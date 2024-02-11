Huawei cephesinin Apple Vision Pro rakibi bir karma gerçeklik başlığı olması beklenen Huawei Vision üzerinde çalıştığı söyleniyor. Sürekli Apple’ın ensesinde olan Huawei, karma gerçeklik konusunda da meydanı Apple’a bırakmayacak gibi görünüyor. İşte Huawei VR başlığı hakkında bilmeniz gereken her şey.

Huawei Vision ile Karma Gerçeklik Teknolojisi Çağ Atlayabilir, Beklenti Büyük

Karma gerçeklik başlığı pazarı, yeni bir üye ile heyecan verici bir döneme girmeye hazırlanıyor. Huawei’nin, Apple Vision Pro’nun tahtını sallamaya aday olan bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor. İddialara göre, Huawei’nin bu hamlesi, pazardaki rekabeti artıracak ve daha fazla müşterinin dikkatini çekecek.

Huawei Vision ile Apple Vision Pro arasında bazı benzerlikler olacağı söyleniyor ancak Huawei’nin ürününün önemli ölçüde daha hafif olmakla kalmayıp, aynı zamanda Apple Vision Pro’nun yarı fiyatına satılacağı iddia ediliyor. Bu, potansiyel müşteriler için çekici bir iddia olarak öne çıkıyor.

Son raporlara göre, Huawei Vision’ın Apple Vision Pro ile rekabet edemeyeceği belirli alanlar da bulunuyor. Özellikle, Huawei Vision’ın, Apple Vision Pro’nun M2 ve R1 çiplerine kıyasla daha düşük bir performansa sahip olabileceği öne sürülüyor.

Ancak, Huawei Vision’ın 4K Sony mikro-OLED panellere sahip olduğu ve bu sayede Apple Vision Pro ile benzer bir görüntüleme deneyimi sunabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, Huawei Vision’ın, Apple Vision Pro’da bulunan göz izleme özelliği olan EyeSight gibi bazı özellikleri eksik olabilir.

Huawei’nin VR başlığı için kendi geliştirdiği çipleri kullanması bekleniyor. Ancak bu çiplerin Apple’ın M2 ve R1 çiplerinin performansına eşit olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Büyük ihtimalle böyle bir şey olmayacak, zira Apple çok daha gelişmiş TSMC üretim tesislerine erişim sağlayabilirken, ABD ambargosu nedeniyle Huawei’nin işi biraz zor.

Çinli firma ve işlemci üretim ortağı SMIC’in 5nm çip üretimine doğru ilerlediği biliniyor, ancak Huawei Vision lansmanı için zamanında hazır olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca Çinli SMIC’in üretim maliyetlerinin de TSMC’den daha yüksek olduğu bildiriliyor. Bu durumda Huawei fiyat performans dengesini ancak Apple M2’ye kıyasla daha düşük performanslı bir işlemci kullanarak sağlayabilir.

Sonuç olarak, Huawei Vision’ın Apple Vision Pro ile rekabet edip edemeyeceğini zamanla göreceğiz. Ancak, Huawei VR başlığın fiyat avantajı sunması durumunda, Apple’a karşı ciddi bir üstünlük sahibi olacağı şimdiden söylenebilir. Her iki ürünün de gelecekteki gelişmelerini yakından takip edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei VR başlık ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!