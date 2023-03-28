Qualcomm, son olarak amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini 2022’nin sonlarına doğru tanıttı. Yarı iletken işindeki dev şirketin, 2023 için amiral gemisi yonga setini geçen yılki sürümle yaklaşık aynı zamanlarda açıklamayı planladığı bildiriliyor. Snapdragon 8 Gen 3 hakkında çok fazla ayrıntı bulunmamakla birlikte, gelecek yıl çıkacak Snapdragon 8 Gen 4 hakkında söylentiler şimdiden toplanmaya başladı.

Weibo’da yapılan yeni bir sızıntıya göre kod adı SM8750 olan Snapdragon 8 Gen 4, sahip ilk mobil işlemciler arasında yer alacak. Qualcomm’un yeni Nuvia çekirdekleri. Yeni çekirdekler, 2+6 (2x Phoenix I artı 6x Phoenix M) konfigürasyonunda mevcut olacak. Yonga setinin Geekbench 5’in tek çekirdekte 2.070 puan, çok çekirdek testinde ise 9.100 puan aldığı söyleniyor.

İlginizi Çekebilir: Apple M Serisinin Yeni Rakibi İle Tanışın: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4

Buna karşılık, raporlar, yaklaşan Snapdragon 8 Gen 3’ün Geekbench kıyaslama testinde çok çekirdekli yaklaşık 6.500 puan ve tek çekirdekli yaklaşık 1.800 puan elde etmesinin beklendiğini gösteriyor. Ayrıca yonga setinin TSMC’den 5 nm sınıfı düğümü (N4P) kullanmaya devam edeceği de söylendi.

Yakın tarihli bir rapor, Snapdragon 8 Gen 3’ün benzersiz bir 2+3+2+1 mimarisine sahip olacağını iddia etse de, saat frekanslarıyla ilgili belirli bilgiler henüz mevcut değil. Ek olarak, yonga setinin 770 MHz saat hızında çalışan bir Adreno 750 GPU (Adreno Gen 7.9.0) ile donatıldığı söyleniyor. Uyumluluk için gerekli CPU çekirdeklerinden yoksun olduğu için Snapdragon 8 Gen 3’ün 32 bit Android uygulamalarını ve oyunlarını desteklemeyeceğini belirtmekte fayda var.