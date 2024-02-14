Snapdragon 8 Gen 5 yonga setine dair söylentiler, Snapdragon 8 Gen 4’ün lansmanının bile gerçekleşmemiş olmasına rağmen akıllı telefon endüstrisini sallıyor. Qualcomm’un henüz duyurmadığı Snapdragon 8 Gen 5 hakkında çeşitli bilgiler dolaşmaya başladı ve bu yonga setinin önceki versiyonlardan büyük bir sıçrama yapacağı öngörülüyor.

Öncelikle, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 için TSMC ve Samsung’dan 2nm çip örnekleri talep ettiği ve bunların gelecekteki yonga setleri için uygun olup olmadığını incelediği bildirilmişti. Ancak şimdi, Snapdragon 8 Gen 5’in dikkat çeken özelliği, yeni ‘Pegasus’ CPU çekirdeklerine sahip olması olabilir.

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İlk söylentilere göre, Snapdragon 8 Gen 5’in CPU’su, önceki versiyonlardan farklı olarak ‘Pegasus’ çekirdeklerine sahip olacak. Bu değişiklik, performans açısından büyük bir artış sağlayabilir. Ancak, her iki yonga setinin de aynı ‘2 + 6’ CPU kümesini koruyacağı belirtiliyor. Qualcomm’un, MediaTek’in Dimensity 9300’ünde olduğu gibi benzer bir yaklaşımı benimseyeceği tahmin ediliyor.

퀄컴 Snapdragon 8 Gen 4 -> S25U

SM8750 Pakala (2P + 6E) Phoenix CPU Cores, Slice GPU Architecture, TSMC N3E Snapdragon 8 Gen 5 ->S26U

S1080 Kaanapali (2P + 6E) Pegasus CPU Cores, Slice GPU Architecture, SF2/N3E — 류채연💝👑 (@For_Ataraxia) February 12, 2024

Snapdragon 8 Gen 4’ün performans çekirdeklerinden oluşan bir CPU konfigürasyonuna sahip olacağı ve 4.00GHz frekansıyla test edildiği iddia ediliyor. Ancak, Snapdragon 8 Gen 5’in saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Qualcomm’un muhtemelen bu yonga setinde de yalnızca performans çekirdeklerini kullanacağı öngörülüyor. Ayrıca, her iki yonga setinin de aynı Slice GPU mimarisini taşıyacağı iddia ediliyor.

Ancak, Snapdragon 8 Gen 4’ün Adreno 830’unun SD8 Gen 5 için yeniden tasarlanıp tasarlanmayacağı veya tamamen yeni bir grafik işlemcisi alıp almayacağı net değil. Söylentilere göre, Snapdragon 8 Gen 5’in Samsung’un SF2 (veya 2nm) sürecinden yararlanacağı ancak TSMC’nin ‘N3E’ sürecinin değişmeyeceği belirtiliyor.

Ancak bu iddiaların kesinlikle doğruluk payı olduğunu söylemek için henüz erken. Qualcomm’un 2025’te tanıtılacak yeni yonga seti hakkında daha fazla ayrıntıyı öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.