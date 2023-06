Son günlerde ortaya çıkan yeni raporlar, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığını iddia etti. Yeni yonga geçici olarak Snapdragon 8 Plus Gen 2 olarak adlandırılıyor. Weibo’daki son paylaşımlarda, WHY LAB adlı sızıntı kaynağı yeni canavarın lansman zamanını açıklarken, diğer bir sızıntı kaynağı Digital Chat Station da işlemciyle ilgili önemli ayrıntıları paylaştı. İşte Snapdragon 8 Plus Gen 2 hakkında bildiğimiz her şey!

Android Amiral Gemileri Snapdragon 8 Plus Gen 2 Sayesinde Coşacak!

Kasım ve Aralık 2022’de, neredeyse tüm ana akım Çinli akıllı telefon markaları Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile güçlendirilmiş amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkan Samsung Galaxy S23 serisi, bu yonga setinin Samsung için özelleştirilmiş ve daha yüksek saat hızlarına sahip olan “Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 “adlı bir çip ile donatılmış olarak geldi.

Normal Snapdragon 8 Gen 2 çipi 3.2GHz’de çalışırken, Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 ise 3.36GHz’de çalışıyor. Popüler sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Snapdragon 8 Plus Gen 2, temelde Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 platformuyla aynı olacak.

Söylentilerde hız aşırtmalı versiyonu geçici olarak Snapdragon 8 Plus Gen 2 olarak adlandırıyor. Digital Chat Station, bunun resmi isim olmayacağını iddia etti. Bunun yerine, ABD merkezli çip üreticisi bu yonga setini farklı bir isimle piyasaya sürebilir.

Ayrıca bu işlemci kardeşi gibi TSMC’nin 4nm üretim süreci ile inşa edilecek. Apple cephesinin A17 Bionic ile 3nm işine giriş yaptığı iddia edilmişti. Ancak şimdilik 3nm üretim süreci kapasite olarak yetersiz ve üretimde bazı sorunlar yaşanabiliyor. Qualcomm ise güvenli yolu tercih ederek 3nm geçişini henüz başlatmayacak.

DCS, çipin birinci sınıf bir performans sunacağını, ancak yeni çipi içeren çok fazla akıllı telefon olmadığını da sözlerine ekledi. Bunun arkasındaki neden ise bu yonga setinin çok pahalı olması. WHY LAB adlı duyumcuya göre 3.36GHz hızında çalışan yeni çip önümüzdeki hafta içinde resmen duyurulacak.

Yakın tarihli bir rapor, Temmuz ayı başında piyasaya sürülmesi beklenen Red Magic 8S Pro’nun yeni çipe sahip ilk telefon olabileceğini ortaya koydu. Önümüzdeki haftalarda çıkacak iQOO 11S ve OnePlus Ace 2 Pro da yeni çipe sahip olacak.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Serisi Renkleriyle Çok Konuşulacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapdragon 8 Plus Gen 2, Samsung’un kendi cihazları için özelleştirdiği Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 platformuyla aynı mı olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!