planda tutuyor.

Grafik tarafında ise Immortalis-G925 GPU görev yapıyor. MediaTek, bu çipin üretken yapay zeka ve çok modlu modeller için optimize edildiğini belirtiyor. Yani MediaTek Dimensity 9500s, cihaz içi yapay zeka işlemlerinde oldukça yetenekli bir performans vadediyor.

Dimensity 8500 neler vadediyor?

MediaTek’in sahneye çıkardığı bir diğer model ise Dimensity 8500 oldu. Bu yonga seti, abisinden farklı olarak 4nm üretim sürecinden geçiyor. Ancak mimari tarafında ilginç bir tercihle sekiz adet Cortex-A725 çekirdeğinden oluşan bir yapı sunuyor.

Grafik birimi olarak Mali-G720 GPU kullanan Dimensity 8500, orta-üst segment telefonlarda akıcı bir oyun ve uygulama deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu donanım tercihleri, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir kılmak isteyen üreticiler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Her iki yonga seti de Android dünyasındaki “amiral gemisi katili” olarak tanımlanan telefonlara güç verecek. MediaTek, şu an için MediaTek Dimensity 9500s veya Dimensity 8500 kullanacak spesifik bir iş ortağı açıklamadı. Ancak önümüzdeki aylarda birçok markanın bu işlemcileri tercih ettiğini görmemiz muhtemel.

