Uzun süredir merakla beklenen John Wick belgeseli Wick is Pain gündemde. Serinin 10 yıllık zorlu serüvenini ele alan yapım için ilk Wick is Pain fragmanı yayınlandı ve detaylar nihayet gün yüzüne çıktı. Peki Wick is Pain ne zaman çıkacak? İşte Wick is Pain ilk fragmanı!

Wick is Pain belgeseli ne zaman çıkacak? İşte ilk fragmanı!

Wick is Pain ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu. Belgesel 8 Mayıs’ta Beyond Fest’te prömiyer yapacak, 9 Mayıs’tan itibaren ise Amazon Prime Video ve diğer dijital platformlarda izlenebilecek. Bu proje, John Wick belgeseli bekleyenler için adeta bir görsel şölen olacak gibi görünüyor.

Wick is Pain belgeseli, sadece bir sinema hikayesini değil, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesine dönüşen bir yapım sürecini konu alıyor. 2014’te düşük bütçeli bir projeyle başlayan serüven, zamanla milyar dolarlık bir markaya evrildi.

Wick is Pain fragmanı

Yönetmen Jeffrey Doe’nin yönettiği belgeselde, hem kamera önü hem de set arkasından daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve Keanu Reeves, Chad Stahelski gibi isimlerle yapılan çarpıcı röportajlar yer alıyor. Yapımcıların finansal zorlukları ve oyuncuların projeye duyduğu bağlılık, içten anlatımlarla izleyiciye aktarılıyor.

Chad Stahelski’nin “Bu Keanu Reeves. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemezsiniz.” sözleri, Wick is Pain’in ne denli kişisel bir yapım olduğunu ortaya koyuyor. John Wick hayranları için de bu belgesel, seriye duyulan sevginin ne kadar haklı olduğunu yeniden hatırlatacak.

