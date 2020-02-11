Genel
Snapdragon 865 Wi-Fi 6 ile birlikte gelecek!
Qualcomm‘un yeni işlemcisi Snapdragon 865, WiFi 6 ile birlikte geliyor. Bu da bu sene çıkacak bütün Snapdragon 865‘li amiral gemisi telefonlarda WiFi 6‘ya sahip olacağız anlamına geliyor.
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Snapdragon 865 WiFi 6 çipi ile geliyor!
Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen ve henüz mobil teknolojilerde kullanılmayan WiFi 6, bazı telefon üreticileri tarafından yeni cihazlarına entegre edilmeye çalışılıyor. Güncel cihazlarda yer alan WiFi 5‘ten yaklaşık iki kat daha hızlı olması planlanan yeni yapı, an itibariyle Nubia Red Magic 5G, Xiaomi Mi 10 gibi cihazlarda kesin olarak kullanılacak. WiFi 6 sayesinde kalabalık ortamlarda güç kaybı yaşamadan internete bağlı kalabilceğiz. Aynı zaman da düşük enerji tüketimi sayesinde de şarj konusunda problem yaratmayacak gibi gözüküyor. Şu an için Qualcomm‘un yeni nesil Snapdragon 865 işlemcileri ile WiFi 6‘ya sahip olacağız. Qualcomm yeni çıkaracağı işlemci modeline QCA6391 çipini ekleyerek bizlerin bu standarda geçmesini sağlayacak. Bu da bizlere bu teknolojiyi bu yıl sadece Xiaomi ve Nubia‘nın çıkaracağı telefonlarda değil, bütün amiral gemisi telefonlarda göreceğiz gibi geliyor.
Tüm bu olumlu gelişmelerin yanı sıra Snapdragon 865 içerisinde yer alacak WiFi 6, eğer çevrenizde WiFi 6 destekli router (yönlendirici) olmadan çok da efektif kullanabileceğimiz bir teknoloji değil maalesef. Ancak bu yönde de olumlu gelişmeler sürüyor. TP-Link‘in ardından Xiaomi de bu teknolojiye sahip yönlendiricilerin satışına yakında başlayacak. WiFi 6, bu sene amiral gemisi telefonlar arasında bakalım önemli bir rekabete yol açacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’den çift kameralı yeni ucuz telefon, Redmi 8A Dual!
Xiaomi, Redmi 8A Dual ile giriş seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Hindistan‘da satışa çıkan Redmi 8A Dual fiyatı ve çift kameralı olması sebebiyle çok tercih edilecek gibi duruyor.
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İşte Redmi 8A Dual ve fiyatı
Giriş seviye telefonlar, ekonomik şartların çok iyi olmadığı ülkelerde oldukça popüler. Neredeyse tüm Android telefon üreticilerinin önem verdiği giriş telefonlar, özellik bakımından düşük veya az içerikli olup fiyat bakımından oldukça uygun olurlar. Bu durum karşısında giriş seviye telefonlara oldukça önem veren Xiaomi, yeni cihazı Redmi 8A Dual‘i Hindistan’da satışa çıkardı. Cihaz Redmi 8A gibi 2 GB veya 3 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Öte yandan 6.22 inçlik ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. İşlemci olarak ise Redmi 8A Dual Snapdragon 439 ve 5000 mAh‘lik bataryaya sahip. Cihazın Redmi 8A‘dan farkı ise arka tarafında 13 MP ve 2 MP‘lik iki kamerasının olması. Bu sayede üst seviye telefonlar gibi portre çekimleri yapabilecek olan cihaz oldukça tercih edilecek gibi duruyor.
Xiaomi iki farklı versiyonunu çıkardığı telefonunun 2 GB‘lık modeline 91, 3 GB‘lık modeline ise 98 dolar fiyat değeri biçti. Çift kameralı bir telefon için oldukça ucuz olan bu telefonu ülkemizde görmeyi beklemiyoruz. Ancak çift kameralı ve güçlü bir batarya ile Hindistan pazarına giren Xiaomi yüz dolardan ucuz telefonu için olumlu şeyler düşünmekte. Giriş seviye telefonları için iyi özellikleri ve fiyatı olan telefon, Hindistan pazarını kasıp kavuracak mı yakında göreceğiz.
Apple
Apple ve Broadcom 1.1 milyar dolar ceza ödeyecek
Apple ve Broadcom Wi-Fi çip patenti davasında 1.1 milyar dolar ceza ödeyecek.
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İki iş ortağı da karara itiraz etmeyi planlamakta. Davayı açan Caltech milyar dolarlık ödemeyi hemen alamayacak.
Apple ve Broadcom patent davasını geçtiğimiz hafta kaybetti ve Caltech’e (California Institute of Technology) 1.1. milyar dolar ödeyecek.
Reuters’ın raporuna göre, dava 2016 yılında Broadcom ve onun en büyük müşterisi olan Apple’a karşı Caltech tarafından açıldı. Caltech, Boardcom‘un iPhone‘larda kullanılan Wi-Fi çiplerinde Caltech‘in sahip olduğu veri iletim patentlerini ihlal ettiğini iddia etti. Jüri, Caltech‘i haklı gördü ve Caltech lehine karar verdi.
Karardan bahseden Caltech yaptığı açıklamada, “Jürinin Apple ve Broadcom‘un Caltech‘in patentini ihlal ettiği kararından dolayı mutluyuz. Kar amacı gütmeyen bir yüksek öğrenim kurumu olarak, Caltech araştırma ve eğitimler ile beraber insanoğlunun bilgi birikimini geliştirmek ve topluma fayda sağlamak amacı doğrultusunda sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını korumaya kararlıdır.” dedi.
Apple ve Broadcom cezayı paylaşacak. Cezanın 837.8 milyon doları Apple tarafından ödenecek. Broadcom ise 270.2 milyon dolar ceza ödemesi yapacak. İki büyük firma karara itiraz edeceği için Caltech ödemeyi hemen alamayacak.
Çipleri üreten Broadcom olmasına rağmen daha yüksek cezaya maruz kalan yine Apple oldu. Konu ile ilgili olarak Apple bir açıklama yapmazken, duruşma sırasında kendisinin dolaylı olarak durumun içinde olduğunu belirtti fakat sonuç alamadı.
Broadcom ise jüriye teşekkürlerini sunup, karara ilişkin olgusal ve yasal dayanaklara katılmadıklarını ve temyiz etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kararın doğru şekilde verildiği düşünülürse, cezanın dağılımına bakarak Apple‘ın işbirliği yaptığı firmanın çip tasarımı üzerinde ne kadar etkisi olduğu ortaya çıkıyor.
Caltech‘in ise Broadcom çiplerini kullanan diğer telefon üreticilerine karşı bir patent davası açıp açmayacağı bilinmemekte.
Akıllı Telefonlar
Surface Duo canlı görüntülendi!
Surface Duo katlanabilir telefon kamera eklenmiş halde görüntülendi.
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Surface Duo, 2020‘nin ilginç telefonlarından biri olmaya aday.
Microsoft‘un ilk Android telefonu olacak olan Surface Duo, benzersiz dizaynı ile katlanabilir bir telefon olan Motorola Strudier‘a alternatif olacak gibi görünüyor. Toplu taşımada bir kişinin elinde görülen katlanabilir telefon, tanıtımdan sonra bazı değişikliklere uğramış gibi görünüyor.
Israel Rodrigez isimli Twitter kullanıcısı Vancouver da bir trende muhtemelen Microsoft‘un Vancouver Kampüs’ünde çalışan bir kişinin elinde görüyor. Cihaz ön kameranın yanındaki beyaz küçük nokta haricinde tanıtımdaki hali ile birebir aynı şekilde görünüyor.
Beyaz nokta geçici bir bant olabilir, fakat pozisyonu itibari ile flaş olma ihtimali de bulunmakta. Eğer durum böyle ise Microsoft‘un telefonun ana kamerası üzerinde birtakım geliştirmeler üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Surface Duo ön kamera haricinde başka bir kameraya sahip olmadığından, bu kameranın döndürülerek arka kamera olarak da kullanılabiliyor olması muhtemel. Hali hazırda benzer özelliklere sahip bazı Chromebook‘lar piyasada mevcut.
Israel Rodrigez Surface Duo‘nun kullanım görüntülerinin olduğu videoyu da paylaştı. Videodan da göreceğiniz üzere cihaz bir çok şekilde kullanıma uygun ve arayüzü de buna uygun olarak uyarlanıyor. Prototip olmasına rağmen ekranda bir duraksama ve donma da görünmemekte.