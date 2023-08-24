Çin’in önde gelen iki akıllı telefon markası olan OnePlus ve Realme, Çinli ihbarcı Digital Chat Station’ın Weibo’da paylaştığı bilgilere göre, gelecek cihazlarında özel olarak Qualcomm Snapdragon yonga setlerini kullanmayı planlıyorlar. Raporlara göre, yakın bir gelecekte çıkması beklenen OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Diğer taraftan, OnePlus 12R ve Nord 4 veya Nord 5 modelleri sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 7 Gen 3 yonga setlerini taşıyacak şekilde tasarlanmış.

Tarihsel olarak, OnePlus, Snapdragon yonga setlerini MediaTek’in yerine kullanma eğilimi gösterdi. Örneğin amiral gemisi modelleri olan OnePlus 11 ve Ace 2, her ikisi de Snapdragon işlemcilerini barındırıyor. Ancak Nord 3 ve Ace 2V gibi yeni modellerle birlikte OnePlus’ın ilk tableti olan OnePlus Pad, MediaTek yonga setlerine yönelmişti.

OnePlus 12, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olacak ve tahmini olarak bu yılın Kasım ayının başlarında piyasaya sürülecek. Beklenen özellikler arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran, en fazla 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve güçlü kamera özellikleri bulunuyor. Ayrıca, cihazın hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Son zamanlarda OnePlus, Ace 2 Pro akıllı telefonuyla yüksek performansa olan bağlılığını gösterdi ve duyurulduktan sadece 26 saat sonra ön satışlarda 150.000 adet sattı. Şirketin stratejisi, güçlü yonga setleri gibi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcileri kullanarak birinci sınıf akıllı telefon pazarındaki liderliğini sağlamlaştırmak.

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Ancak, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin potansiyel maliyet artışına dair endişeler, özellikle TSMC’nin 4nm N4P üretim sürecine geçmesiyle gündeme geldi. Bu durum, bazı üreticilerin MediaTek’in Dimensity serisine yönelmesine neden olabilir. Ancak büyük oyuncuların, maliyet kaygıları yerine performansa öncelik vererek amiral gemisi telefonlarında Snapdragon’u tercih etmeye devam edebileceği düşünülüyor. Bakalım Vivo işlemci konusunda kimi tercih edecek?