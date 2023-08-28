Qualcomm, 2022 yılında duyurulan özel Oryon çekirdekleri ile Apple’ın M serisi ile rekabet edecek bir yonga seti geliştirmişti. Ancak, şirket içinde çekirdek geliştirmenin planladığı kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Qualcomm, 5G temel bant pazarında lider olmasına rağmen, Snapdragon 8cx Gen 4 SoC’un piyasaya sürülmesini geciktirebilecek sorunlarla karşılaştığı söyleniyor.

Snapdragon 8cx Gen 4, üç farklı konfigürasyonla Qualcomm’un iş ortaklarına sunulacak. En güçlü konfigürasyon 12 çekirdekli bir CPU ile sekiz performans çekirdeği ve dört güç verimliliği çekirdeği içerecek. Ancak, şirketin çekirdek tasarımı konusunda zorluklar yaşadığı iddia ediliyor.

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Samsung, kendi özel çekirdek tasarımlarında başarısız olduktan sonra ARM tasarımlarına dönmüş ve diğer bazı üreticiler de benzer adımlar atmıştı. Apple ise özel SoC’leriyle önemli ilerlemeler kaydediyor gibi görünüyor.

Snapdragon 8cx Gen 4’ün 12 çekirdekli ilk mühendislik örneği, Geekbench 5 testinde tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sorunları yaşadı. Bu da Qualcomm’un bu alanda ilerleme sağlamakta zorlandığına işaret ediyor.

Daha önce Snapdragon 8cx Gen 4’ün Apple’ın M3 modeli ile rekabet edebilmek için zorlayıcı bir çaba gerektirebileceği ve resmi duyurusunun 2024 ortasına kadar gerçekleşmeyebileceği belirtilmişti. Eğer Qualcomm’un planladığı lansman takvimine sadık kalacağı varsayılırsa, Apple’ın M1 ve muhtemelen M2 modelleri ile rekabet etmekte zorlanabileceği düşünülüyor. Umarız Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 4’ün ARM destekli dizüstü bilgisayar alanında başarılı bir performans sergilemesi için sorunları çözebilir.