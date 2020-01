TP-Link, WiFi 6 destekli erişim noktalarını duyurdu!

TP-Link, evlerdeki WiFi kapsama alanını genişleten Deco M5 Mesh Ev WiFi sistemini Türkiye’de satışa sundu. Güvenliği de içinde barındıran bütünleşik bir WiFi çözümü olan Deco M5, istendiğinde yeni birimler eklenerek gelişebilen bir sistem.

TP-Link Deco M5 neler sunuyor?

Özellikle geniş ve katlı evlerde her noktadan WiFi’a erişim ve aynı anda birden fazla cihazın WiFi’a bağlanması sorun olabiliyor. Bu soruna çözüm sağlamak amacıyla geliştirilen TP-Link Deco M5, kesintisiz kablosuz internet sağlarken WiFi güvenliğini de içinde barındırıyor. TP-Link’in HomeCare adını verdiği, üç yıllık lisanslı güvenlik paketi ile sunulan üründe, dünyanın önde gelen antivirüs yazılımı üreticilerinden Trend Micro’nun desteklediği bir yerleşik antivirüs ve zararlı yazılımlara karşı koruma yazılımı ve kategori bazlı web erişim filtresi yer alıyor. Bu sayede evlerde güvenli ve sorunsuz bir WiFi deneyimi sağlanıyor.

TP-Link HomeCare’de yer alan güçlü Ebeveyn Denetimleri, çocukların ağa ve internete erişiminin yönetilmesine ve izlenmesine yardımcı oluyor. Bazı uygulamaları ve siteleri engelleme, zaman sınırı belirleme, yaş filtreleri kullanılan kullanıcı profilleri atama yapılabilecek kontrol ve sınırlamalar arasında yer alıyor. Gelişmiş firewall donanımlarında bulunan ‘kategori bazlı web sitesi engelleme’, Deco M5’teki Ebeveyn Denetimi’nde de yer alıyor. İlk kez bir erişim noktasında bulunan bu özellik, çocukların internet güvenliği açısından son derece önemli.Bir başka uygulama olan Hizmet Kalitesi ise en önemli uygulamalara ya da cihazlara öncelik vermeyi sağlıyor. Öncelikli bant genişliği verilebiliyor ve böylece örneğin film izlerken 4K için öncelik verilerek hiçbir kesinti, akışta sorun olmadan film izlenebiliyor. TP-Link HomeCare içinde yer alan üç yıllık ücretsiz Trend Micro ağ koruma sistemi ise ağı sık sık tarayarak kötü niyetli site saptaması, virüs bulaşmış aygıtların izolasyonu ile evdeki tüm cihazları ve kişisel bilgileri zararlı yazılımlardan ve hacker’lardan koruyor. Sürekli güncellenen bu yazılım sayesinde tüm ağ en son tehditlere karşı korumaya alınmış oluyor.

Mesh ağ çözümü

Dört çekirdekli bir işlemciye sahip olan Deco M5, evi boydan boya WiFi ile kapsayacak yeni ağ teknolojilerini kullanıyor. AC destekli ve çift bantlı ürün, 2.4GHz bandında 400Mbps, 5 GHz bandında ise 867Mbps kablosuz hızlara sahip ve aynı anda birden fazla cihaza veri aktarımını sorunsuzca yapmak için MU-MIMO teknolojisini kullanıyor. Deco M5, WiFi kapsama alanını 4500 metrekareye kadar sürekli genişletebilen üç birimden oluşuyor. Ek birimlerle birlikte bu sistem, daha büyük evler için ölçeklendirilebiliyor. Bir ağa 10 adet Deco M5 birimi eklenebiliyor. Böylece inanılmaz derecede geniş alanlarda kesintisiz WiFi sistemi oluşturulabiliyor.

Deco M5, ağın her zaman en yüksek hızlarda çalışmasını sağlamak için TP-Link’in Uyarlanabilir Yönlendirme Teknolojisi’ni (ART) kullanıyor. Bu teknoloji, her bir Deco biriminin bulunduğu yere göre evdeki tüm cihazlar için en net yolu seçmeyi sağlıyor. Deco M5 ayrıca en iyi kapsama alanını sunmak için cihazlar arasındaki bağlantıyı optimize ediyor ve her zaman evin tamamında güçlü performans sunuyor.TP-Link Deco M5’in kurulumu ve kullanımı da son derece basit. TP-Link’in Android ve iOS destekli Deco mobil uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde ürünün kurulumu yapılabiliyor. Bu uygulama adım adım yönlendirmeler ve görseller ile kullanıcıya yol gösteriyor. Kurulum sonrasında da Ebeveyn Kontrolü, Misafir Ağı gibi ayarlar, veri kullanımı, ağ trafiği geçmiş gibi bilgiler de Deco uygulaması ile akıllı telefonlardan son derece basit bir şekilde yapılıp takip edilebiliyor.Kapsama alanı geniş, kaliteli ve güvenli WiFi günümüzde her evin ihtiyacı. Deco M5, tüm bunları sunan bir paket. Ek güvenlik ve esnek yönetim araçları ile farklı ve özgün bir ağ çözümü olan ürün, hem kolay kurulup kullanılıyor, hem her odaya WiFi sinyali ulaştırıyor, hem de güvenliği sağlıyor. Tek ve üçlü paket olarak Türkiye’de satışa sunulan Deco M5’in tavsiye edilen satış fiyatı tekli paket 519 TL; üçlü paket 1,499 TL