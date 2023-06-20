Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşık üç ay sonra tanıtacağı iPhone 15 ile ilgili iddiaların hızla yayıldığı bir döneme girmiş durumda. Son haberlere göre, iPhone 15’in iPhone 14 Pro ile önemli benzerliklere sahip olacağına dair spekülasyonlar artıyor. Gelen bilgiler bununla da sınırlı değil, yeni iPhone 15 serisinin renkleriyle görenleri hayran bırakacağı da söylentiler arasında. İşte iPhone 15 ailesi hakkında her şey!

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’lar Cıvıl Cıvıl Renklerle Geliyor!

Daha önce ortaya atılan iddialar, iPhone 15’in iPhone 14 Pro’daki 48 MP ana kamera ve Dynamic Island özelliklerini devralacağını gösteriyordu. Şimdi ise yeni bilgilere göre iPhone 15’in arka yüzeyinde mat bir tasarımın yer alabileceği belirtiliyor. Bu da zaten iPhone 14 Pro’larda bulunan bir özellikti.

Eğer bu doğruysa, iPhone 15, iPhone 14’e kıyasla daha lüks bir his sunan bir model olarak karşımıza çıkabilir. Zira iPhone 14’te firmanın iPhone 8’den beri kullandığı parlak cam arka kapak ve aluminyum kasa bileşeni kullanılıyor. Galaxy S23 serisi gibi birçok üst seviye cihaz ise çoktan buzlu arka cam kapaklara geçiş yapmış durumda.

Kaynaklara göre Apple, iPhone 15 ile birlikte yeni renk seçenekleri de sunmayı planlıyor. İddialara göre, koyu kırmızı renk seçeneği sadece iPhone 15 Pro modelinde bulunacak ve “(PRODUCT)RED” olarak adlandırılan ve iPhone 7 ile beraber hayatımıza giren seçenekten farklı olacak.

Ayrıca, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde turkuaz renk seçeneği sunulması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, iPhone 13 serisinde mavi tonlarında renk seçenekleri sunulmuştu. iPhone 11 ve 12’lerdeki siyah renk, iPhone 13’te yerini koyu maviye bırakmış ve bununla birlikte bebek mavisine benzer açık bir mavi renk seçeneği de seriye eklenmişti.

Öte yandan, Pro modelleri ile diğer modeller arasındaki farklar hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Apple’ın bu yıl Pro modellerinde titanyum çerçeve kullanma olasılığı konuşuluyor. Bu konuda kesin bir açıklama Eylül ayındaki lansman etkinliğinde yapılacak.

Sonuç olarak, Apple’ın iPhone 15 ile ilgili beklentileri giderek artarken, iddiaların ve spekülasyonların da hızla yayıldığı görülüyor. Detaylar ve kesinlikler, resmi tanıtımın ardından netlik kazanacak. Bizler de Apple’ın neler yapacağını merakla bekliyoruz. Ancak tüm Türk halkı gibi en çok beklediğimiz şey fiyat.

İlginizi Çekebilir: Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Gelebilir!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone’lar neler getirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!