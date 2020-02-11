Snapdragon 865 Wi-Fi 6 ile birlikte gelecek!

Qualcomm‘un yeni işlemcisi Snapdragon 865, WiFi 6 ile birlikte geliyor. Bu da bu sene çıkacak bütün Snapdragon 865‘li amiral gemisi telefonlarda WiFi 6‘ya sahip olacağız anlamına geliyor.

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Snapdragon 865 WiFi 6 çipi ile geliyor!

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen ve henüz mobil teknolojilerde kullanılmayan WiFi 6, bazı telefon üreticileri tarafından yeni cihazlarına entegre edilmeye çalışılıyor. Güncel cihazlarda yer alan WiFi 5‘ten yaklaşık iki kat daha hızlı olması planlanan yeni yapı, an itibariyle Nubia Red Magic 5G, Xiaomi Mi 10 gibi cihazlarda kesin olarak kullanılacak. WiFi 6 sayesinde kalabalık ortamlarda güç kaybı yaşamadan internete bağlı kalabilceğiz. Aynı zaman da düşük enerji tüketimi sayesinde de şarj konusunda problem yaratmayacak gibi gözüküyor. Şu an için Qualcomm‘un yeni nesil Snapdragon 865 işlemcileri ile WiFi 6‘ya sahip olacağız. Qualcomm yeni çıkaracağı işlemci modeline QCA6391 çipini ekleyerek bizlerin bu standarda geçmesini sağlayacak. Bu da bizlere bu teknolojiyi bu yıl sadece Xiaomi ve Nubia‘nın çıkaracağı telefonlarda değil, bütün amiral gemisi telefonlarda göreceğiz gibi geliyor.

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanı sıra Snapdragon 865 içerisinde yer alacak WiFi 6, eğer çevrenizde WiFi 6 destekli router (yönlendirici) olmadan çok da efektif kullanabileceğimiz bir teknoloji değil maalesef. Ancak bu yönde de olumlu gelişmeler sürüyor. TP-Link‘in ardından Xiaomi de bu teknolojiye sahip yönlendiricilerin satışına yakında başlayacak. WiFi 6, bu sene amiral gemisi telefonlar arasında bakalım önemli bir rekabete yol açacak mı bekleyip göreceğiz.