Alman mühendisliğiyle geliştirilen üst düzey oyun donanımları markası ERAZER, yeni ERAZER Beast 16 X1 Ultimate modeliyle hem performans hem de soğutma teknolojileri açısından sektörde çığır açıyor. Türkiye pazarındaki ilk harici sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayarları teknoloji tutkunlarının beğenisine sunan ERAZER, NVIDIA GeForce RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartıyla ve Intel’in yapay zekâ destekli üst düzey işlemcileri ile donatılmış bu modelleri, lansman dönemine özel olarak harici sıvı soğutma kitiyle paket olarak satışa çıkarıyor.

ERAZER Beast 16 X1 Ultimate Lansmana Özel Soğutucusuyla Satışa Çıkıyor

Avrupa’nın köklü teknoloji şirketlerinden MEDION’un oyun markası olan ERAZER, soğutma performansıyla fark yaratan yeni modeli ERAZER Beast 16 X1 Ultimate ile Türkiye’deki oyunculara benzersiz bir deneyim vadediyor. 16 inçlik QHD+ ekran, yapay zekâ destekli üst düzey işlemci performansı için geliştirilen Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD ile donatılan bu model, güçlü donanımının yanı sıra lansmanı dönemine özel, kutu içeriğine dahil edilen sıvı soğutma kitiyle de dikkat çekiyor.

Lansmana Özel Avantaj: Sıvı Soğutma Kiti Pakette

Beast 16 X1 Ultimate’in RTX 5080 ve RTX 5090 varyantları, lansmana özel avantaj kapsamında ERAZER Cooling Kit V2 ile birlikte satışa sunuluyor. Kolay bağlanabilen bu harici soğutma sistemi sayesinde kullanıcılar, cihazlarından %10’a kadar daha yüksek performans elde edebiliyor. Bu sistem, uzun oyun maratonlarında istikrar sağlayarak, maksimum performansta bile serin bir deneyim sunuyor. Üstelik bu öncü soğutma çözümü, şu anda yalnızca ERAZER modellerinde kutu içeriği olarak yer alıyor.

Oyuncular İçin Zirvede Tasarlandı

Siyah alüminyum kasası, RGB ışıklarla kişiselleştirilebilen klavyesi ve 300Hz yenileme hızına sahip ekranı ile Beast 16 X1 Ultimate; yalnızca teknik gücüyle değil, estetik tasarımıyla da rakiplerinden ayrılıyor. Thunderbolt 4 desteği, Wi-Fi 6E bağlantısı, 1080p IR kamera ve Windows Studio efektleri gibi zengin özelliklerle donatılan laptop, oyun kadar yayıncılık ve içerik üretimi için de üst düzey bir platform sunuyor.

Türkiye’de Bir İlk: Harici Sıvı Soğutmalı Dizüstü Bilgisayar Deneyimi

Beast serisiyle Türkiye’de harici sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayarları ilk kez kullanıcılarla buluşturan ERAZER, bu alandaki öncülüğünü Beast 16 X1 Ultimate ile sürdürüyor. Serinin önceki modeli Beast X40, performans testlerinden aldığı yüksek skorlarla dikkat çekmişti. Şimdi ise yeni Beast 16 X1 Ultimate, gelişmiş donanımı ve kutu içeriğine dahil edilen sıvı soğutma kitiyle Türkiye’nin önde gelen teknoloji mağazalarında ve online satış platformlarında teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Detaylı bilgi için bu bağlantıdan ERAZER Türkiye adresini ziyaret edebilirsiniz.