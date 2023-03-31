Geçtiğimiz yıl, Qualcomm’un “Hamoa” kod adlı güçlü bir masaüstü CPU hazırladığı ortaya çıkmıştı. 2024’te ise Qualcomm’un 8+4 konfigürasyonunda 12 CPU çekirdeği ile piyasaya sürüldüğü söyleniyor. Yaklaşan CPU’nun adı Snapdragon 8cx Gen 4 olacak gibi görünüyor. Bugün ise yonga seti Geekbench‘te göründü. Bu sızıntı yonga setinin kod adını, CPU çekirdek düzenlemesini ve diğer bazı ilginç ayrıntıları doğruluyor.

Windows on Arm (WoA) geliştiricisi Gustave Monce tarafından tespit edilen Snapdragon 8cx Gen 4’ün Geekbench listesi, 8+4 küme düzenlemesine sahip toplam 12 çekirdekli iki CPU kümesine sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Bu, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Kuba Wojciechowski’nin Snapdragon 8cx Gen 4 hakkındaki daha önceki raporuyla örtüşüyor. Ek olarak Geekbench, ikinci kümenin 2,38 GHz ve ilk kümenin 3,0 GHz olduğunu öne sürüyor. Ancak, son CPU saat hızlarının sırasıyla 2,5 GHz ve 3,4 GHz‘e ulaşması bekleniyor.

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Snapdragon 8cx Gen 4’ün ikinci kümesinin verimlilik çekirdeklerini içerdiğine inanılırken, diğer 8 çekirdeğin performans çekirdekleri olacağı söyleniyor. Listede bir Adreno GPU’su bahsediliyor. Ancak daha önceki raporlarda Snapdragon 8cx Gen 4’ün Snapdragon 8 Gen 2’de kullanılanla aynı olan entegre bir Adreno 740 GPU ile donatılmış olarak geleceğini öne sürdüğü için yeni bir bilgi sağlamıyor.

Snapdragon 8cx Gen 4’ün son Geekbench listesi bize performansı hakkında net bir fikir vermese de, söylentiler bu çipin güç ve verimlilik açısından Apple’ın M serisine rakip olmasının beklendiğini gösteriyor. Qualcomm, masaüstü CPU’larıyla tam olarak tanınmıyor, bu nedenle bu yeni yonga setinin nasıl oynandığını görmek ilginç olacak. Bakalım Qualcomm, Apple’ın M serisi yonga setleri ile mücadele edebilecek bir güce ulaşabilecek mi?