2021’de izleyiciyi ekran başına kilitleyen Nine Perfect Strangers, Nicole Kidman‘ın başrolünde olduğu ve Aras Aydın‘ın kadroya katıldığı ikinci sezonuyla geri dönüyor. Bu sezon, izleyicilere yeni karakterler ve farklı bir atmosfer sunmayı vaat ediyor. Peki, Nine Perfect Strangers 2. sezonu ne zaman yayınlanacak, konusu ne olacak, oyuncu kadrosu nasıl?

Nine Perfect Strangers 2. sezonu fragmanı yayınlandı!

Nicole Kidman, gizemli wellness gurusu Masha Dmitrichenko rolüyle geri dönüyor. Bu kez hikaye, Avusturya Alpleri‘nde geçiyor ve izleyicilere karla kaplı dağların ortasında geçen bir dönüşüm hikayesi sunuyor. Aras Aydın ise Matteo karakteriyle uluslararası arenada dikkat çekiyor.

Nine Perfect Strangers 2. sezonu ne zaman geliyor?

Nine Perfect Strangers 2. sezonu, 22 Mayıs 2025‘te Hulu ve Prime Video platformlarında izleyiciyle buluşacak. İlk iki bölüm aynı anda yayınlanacak, ardından her hafta yeni bir bölüm eklenerek sezon tamamlanacak.

Nine Perfect Strangers 2. sezonu k onusu ne olacak?

Yeni sezonda, Masha liderliğinde dokuz yabancı, kişisel dönüşüm ve iyileşme arayışıyla bir araya geliyor. Ancak bu süreçte, karakterler kendi iç dünyalarıyla yüzleşirken, Masha‘nın yöntemleri ve niyetleri sorgulanmaya başlanıyor. Avusturya Alpleri‘nin izole atmosferi, hikayeye gerilim ve gizem katıyor.

Nine Perfect Strangers 2. sezonu h angi platformda yayınlanacak?

Nine Perfect Strangers 2. sezonu, Hulu ve Prime Video üzerinden izlenebilecek. Türkiye’deki izleyiciler, Prime Video aboneliğiyle diziye erişim sağlayabilecekler.

Nine Perfect Strangers 2. sezonu oyuncu k adrosu nasıl?

İkinci sezonda, Nicole Kidman‘a Murray Bartlett, Henry Golding, Christine Baranski, Annie Murphy, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, King Princess, Lucas Englander, Mark Strong, Lena Olin ve Aras Aydın eşlik ediyor. Bu çeşitli ve yetenekli kadro, dizinin derinliğini ve çekiciliğini artırıyor.

İzleyiciler, Nicole Kidman‘ın etkileyici performansı ve Aras Aydın‘ın uluslararası çıkışıyla, Nine Perfect Strangers 2. sezonunda unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

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